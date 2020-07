Zoo Brno: Nové akvárium v Exotáriu je plné plastu

reklama

„Lidé často o znečištění vod a oceánů mluví, ale nedokáží si ho reálně představit. Je mnohem názornější, když ho mohou vidět přímo a detailně. Ukazujeme, jak to vypadá pro zvířata, když kolem nich plavou odpadky. A samozřejmě doufáme, že to potom vyvolá otázky, o kterých začnou návštěvníci přemýšlet – jestli se do toho ryby nezapletou, zda to náhodou nesežerou, co by to pro ně znamenalo, kam až se plast z vody může dostat,“ řekl kurátor chovu ryb, plazů a bezobratlých Zoo Brno Petr Šrámek.

V akváriu s brakickou vodou nejsou jen plastové odpadky, ale také ryby. Konkrétně se jedná o kaložrouty skvrnité (Scatophagus argus) a okatce stříbřité (Monodactylus argenteus). Oba druhy žijí v jihovýchodní Asii, tedy místě, které je znečištěním výrazně postižené.

Při tvorbě akvária jsme si dávali pozor, aby tam nebyly pasti, které existují v přírodě. Zájemci tak například neuvidí starší typ sítí s úzkým vchodem, odkud nemohly ryby vyplavat ven, háčky nebo silonové rybářské vlasce. Kvůli velikosti plaastů nehrozí ani nebezpečí, že by je mohly sežrat.

„Pokud se někomu bude zdát, že plastů je v akváriu až příliš, jsou naopak místa, kam se zvířata mezi odpadky ani nevejdou. A podobné je to na plážích, což je věc, která je lidem možná bližší a spíše se s ní setkali. Tím vším chceme upozornit na problém, který je relativně nový a vznikl čistě lidskou činností,“ doplnil Šrámek.

Zoo Brno je totiž součástí několika projektů, iniciativ a organizací, které na znečištění moří a vod upozorňují. Jedná se o například o Rise Up For The Ocean, Beat Plastic Pollution nebo Shoal.

Téma moře se objevuje i v poslední kampani EAZA (Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií) s názvem Kdyby ryby (Which Fish?). Ta si klade tři hlavní cíle – snížit tlak na nadměrně lovené populace ryb a podpořit spotřebu přehlížených druhů, krmit zvířata rybami z udržitelných zdrojů (sádky, akvakultury) a konečně také rozšířit sbírky zoo a akvárií o nové, ohrožené druhy a zvýšit jejich populace chovem v lidské péči. Podrobnosti naleznete ZDE.

Psali jsme: Zoo Brno zvelebí stáje pro žirafy a očekává příchod samce ledního medvěda Zoo Brno rozšíří stáje pro žirafy Zoo Brno: Jihoameričtí jaguarundi schovávají mládě Zoo Brno zažila rekordní rok

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.