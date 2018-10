Vyznamenaný Jaroslav Strnad se hlásí ke značce MADE IN CZECHOSLOVAKIA

Prezident ocenil přínos Jaroslava Strnada českému a československému průmyslu během jeho více než dvacetileté podnikatelské kariéry. Prakticky z nuly vybudoval silnou průmyslovou skupinu CZECHOSLOVAK GROUP. Od obchodu se železným šrotem a nepotřebnou vojenskou technikou se Jaroslav Strnad za uplynulá desetiletí vypracoval v jednoho z nejvýznamnějších průmyslníků v České republice i na Slovensku.

Jaroslav Strnad nikdy nešel cestou spekulací, vsadil na průmysl a obchod. Jaroslav Strnad se hrdě hlásí ke značce MADE IN CZECHOSLOVAKIA a činností jím ovládaných firem navazuje na československou průmyslovou tradici. Dalším přínosem pro českou ekonomiku je, že Strnadovy firmy vždy živil převážně export, ne domácí zakázky.

S podnikáním začínal Jaroslav Strnad v situaci, kdy jeho dosavadní zaměstnavatel, podnik Transporta Chrudim, ztratil v 90. letech minulého století perspektivu. V počátcích se věnoval obchodu se železným šrotem, postupně přibyla také vojenská technika. V té době si uvědomil, že místo rychlého a snadného sešrotování je možné z této techniky získávat náhradní díly a generovat vyšší přidanou hodnotu.

Jaroslav Strnad si ke svému podnikatelskému růstu nezvolil spekulaci, místo toho se vydal cestou manažersky a regulačně mimořádně náročného provozování průmyslové výroby v podnicích s desítkami, později i stovkami a tisícovkami zaměstnanců. Protože neměl žádný zázračný přístup ke kapitálu, důležitou součástí jeho strategie je zachraňování podniků v problémech, které lze sice získat výhodně, ale zároveň s vysokým rizikem, zda se je podaří znovu nastartovat.

Prvním příkladem byl zkrachovalý vojenský opravárenský podnik v Přelouči, který Jaroslav Strnad pro svou společnost EXCALIBUR ARMY získal od správce konkurzní podstaty v roce 2005. Následoval opravárenský podnik Ministerstva obrany VOP026 ve Šternberku, který v situaci zmenšující se domácí armády přišel o zakázky a propouštěl zaměstnance. Jaroslav Strnad si ho nejprve pronajal, naplnil exportními zakázkami a pak ho koupil v tenderu v roce 2013 díky nejlepší cenové nabídce.

Klíčovou firmou, kterou Jaroslav Strnad pro svou rodící se průmyslovou skupinu získal, byla kopřivnická automobilka TATRA TRUCKS. Podnik převzal Jaroslav Strnad spolu s Reném Materou těžce zadlužený, téměř bez zákazníků a výroby v roce 2013. Nový management provedl restrukturalizaci a během čtyř let se podařilo vrátit automobilce nejen ekonomickou kondici, ale i dobré jméno a status předního světového výrobce speciálních těžkých vozidel.

Postupně, jak skupina firem ovládaných Jaroslavem Strnadem rostla, expandovala v obranném, automobilovém, leteckém i železničním průmyslu, kde do průmyslové skupiny CZECHOSLOVAK GROUP patří přední výrobce vlakových brzd DAKO-CZ. Pestrost zaměření firem spjatých se skupinou zvyšuje například ELTON hodinářská, výrobce tradičních hodinek PRIM. Celkem sdružuje CZECHOSLOVAK GROUP desítky převážně průmyslových podniků.

Mimo skupinu CZECHOSLOVAK GROUP je strojírenský klenot z jihočeského Sezimova Ústí. Kovosvit MAS založil v roce 1939 Jan Antonín Baťa a v příštím roce oslaví 80 let své existence. Přední výrobce obráběcích strojů přesně zapadá do portfolia firem, jež Jaroslav Strnad zachraňuje. Kvůli přílišné orientaci na ruský trh se podnik dostal do velké ztráty a v roce 2016 hrozil Kovosvitu zánik. V té době jej Jaroslav Strnad ovládl prostřednictvím společnosti INDUSTRY INNOVATION patřící jeho synovi Michalovi Strnadovi, který otci již přes pět let pomáhá s rozvojem skupiny. Kovosvit se novému majiteli podařilo stabilizovat a již v roce 2017 vykázal zisk.

Zatím posledním firmou, kterou se Jaroslav Strnad snaží zachránit, je VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY. Scénář je podobný. Podnik, který se specializuje na výrobu těžkých ocelových dílů nebo konstrukcí do různých průmyslových odvětví, byl a dosud stále je, ve vážných potížích. Jaroslav Strnad předložil plán na reorganizaci podniku a do té doby, než bude uskutečněna, drží ve firmě výrobu prostřednictvím tollingového financování.

Na záchranu podniku VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY má Jaroslav Strnad se svým týmem dostatek prostoru, protože na počátku roku 2018 převedl svůj 100% podíl v CZECHOSLOVAK GROUP na svého syna Michala Strnada. Na rozvoji skupiny se samozřejmě nadále podílí, ale hlavní odpovědnost převzal syn Michal v duchu Strnadova motta: „Kro vlastní, ten řídí.“

