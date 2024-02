Zoo Jihlava: Masopustní veselí, karneval a komentovaná krmení zvířat

reklama

Jak strávit volné dny, které čekají školáky na Vysočině příští týden? Rozhodně v jihlavské zoologické zahradě! Od pondělí 12. února až do pátku 16. února budou probíhat komentovaná krmení zvířat. Ve 12.30 se potkáme u lam guanako, ve třináct hodin u prasat visajanských a o půl druhé u medvědů malajských. U všech zvířat se dozvíte mnoho zajímavého, představíme si jednotlivé obyvatele a povíme si, co jim chutná nejvíce. Připomeneme si taky, proč jsou třeba medvědi nebo visajanská prasátka vzácnými obyvateli naší zoo, a co je ve volné přírodě ohrožuje.

Speciálním dnem ale bude úterý 13. února. To se bude v zoo konat masopust! Zveme malé i velké na jedinečnou zábavu a barevné veselí v Zoo Jihlava! „Připojte se k nám ve zvířecích maskách a zúčastněte se masopustního průvodu, který projde naší zoo,“ zve vedoucí vzdělávacího centra PodpoVRCH Pavla Jarošová. Pro ty, kteří milují karnevalové hrátky, jsme připravili tanečky, hry a soutěže v centru PodpoVRCH. Karnevalové veselí začne v deset hodin a potrvá hodinu. Pak společně od hlavní pokladny vyrazíme s masopustním průvodem až ke gibonům. A komu se nechce ráno spěchat do zoo, může přijít až odpoledne, kdy si zopakujeme nejen veselé dovádění PodpoVRCHem, ale i průvod po zoo. Od 13 do 14 hodin budeme mít další kolo hrátek a ve dvě hodiny vyrazí odpolední průvod ke gibonům.

Do zoo pomalu přichází jaro a je zde co pozorovat! Stále můžete využít i akce Do zoo potmě! Poslední hodinu (od 15 do 16) si můžete koupit vstupné za 50 korun a pozorovat zvířata po setmění.

