VZP: Otázka týdne - Od kolika let může dítě chodit k praktickému lékaři pro dospělé místo k dětskému?

Po přestěhování máme problém s místní dětskou doktorkou, naopak praktický lékař je tu báječný. Dětem je 13 a 16 let, tak mě napadlo, jestli by se alespoň starší dcera nemohla už přeregistrovat.

Pro přechod k praktickému lékaři pro dospělé není striktně stanovena jedna věková hranice, běžně k přeregistraci dochází ve věku kolem 18 let. Platí ale pravidlo, že praktický lékař pro dospělé může mít zaregistrované pacienty od 14 let; praktický lékař pro děti a dorost maximálně do 19 let. Svého praktického lékaře tedy můžete požádat o registraci staršího dítěte, mladší si musí počkat.

To, že je praktický lékař pro dospělé oprávněn registrovat pojištěnce již v měsíci, kdy tento dosáhl věku 14 let, ovšem neznamená, že je povinen to udělat. Péče o děti má svá specifika, konec konců i vyhláška o preventivních prohlídkách určuje samostatně obsah preventivních prohlídek v oboru praktické lékařství pro děti a dorost a samostatně v oboru všeobecné praktické lékařství. Preventivní prohlídky u dětí sice probíhají už od tří let ve dvouletých intervalech, tedy stejně jako u dospělých, ale jejich obsah není totožný s obsahem preventivní prohlídky dospělých. Vyhláška navíc podrobně specifikuje obsah preventivních prohlídek u praktického lékaře pro děti a dorost až do 19 let věku.

Preventivní prohlídka v 15 a v 17 letech u praktického lékaře pro děti a dorost má zahrnovat mj. posouzení růstu dítěte podle růstových grafů pro odhalení případné podvýživy, nadváhy nebo obezity. Dále kontrolu, popřípadě doplnění chybějícího očkování, kompletní fyzikální vyšetření včetně prohlídky kůže a sekundárních pohlavních znaků, vyšetření zraku, sluchu, řeči a hlasu, vyšetření dutiny ústní, stavu chrupu, popřípadě doporučení stomatologického vyšetření. Má být celkově zhodnocen stav a vývoj dítěte a lékař ho má poučit o zdravotních rizicích a důsledcích souvisejících se sexuálním životem včetně poučení o chráněném sexu (dívkám má být případně doporučeno gynekologické vyšetření, zejména pokud ještě nemenstruují). Lékař má také zhodnotit rizika do dalšího života vyplývající z rodinné i osobní anamnézy a vyjádřit se k pracovnímu, případně studijnímu zaměření (u osob se zdravotním postižením též k omezení přípravy na pracovní uplatnění a k pracovní schopnosti). Poslední "dětská" preventivní prohlídka obsahuje navíc závěrečné zhodnocení zdravotního stavu. Provádí se před ukončením péče u praktického lékaře pro děti a dorost, nejpozději přede dnem dovršení 19 let.

Z hlediska pojišťovny, tedy z hlediska úhrad zdravotních služeb není s registrací dítěte nad 14 let u praktického lékaře pro dospělé žádný problém. Naším informačním systémem, resp. jeho automatickými kontrolami bez problémů projdou výkony a kapitační platba za pojištěnce registrované od 14 let u "dospělého" praktika i za ty, kteří jsou do 19 let u praktického lékaře pro děti a dorost (v měsíci, ve kterém pojištěnec dosáhne věku 19 let, je automaticky jeho registrace u "dětského" praktika zrušena).

autor: Tisková zpráva