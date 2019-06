Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra: I drobný úraz v zahraničí může nepříjemně zamávat vaším rozpočtem

Letní prázdniny jsou za dveřmi a jako každý rok se spousta Čechů chystá vyrazit do zahraničí. Ať už máte v plánu se týden slunit na pláži, nebo absolvovat horskou turistiku, měli byste při všech svých aktivitách myslet na své zdraví.

Nešťastná náhoda v podobě úrazu či nemoci se vám může přihodit kdekoli a je dobré být na ni připraven. Bez cestovního pojištění do zahraničí rozhodně nevyjíždějte. Lehkovážnost by se vám nemusela vyplatit. I menší úraz totiž může nejen zkazit dovolenou, ale i citelně zamávat rodinným rozpočtem.

Cestujete-li do zahraničí, vždy si s sebou berte kartičku své zdravotní pojišťovny. Mějte však na paměti, že ani ona není všemocná a v zemích Evropské unie (EU) kryje jen lékařsky nezbytnou zdravotní péči. Mimo EU ji pak neuplatníte vůbec. Vyjet za hranice naší vlasti bez cestovního pojištění je zkrátka hazard. To potvrzuje i Hana Kadečková, tisková mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR): „Ještě dost Čechů si stále neuvědomuje, že zatímco v tuzemsku mají ošetření automaticky hrazeno ze zdravotního pojištění, v zahraničí to tak není. Mohou pak být nepříjemně zaskočeni neplánovanými výdaji u lékaře. Náklady na cestovní pojištění jsou přitom ve srovnání s částkou, kterou pak musí za zdravotní péči v zahraničí uhradit, naprosto minimální.“

Krytí již od 12 Kč za den

U Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR spolupracující s ERGO pojišťovnou máte na výběr z mnoha tarifů cestovního pojištění. Tarif si zvolíte podle vašich preferencí a s ohledem na to, zda plánujete cestu po Evropě, či mimo ni. Kategorie Trip zahrnuje pojištění výloh a asistenční služby, TripALL nabízí kompletní pojistnou ochranu včetně léčebných výloh, asistenční služby, pojištění v případě úrazu, pojištění zavazadla a odpovědnosti a TripMAX poskytuje kompletní pojistnou ochranu s navýšeným plněním.

Využijete-li například základního tarifu E-Trip na dovolenou po Evropě, vyjde cestovní pojištění dospělého člověka na pouhých 12 korun za den. Pojistná částka za desetidenní dovolenou v Evropě tak bude stát jen 120 korun. Přitom, jestliže se vám něco přihodí, máte hrazeny léčebné výlohy i v tomto základním tarifu v neomezené výši. Pokud ale chcete cestovat s absolutním klidem, je vhodnější uzavřít pojištění MAX. S ním máte po Evropě také neomezené krytí léčebných výloh a mimo Evropu je hranice nastavena až na deset milionů korun.

Prázdninový bonus – cestovní pojištění pro děti zcela zdarma

Uzavřete-li cestovní pojištění v průběhu července nebo srpna, mají vaše děti cestovní pojištění zcela zdarma. Při cestování v rámci ČR můžete pojištění uzavírat od července až do konce září a děti jej budou mít stále zdarma. Tento bonus se hodí například na dětské letní tábory. Pojištění po Česku se vztahuje na úraz s trvalými následky a pobyt v nemocnici, ale i na krádež zavazadel (kromě kol a plavidel) a na odpovědnost za škodu způsobenou vaším dítětem například na ubytovacím zařízení nebo cenných věcech či sportovní výbavě kamaráda. Tento bonus lze uzavřít pouze na pobočkách ZP 211, nikoli online a nejde jej kombinovat s ostatními slevami ani s rodinnou slevou 20 %.

Rodinné pojištění se slevou 20 %

Pokud se chystáte v létě na dovolenou s celou rodinou, u ZP MV ČR můžete využít 20% slevu na rodinné pojištění. Za rodinu se počítá už jeden dospělý a jedno dítě do 15 let. Podmínkou je, že se musí jednat o přímé příbuzné (děti, rodiče, prarodiče) a alespoň jeden z nich musí být klientem ZP MV ČR.

Skupinová sleva 10 %

Cestuje-li do zahraničí skupina od pěti lidí výše, je pro ně výhodné sjednat si u ZP MV ČR pojištění s 10% slevou. Tu pojišťovna poskytuje alespoň pětičlenným skupinám pojištěným jednou pojistnou smlouvou.

Benefit pro studenty – cestovní pojištění ZDARMA

Pro studenty ve věku od 15 do 26 let, kteří jsou zároveň pojištěnci ZP MV ČR, i nadále platí pojištění léčebných výloh v zahraničí a asistence na území Evropy na 60 dnů zdarma. V případě, že se jedná o studijní pobyt, mohou studenti využít až 180 dnů bezplatného krytí.

Pojištění pro domácího mazlíčka

Pokud si nedokážete představit dovolenou bez svého zvířecího kamaráda, pak i jemu můžete sjednat cestovní pojištění. Pokrývá náklady na ošetření ve veterinární ordinaci až do výše 10 000 Kč a pojištění za škodu způsobenou zvířetem až do výše tří milionů korun.

Nezapomeňte na domácnost

Z opuštěného bytu se během vaší dovolené může stát lákadlo pro zloděje. ZP MV ČR proto nabízí pojištění trvale obydlené domácnosti po dobu vašeho pobytu v zahraničí (maximálně na 21 dní), a to v rámci tarifu E/W-TrippALL a E/W-TripMAX. Pojistka se vztahuje na krádeže vloupáním a na prokázaný pokus o vloupání.

Na pobočce i online

Cestovní pojištění je možné sjednat si na kterékoli z téměř stovky poboček ZP 211 po celé ČR, ale i online z pohodlí domova. Více ZDE.

autor: Tisková zpráva