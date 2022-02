Vězeňská služba: Reakce Nezávislého odborového svazu PČR na mediální dění kolem VS ČR

Nezávislý odborový svaz PČR (NOS PČR), jakožto největší odborová organizace sdružující příslušníky a zaměstnance bezpečnostních sborů, vnímá potřebu reagovat na nedávné medializování několika kauz příslušníků Vězeňské služby ČR. Ve většině případů se jedná o kauzy i několik let staré, které v době jejich vzniku mohly být pro média jakousi senzací. V této době tyto kauzy byly zcela bez zájmu médií a je tedy otázkou, proč právě nyní vyvstává potřeba jejich medializace a to i přes skutečnost, že vyšetřování stále neskončilo a vyšetřovaní příslušníci mají statut obviněného a nikoli odsouzeného.

Takováto medializace pak v očích veřejnosti vyvolává dojem, že v rámci VS ČR jedná mnoho příslušníků a zaměstnanců mimo hranice zákona. Jen pro dokreslení skutečného stavu mimoprávního jednání příslušníků, tak za celý minulý rok bylo pravomocně odsouzeno pět příslušníků VS ČR, v roce 2020 byli odsouzeni dva, což znamená, že z celkového počtu příslušníků, kterých je v současné 7026 se 0,071% v roce 2020 a 0,028% příslušníků v roce 2021 dopustilo protiprávního jednání. Dle našeho názoru, by se média měla zajímat o opačný vzrůstající jev, a to napadání zaměstnanců věznic vězněnými osobami. V roce 2018 bylo napadeno devět osob, o rok později to bylo již 50 zaměstnanců a v roce 2020 ještě o deset více, tedy 60. Tyto počty napadení personálu věznic vězni mají stálou vzrůstající tendenci. Za uplynulých pět let eviduje VS ČR v průměru 37,4 napadení za rok. Jednotlivé kauzy obvinění příslušníků, kdy tito odvracejí útok při zajišťování pořádku, mají taktéž příčinnou souvislost s výše uvedeným fenoménem, který mnohdy není zmiňován, nebo není dáván do souvislosti.

Všechny medializované kauzy byly prvotně prošetřeny kontrolními orgány VS ČR a následně postoupeny Generální inspekci bezpečnostních sborů. Bohužel následná medializace, podpořená poskytnutím detailních popisů o údajně spáchaných skutcích, je velmi nešťastná, naprosto nectí presumpci neviny, a co víc, přestože se jedná o neuzavřená šetření, mnohdy teprve ve fázi ověřování informací, budí to podezření, že média poskytují informace, které jsou součástí vyšetřovacích spisů. Naše odborová organizace si uvědomuje, že média jsou zde k informování veřejnosti, zcela nám však v těchto informacích chybí sdělení, že se jedná pouze o prvotní informace, které vychází z výpovědí vězněných osob a chybí zde protiváha výpovědí příslušníků VS ČR.

