VZP: Otázka týdne - O dovolené, při pobytu na horách, jsem onemocněl a kvůli vysokým teplotám jsem navštívil tamního lékaře. Lékař diagnostikoval angínu a předepsal mi recept na antibiotika

Pokud předpokládáme nejpravděpodobnější verzi, totiž že dotyčný lékař je smluvním partnerem VZP, u níž jste pojištěn, pak je odpověď zcela jednoznačná: nikoli, nepostupoval správně.

Jestliže se pacient prokáže průkazem pojištěnce VZP – a lékař má s VZP smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb – má být ošetřen na účet své zdravotní pojišťovny, stejně jako by byl u svého registrujícího lékaře. I kdybyste u sebe průkaz pojištěnce neměl, náš smluvní lékař si vaši příslušnost k VZP může ověřit v aplikaci VZP Point.

Zdravotní služby poskytované praktickými lékaři jsou hrazeny převážně formou kombinované kapitačně výkonové platby, složené z kapitace (pravidelné měsíční platby na registrovaného pojištěnce) a výkonové složky (např. za vstupní komplexní vyšetření, opakované preventivní prohlídky a výkony očkování). Výkonově je podle úhradové vyhlášky hrazena také péče o pacienty, kteří nejsou u daného lékaře registrováni. Jestliže vás lékař vyšetřil a předepsal vám antibiotika, dostane zaplacenou částku za příslušné výkony (např. cílené vyšetření, CRP, sedimentace) podle seznamu zdravotních výkonů a úhradové vyhlášky. Výkon vyšetření samozřejmě zahrnuje i související administrativní činnosti, včetně vystavení potřebných receptů.

Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR, kterou se zdravotnická zařízení musejí řídit, uvádí, že zdravotní péče o neregistrované pojištěnce se považuje za tzv. nepravidelnou péči. Lékař vykazuje provedené výkony na samostatném dokladu 05 – Vyúčtování výkonů nepravidelné péče. Tento doklad umožňuje vykázání jednorázové (obvykle akutní) péče. V metodice je výslovně uvedeno, že se jedná mj. právě o vykazování jednorázově poskytnuté péče pojištěncům pobývajícím přechodně mimo trvalé bydliště.

A jak by to bylo, pokud by lékař neměl s VZP smlouvu? Ze zákona o veřejném zdravotním pojištění vyplývá, že poskytovatel zdravotních služeb bez smlouvy s pacientovou zdravotní pojišťovnou může této pojišťovně vykázat pouze poskytnutí neodkladné zdravotní péče jejímu pojištěnci. Za neodkladnou zdravotní péči je přitom (podle zákona o zdravotních službách) považována zdravotní péče, jejímž účelem je „zamezit nebo omezit vznik náhlých stavů, které bezprostředně ohrožují život nebo by mohly vést k náhlé smrti nebo vážnému ohrožení zdraví, nebo způsobují náhlou nebo intenzivní bolest nebo náhlé změny chování pacienta, který ohrožuje sebe nebo své okolí“. I angína s vysokými teplotami však může být považována za náhlý stav, který by mohl – neléčený – vést k vážnému ohrožení zdraví. Ani v tomto případě byste tedy za vyšetření a vystavení receptu neměl platit, protože poskytnutou zdravotní péči by VZP lékaři uhradila.

