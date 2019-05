Zlatá popelnice 2018: Na Ještědu ocenili nejlepší města a obce v třídění odpadů

Soutěž Zlatá popelnice je určená obcím v Libereckém kraji, které soutěží v množství vytříděného odpadu. Vyhlašovatelé, Liberecký kraj a Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s., chtějí jejím prostřednictvím motivovat obce ke zvýšení množství vytříděných odpadů z domácností. 14. ročník proběhl pod záštitou krajského radního Jiřího Löffelmanna z resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova. V rámci vyhlášení výsledků soutěže Zlatá popelnice proběhlo i vyhlášení výsledků soutěží kolektivních systémů a ASEKOL a.s. (soutěž ve sběru drobného elektra) a ELEKTROWIN a.s. (soutěž ve zpětném odběru elektrozařízení).

Výsledky třídění odpadů v Libereckém kraji

V roce 2018 vytřídil v průměru každý obyvatel Libereckého kraje 24,9 kilogramu papíru, 10,4 kilogramu plastů, 13 kilogramů skla a bezmála půl kilogramu nápojových kartonů. To je tedy celkem 48,7 kilogramu vytříděného odpadu, což je téměř český průměr.

„Tento výsledek řadí Liberecký kraj na 9. příčku v pomyslném pořadí krajů. Pokud ale k dosaženým výsledkům připočteme ještě přes 25 kilogramů vytříděných kovů, pak dosáhne celková výtěžnost téměř 74 kilogramů na obyvatele za rok. To je v rámci Česka nadprůměrný výsledek, který Liberecký kraj posouvá na 4. příčku v mezikrajském srovnání. V třídění papíru byl Liberecký kraj mezi ostatními kraji absolutně nejlepší,“ zdůraznil krajský radní Jiří Löffelmann.

Přestože se v soutěži na předních příčkách neumístila krajská metropole, je patrné, že třídění odpadů není lhostejné ani obyvatelům Liberce. Proti roku 2017 se loni podařilo vytřídit každému obyvateli Liberce v průměru o 0,8 kilogramu plastů více, což představuje nárůst této vytříděné komodity, která byla předána k dalšímu zpracování, o 85 tun. Skla se v krajském městě vytřídilo proti roku 2017 o téměř 50 tun více a o více než tisíc tun vzrostlo také množství vytříděného papíru. V Libereckém kraji mají obyvatelé v současné době k dispozici skoro 12 tisíc nádob na tříděný odpad umístěných na veřejně přístupných místech. V roce 2018 bylo v rámci společného projektu Libereckého kraje a AOS EKO-KOM, a.s. zakoupeno a instalováno dalších 236 nádob v hodnotě cca 1,7 mil. Kč. Jedno průměrné, veřejně přístupné kontejnerové hnízdo slouží v současnosti pro 135 obyvatel.

Pravidla soutěže

Do soutěže jsou zařazeny všechny obce v kraji, které mají uzavřenou smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a.s. – aktuálně je to 214 měst a obcí. Každý ročník je automaticky zahájen prvním dnem kalendářního roku a probíhá po celých 12 měsíců. Vzhledem k odlišnostem ve fungování odpadových systémů v obcích a městech, soutěží obce již třetím rokem ve čtyřech kategoriích rozdělených podle počtu obyvatel. Finanční odměnu od AOS EKO-KOM, a.s. získávají první tři v každé kategorii. Všichni finalisté obdrželi již podruhé zcela nové originální poháry, které vzešly z autorské soutěže na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Kamenickém Šenově. Tentokrát vznikly podle návrhu, který byl v loňské autorské soutěži na druhém místě. Tyto poháry věnoval do soutěže Liberecký kraj.

První kategorií jsou obce do 500 obyvatel (celkem 5 finalistů), druhou kategorií jsou obce nad 501 obyvatel (celkem 5 finalistů).

Třetí kategorií jsou města do 3.500 obyvatel (celkem 5 finalistů) a čtvrtou kategorií města nad 3.501 obyvatel (celkem 5 finalistů).

Zvláštní kategorií je kategorie „Skokan roku“, ve které se soutěží bez ohledu na statut obce.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE ZLATÁ POPELNICE 2018

OBCE DO 500 OBYVATEL

1. místo obec Bedřichov 20.000,- Kč

2. místo obec Paseky nad Jizerou 15.000,- Kč

3. místo obec Jestřabí v Krkonoších 5.000,- Kč

4. místo obec Albrechtice v Jiz.horách věcná odměna

5. místo obec Vítkovice věcná odměna

OBCE NAD 501 OBYVATEL

1. místo obec Kořenov 20.000,- Kč

2. místo obec Josefův Důl 15.000,- Kč

3. místo obec Skuhrov 5.000,- Kč

4. místo obec Karlovice věcná odměna

5. místo obec Horní Branná věcná odměna

MĚSTA DO 3 500 OBYVATEL

1. místo město Rokytnice nad Jizerou 30.000,- Kč

2. místo město Harrachov 20.000,- Kč

3. místo město Jablonec nad Jizerou 10.000,- Kč

4. místo město Hodkovice nad Mohelkou věcná odměna

5. místo město Lučany nad Nisou věcná odměna

MĚSTA NAD 3 501 OBYVATEL

1. místo město Jilemnice 30.000,- Kč

2. místo město Lomnice nad Popelkou 20.000,- Kč

3. místo město Semily 10.000,- Kč

4. místo město Nový Bor věcná odměna

5. místo město Turnov věcná odměna

SKOKAN ROKU

obec Roztoky u Semil 10.000,- Kč

ASEKOL a ELEKTROWIN

V rámci slavnostního vyhlášení výsledků soutěže Zlatá popelnice své ceny udělují již tradičně také kolektivní systémy ASEKOL a.s. a ELEKTROWIN a.s.

Kolektivní systém ASEKOL a.s. v soutěži ve sběru drobného elektra ocenil své vítěze ve zcela nových kategoriích. V kategorii 2.000 až 5.000 obyvatel brala prvenství Rokytnice nad Jizerou, v kategorii od 5.001 do 15.000 obyvatel uspěl Frýdlant a v kategorii měst nad 15.001 obyvatel byla nejlepší Česká Lípa.

V soutěži ve zpětném odběru elektrozařízení, kterou vyhlašuje kolektivní systém ELEKTROWIN, a.s., byla hodnocena maximální celková výtěžnost včetně chlazení ve dvou kategoriích. V obcích do 4.000 obyvatel bylo nejlepší město Dubá, v obcích nad 4.000 obyvatel zvítězila Lomnice nad Popelkou.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE KOLEKTIVNÍHO SYSTÉMU ASEKOL, a.s.

KATEGORIE 2.000 – 5.000 OBYVATEL obec Rokytnice nad Jizerou 7.000,- Kč

KATEGORIE 5.001 – 15.000 OBYVATEL město Frýdlant 10.000,- Kč

KATEGORIE NAD 15.001 OBYVATEL město Česká Lípa 15.000,- Kč

VÝSLEDKY SOUTĚŽE KOLEKTIVNÍHO SYSTÉMU ELEKTROWIN

KATEGORIE DO 4.000 OBYVATEL město Dubá 20.000,- Kč

KATEGORIE NAD 4.000 OBYVATEL město Lomnice nad Popelkou 20.000,- Kč

autor: Tisková zpráva