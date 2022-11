Zajímavosti a statistiky z prostředí českého hazardu

reklama

Zatímco odpověď na otázku týkající se toho, které pohlaví více hazarduje, je poměrně snadná, uhodnout věkovou skupinu, co hraje hazardní hry nejčastěji, již tak jednoduché není.

Jak věk ovlivňuje hraní hazardních her?

Myslíte si, že obliba hraní hazardních her začíná až v dospělosti? Ale kdepak. Díky průzkumu vyšlo jasně najevo, že sklony k hazardu mají také studenti středních škol a posledních ročníků základních škol.

Výsledky tak byly rozděleny do následujících skupin:

• 15-24 let,

• 25-34 let,

• 35-44 let,

• 45-54 let,

• 55-64 let,

• 65 +.

Tipnete si, v jaké skupině se našlo nejvíce hráčů? Hraní hazardních her se nejvíce oddávají lidé ve věku od 25 do 34 let. V jejich těsném závěsu se nachází věková kategorie od 45 do 54 let. Nejméně se hraní oddávají lidé starší 65 let. Ovšem pozor. Pokud bychom se podívali na výsledky podle typu her, zjistili bychom, že hraní on-line her bez loterií se nejvíce věnuje skupina od 15 do 24 let.

Pokud vás svět hazardu láká, a kromě výsledků si chcete přečíst také zajímavosti a další články ze světa online kasín a dalších her, podívejte se na stránky Vyhraj.cz, kde najdete vše, co vás zajímá.

Muži versus ženy: kdo hraje víc?

Kdybychom se na výsledky průzkumu hraní hazardních her v České republice podívali podle pohlaví, došli bychom ke zcela jasnému závěru: muži milují hazard. Zatímco zkušenosti s hraním hazardních her uvedlo celkem 67 % osob, 66,8 % z nich tvořili muži. Pokud bychom ale mezi hazardní hry nezahrnuli loterie, zjistili bychom, že s jiným typem hazardních her má zkušenost pouze 27,8 % respondentů. Právě zde nastává již patrný obrat. Z těchto hráčů je totiž téměř polovina, konkrétně 40,8 % mužů. Je tedy zcela patrné, že muži podléhají hraní hazardních her mnohem více než ženy.

Neoblíbenější typy hazardních her

Zajímá vás, které hazardní hry jsou v české populaci nejoblíbenější? Na pomyslném vrcholu se nachází technické hry. Ty totiž tvoří 49.5 % příjmů provozovatelů. Zbytek příjmů provozovatelů je tvořen:

• kursovými sázkami (24,3 %),

• loterií (19,8 %),

• živou hrou (6,3 %).

Kdybychom měli hazardní hry rozdělit na land-based a online, více peněz bylo prohráno v land-based prostředí, konkrétně 67,5 %. Ovšem nárůst proher v online prostředí má stoupající tendenci.

Nejméně návyková hazardní hra? Loterie!

Jak se vrhnout do světa hazardu, ale neriskovat, že se na hraní hazardních her stanete závislými? Kdybyste se řídili statistikami, určitě byste se vrhli na loterii. Kdybychom se totiž podívali na to, které hry způsobují nejméně závislostí, jsou to právě loterie. Pouze 4 % z dotázaných patologických hráčů totiž uvedli, že jsou závislí právě na loterii. Nejoblíbenějším typem loterie v Česku je bezesporu Sportka. Ze 49 čísel se vybírá 6 a losování probíhá třikrát týdně. Výsledky Sportky si můžete kontrolovat pohodlně i online.

V jaké hazardní hře se nejvíce vyhrává?

Jaké hazardní hry mají největší návratnost? Ty technické, a to jak v land-based podobě, tak i ty online. Za technické hazardní hry jsou považovány takové hry, které si obsluhuje sám sázející. Jedná se například o elektromechanické rulety či kostky a válcové hry. Je to dáno také tím, že výherní podíl nesmí být nižší než 75 %.

Česká města hazard: kde se hazarduje nejvíce a kde nejméně?

Pojďme se nyní podívat na česká města z pohledu hazardu. Kde se mu oddává nejvíce lidí a kde naopak nejméně? Nejvíce provozoven v přepočtu na počet obyvatel se nachází v Karlovarském kraji. Naopak nejméně na Vysočině a v Moravskoslezském kraji.

Co se sázkových kanceláří týče, v Královéhradeckém kraji a na Vysočině jich je nejméně. Pozoruhodné ovšem je, že nejvíce sázkových kanceláří se nachází v Moravskoslezském a Olomouckém kraj. Trend je tedy patrný. Zatímco Karlovarský kraj je obsypán kasiny a hernami, v Moravskoslezském a Olomouckém kraji jasně preferují sázení.

Počet hodin strávený hraním hazardních her v populaci

Kolik času týdně stráví obyvatelé České republiky hraním her? Protože v roce 2017 podobu a dostupnost hazardních her výrazně proměnil příchod online her, není nikterak překvapují, že polovina obyvatelstva uvádí, že v posledním roce se minimálně jedné hazardní hry zúčastnila. V posledním měsíci se hazardní hry zúčastnilo necelých 20 % dotázaných, přičemž nejčastěji se zúčastnili loterie.

Vliv školy na hraní hazardních her

Kolik času stráví studenti hraním, závisí také na tom, jaký typ školy studují. Nejvíce se k hraní hazardní her hlásí studenti středních odborných škol a učilišť. Z těch, kteří hazardní hry hrají, uvádějí, že se hrání hazardních her oddávají dvakrát až třikrát týdně, naopak nejméně hazardu holdují studenti gymnázií. Nejoblíbenějším typem hazardních her mezi studenti jsou ty online, konkrétně loterie a stírací losy, v závěsu za nimi jsou kostky a po nich následují kurzové sázky. To stejné platí o land-based variantách.

Co ze statistiky vyplývá? Čeští muži milují hazard a ohrožení jsou i teenageři

Co tedy ze statistik jasně vyplývá? Muži si rádi dopřejí adrenalin při účasti na hazardní hře, zatímco ženy jsou zdrženlivější. Co se hazardu podle věku týče, čím starší obyvatel, tím méně se oddává hazardu. Co je ovšem poměrně alarmujícím jevem, je fakt, že čím dál tím více mladých lidí zkouší, nebo se rovnou pravidelně hazardu věnují. I to je úzce spojeno s příchodem online sázení a hraní. Kromě losů, které si mohou koupit v kamenných prodejnách, totiž spoustu času tráví právě hraním online hazardních her. Aby u mladistvých nedocházelo v budoucnu k závislosti na hazardu, je nutné, aby rodiče zakročili a měli jasnou představu o tom, kolik času denně jejich děti tráví na internetu a zda se zúčastňují hazardních her.

Z průzkumu provedeného v České republice jasně vyplývá, že svět hazardních her se radikálním způsobem proměnil s příchodem online sázek, kasin a dalších možností hraní hazardních her na internetu.

