Vláda: Od pondělí se při návštěvě služeb či sportovních akcí bude uznávat pouze O-N

„Jsem rád, že se ta různá stanoviska, která až dosud přetrvávala, sblížila a že jsme našli shodu. My jsme se inspirovali v tom tzv. bavorském modelu, ale není to bavorský model. Prosím vás, abychom ty detaily neporovnávali. Princip je ale jasný a my jsme dnes velice detailně řešili další opatření, která provázejí tento model tzv. O-N. To znamená, že přístup do restaurací, různých muzeí atd. mají jen očkovaní a ti, kteří prodělali covid-19,“ uvedl premiér v demisi Andrej Babiš.

Zpřísňují se pravidla pro provoz obchodů a služeb a návštěvy hromadných akcí. Všude tam, kde se dnes zákazníci či návštěvníci musí prokazovat podle pravidel O-T-N, tedy například u kadeřníka, v restauracích, hotelech, na kulturních či sportovních akcích nebo při návštěvách hradů, zámků nebo muzeí, už nebude od pondělí možné prokázat se PCR či antigenním testem. Využít službu či jít na akci budou moci jen osoby naočkované nebo s potvrzením o prodělané nemoci.

Výjimka bude platit jen pro děti do 12 let. Osoby do 18 let, lidé, kteří se očkovat nemohou ze zdravotních důvodů, a rozočkovaní, kteří ještě nemají platný certifikát, včetně těch po první dávce, se budou moci i nadále prokázat platným PCR testem. Splnění podmínek budou mít za povinnost provozovatelé nebo pořadatelé zkontrolovat před vstupem do objektu nebo před zahájením poskytování služby.

Ke změně dojde od pondělí i u povolování návštěv do lůžkových zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče. Nadále už nebude možné jít na návštěvu s tím, že si dotyčná osoba udělá samotest přímo při vstupu do zařízení. Zůstává ale možnost prokázat se PCR testem nebo RAT testem provedeným zdravotnickým pracovníkem.

Od pondělí se rovněž zpřísní podmínky pro návštěvy ve vazebních věznicích, věznicích, v ústavech pro výkon zabezpečovací detence a v zařízeních pro zajištění cizinců. Na návštěvu bude moci jít pouze osoba, která nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19, byla kompletně naočkovaná, nebo prodělala nemoc, nebo má nejdéle 72 hodin platný negativní výsledek PCR testu. Uvnitř budov bude muset mít návštěva celou dobu nasazený respirátor nebo obdobně účinný prostředek ochrany dýchacích cest.

Změní se i pravidla pro testování klientů zdravotních pojišťoven. Z nařízení o provádění bezplatného testování klientů zdravotních pojišťoven na jejich žádost se vypouští antigenní testování. Plně očkovaní budou mít i nadále nárok na dva bezplatné PCR testy, zvyšuje se ale počet bezplatných testů pro osoby mladší 18 let, pro rozočkované a pro ty, co se nemohou kvůli kontraindikaci naočkovat, a to na pět testů do měsíce.

Od pondělí se také nebude uznávat provedení samotestu u studentů, kteří se přicházejí ubytovat na vysokoškolskou kolej. Ubytování na kolejích tedy bude umožněno jen těm studentům, kteří doloží, že byli plně naočkováni, prodělali nemoc v posledních 180 dnech nebo se prokáží, že absolvovali nejdéle před 72 hodinami dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

Vláda prodiskutovala také možnost zavedení plošného testování zaměstnanců ve firmách a u všech dalších zaměstnavatelů. Ministr zdravotnictví dostal za úkol připravit příslušné mimořádné opatření, kterým se zavede povinný test jednou týdně pro neočkované.

„Nakonec jsme našli shodu ohledně testování, protože tomu se Ministerstvo zdravotnictví dosud bránilo. Takže se testovat bude. Budeme pokračovat v testování ve školách, jak je to naplánováno plošně,“ konstatoval premiér Babiš. „Povinnost bude nově i ve firmách. Firmám na to přispějeme, stejně jako jsme to dělali nedávno. To se projedná zítra. Zítra také předloží Ministerstvo práce a sociálních věcí návrh ošetřovného a izolačky, a to proto, aby se lidé nebáli chodit do karantény a do izolace. To je samozřejmě zákon, takže my ho pošleme urychleně do Poslanecké sněmovny a doufejme, že to Sněmovna extrémně rychle schválí,“ řekl premiér Babiš.

Ministerstvo vnitra předloží také návrh na zavedení homeoffice pro orgány a instituce státní správy. „Chceme také požádat firmy, aby homeoffice využívaly v maximální míře a aby také nejlépe zrušily různé akce, které mají v plánu,“ dodal předseda vlády v demisi.

Výsledky mimořádného jednání vlády naleznete ZDE.

