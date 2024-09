Vojenské lesy a statky: Počasí z poloviny září uzavírá další lesy

Vojenské lesy a statky informují o zákazu vstupu do lesů. Ten platí pro pozemky, zahrnuté do lesního hospodářského celku Bruntál na katastrálních území Bruntál-město, Oborná, Staré Město u Bruntálu, Bynina, Dědřichov nad Bystřicí, Dobrá u Frýdku-Místku, Fryčovice, Panské Nové Dvory, Hostašovice, Arnoltice u Huzové, Jasenice u Valašského Meziříčí, Kunín, Libhošť, Lomnice u Rýmařova, Mikulovice u Jeseníka, Mštěnovice, Nové Heřminovy, Šenov u Nového Jičína, Rýžoviště, Dědřichovice, Světlá ve Slezku, Skrbovice a Markvartice u Široké Nivy, vyznačené v zákresu do obrysové mapy ZDE.

Stromy jsou na místě vyvrácené, zlomené či do sebe zavěšené. I při slabších poryvech větru tak hrozí jejich pád, čímž vzniká zvýšené nebezpečí úrazu. „Upozornění, zákazové značky a jiné varovné tabule jsou zřetelně umístěné na přístupových cestách do lesa. Zákaz potrvá do konce letošního roku,“ upřesnil mluvčí Vojenských lesů a statků ČR Petr Toman. Přednostně se počítá s asanační těžbou poškozených dřevin v okolí turistických a cykloturistických cest.

