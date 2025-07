Zoo Liberec: Božena našla nový domov ve Španělsku

Nové útočiště našla ve specializované stanici na chov orlosupů Guadalentín ve Španělsku, kde bude spárována s podobně starým samcem. V liberecké zoo, kde strávila celkem dvaatřicet let, přivedla na svět 18 mláďat. Devět z nich bylo vypuštěno do volné přírody evropských velehor. Se svým celoživotním druhem Pištou, který v Liberci uhynul v loňském roce, tak výrazně přispěla k návratu orlosupů do evropské přírody, odkud byli tito dravci v minulém století téměř vyhubeni.

Samice orlosupa bradatého, známá jako Božena, se do Zoo Liberec dostala v roce 1993 jako dvouleté mládě z volné přírody. Prvních pět let pro ni zoologové hledali vhodného partnera, až v roce v 1998 byla spárována s o šest let starším samcem ze Zoo Moskva, Pištou. „Pišta s Boženou se stali jedním z nejstabilnějších párů orlosupů v Evropě a jako jedni z mála od roku 2001 také pravidelně odchovávali mláďata. Celkem jich přivedli na svět osmnáct,“ říká zoolog Jan Hanel. Devět mláďat bylo v rámci mezinárodního repatriačního projektu vypuštěno do volné přírody evropských velehor, kde pomáhají k obnově a přežití tohoto silně ohroženého druhu, který byl v minulém století v Evropě téměř vyhuben (zbývala jen malá a izolovaná populace v Pyrenejích). Ostatní mláďata byla začleněna do chovů v evropských zoologických zahradách s cílem geneticky posílit populaci a chovatelskou základnu tohoto druhu v lidské péči.

Pišta ale loňském roce ve věku téměř čtyřiceti let uhynul. Odborníci se proto rozhodli přesunout Boženu do specializované stanice ve španělském Guadalentínu, kde vytvoří pár s přibližně stejně starým samcem. „Staří orlosupi si obecně špatně zvykají na nového partnera. Vždy je ale mnohem větší šance k úspěchu, když se doveze samice k samcovi. Opačně to bývá problém, protože staré samice nového samce většinou nepřijmou,“ vysvětluje Hanel.

Pokud se spojení vydaří, budou moci oba orlosupi fungovat jako zkušení náhradní/adoptivní rodiče. Vzhledem k jejich vysokému věku už totiž svá mláďata pravděpodobně neodchovají. „Ve skalách v blízkosti centra Guadalentín ale hnízdí dva potomci Boženy a Pišty, takže by se vlastně z našeho pohledu dalo konstatovat, že přijela tchýně na kontrolu ratolestí,“ vtipkuje zoolog.

Liberecká zoo se ale záchraně orlosupů bradatých věnuje i nadále. V zoo stále zůstává mladší chovný pár a v následujících dnech bude z francouzského záchranného centra Le Gypaéte barbu v Horním Savojsku dovezena další mladá samice, která zajistí kontinuitu libereckého chovu orlosupů bradatých na další desítky let.