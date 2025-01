VZP: Novinky ve zdravotní péči pro rok 2025

Screeningový program AAA pro muže

Aneurysma abdominální aorty (AAA) patří mezi nejzávažnější onemocnění cévního systému, které postihuje nejčastěji muže starší 65 let (jsou postiženi 4–6krát častěji než ženy). Na jeho vzniku se podílí více faktorů, nemá specifickou příčinu. Nejzávažnější komplikací diagnózy je pak ruptura (prasknutí). Je to život ohrožující stav, který bez včasného léčebného zákroku končí smrtí na vykrvácení. Polovina pacientů umírá už krátce po vzniku ruptury nebo během transportu do nemocnice, proto je zaváděn nový screeningový program určený mužům ve věku 65–67 let. Cílem je včas odhalit přítomnost AAA a v případě nálezu velkého aneurysmatu zahájit preventivní léčbu, například elektivním operačním výkonem. Do pilotního programu jsou zapojeny ordinace praktických lékařů, kteří budou své pacienty informovat o vhodnosti účasti na screeningu, dále pracoviště provádějící příslušné ultrasonografické vyšetření abdominální aorty a také Centra vysoce specializované kardiovaskulární péče (včetně center vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče) pro případ dalšího léčebného postupu.

Rozhovor paliatra s pacientem (či osobou blízkou)

Jedná se možnost nově vykázat péči, která je časově velmi náročná, je to podrobný rozhovor lékaře specialisty v oboru paliativní medicína (paliatrem) s pacientem se závažným, život ohrožujícím onemocněním. Lékař pacienta informuje o možných léčebných postupech a jejich dopadu na délku a kvalitu života, v rámci rozhovoru dochází k zhodnocení pacientových hodnot a priorit v oblasti výstupů zdravotní péče a dochází k nastavení formulace plánu péče tak, aby péče byla přiměřená pojmenovaným cílům.

AI pro pacienty se srdečním selháním po implantaci ICD

Výkon pomůže lépe monitorovat zdravotní stav pacientů s pokročilým srdečním selháním, kteří mají implantovaný ICD přístroj. Zařízení využívá umělou inteligencí, která na základě průběžného vyhodnocování generovaných dat upozorní ošetřujícího lékaře na nutnost kontaktování pacienta, v případě zhoršení jeho stavu. Lékař by pak měl okamžitě navrhnout další postup léčby. Výkon bude určen pro pacienty s vysokou mírou rizika zhoršení srdečního systému.

Dobrovolné očkování nově v ordinacích hygieniků a epidemiologů

V případě nepovinného očkování plně hrazeného z veřejného zdravotního pojištění (například proti chřipce od 65 let nebo proti klíšťové encefalitidě od 55 let, bude možné očkování provést nově také v ordinacích epidemiologů a hygieniků.

Léčba Parkinsonovy nemoci pomocí dopaminergní pumpy

V oboru neurologie jsou nově zařazeny výkony, kterými lze vykázat péči o pacienty pokročilém stadiu Parkinsonovy nemoci. Jde o léčbu pomocí pumpových systémů, konkrétně tzv. dopaminergní pumpy. Ta zajišťuje kontinuální podávání dopaminergní léčby do těla pacienta. Tato specializovaná péče je soustředěna pouze k vybraným poskytovatelům, kteří se zabývají diagnostikou a léčbou extrapyramidových onemocnění.

Hluboká mozková stimulace

V oblasti neurologie dochází k zavedení některých dalších výkonů pro vykázání hluboké mozková stimulace, která je nákladnou neuromodulační terapií některých neurologických onemocnění, zejména Parkinsonovy nemoci, různých dystonických syndromů, farmakorezistentní epilepsie atd. Tato specializovaná péče je také soustředěna pouze k vybraným poskytovatelům, kteří se zabývají diagnostikou a léčbou extrapyramidových onemocnění.

Operace hluboké pánevní endometriózy

V oblasti gynekologie a porodnictví se mj. zavádí nový roboticky asistovaný laparoskopický výkon pro hlubokou pánevní endometriózu, tj. pro těžký stupeň tohoto onemocnění, kdy dochází například k postižení rekta, močového měchýře, tlustého střeva atd.

Novinky v péči u geriatrických pacientů: kontrola lékového režimu a prevence sarkopenie

Ambulantní specialista v oboru geriatrie bude moci u pacientů provést tzv. komplexní posouzení lékových režimů. Výkon je určen zejména pacientům zatíženým více diagnózami (tzv. multimorbidních geriatrických pacientů) a s více než pěti dlouhodobě užívanými léčivy. Lékař v rámci výkonu posoudí individuální klinické rizikové faktory a riziková léčiva (ve stáří potenciálně nevhodná, duplicitní, s úzkým terapeutickým účinkem apod.). Další výkon je pro vykázání diagnostiky sarkopenie, neboli úbytku svalové hmoty - vyšetření se týká jak rizika vzniku, tak i intervenci příčin sarkopenie.