Zoo Liberec: Dětský koutek opět otevírá své brány

Jako každý rok se děti mohou těšit na oblíbený historický vláček z roku 1971, vzduchovou trampolínu, pohádkové mlhoviště i všechny tradiční prolézačky, klouzačky, houpačky. V průběhu celé sezóny nebude chybět ani bohatý doprovodný program v podobě speciálních dětských akcích a pravidelných loutkových pohádek. První událostí, ještě před oficiálním zahájením sezóny, budou ČARODĚJNICE s Motyčkovic klikou, a již v měsíci květnu jsou připravené i dvě nedělní divadelní pohádky.

Novinkou pro letošní rok je nové moderní bistro, které vyrostlo v místech původního dřevěného stánku s občerstvením. Ten již byl ve špatném technickém stavu a nabízeným službám dlouhodobě nevyhovoval. Provoz nového bistra, které ještě čeká na část interiérového vybavení, bude spuštěn nejdéle do konce května tohoto roku. Kiosek bude sloužit nejenom návštěvníkům Dětského koutku, ale i okolním výletníkům. Kromě kvalitních pokrmů odpovídajícím současným gastronomickým trendům a poptávce ze strany návštěvníků nabídne i příjemné zastřešené posezení.

„Dětský koutek patří dlouhodobě k vyhledávaným atrakcím Zoo Liberec, protože poskytuje zázemí především malým dětem a jejich rodičům pro svou bezpečnost a klid. A občerstvení v jeho službách pochopitelně vždycky hrálo velkou roli. Město Liberec pomohlo zafinancovat stavbu bistra stejně jako pomáhá s dalšími investicemi v zoologické zahradě, která k Liberci patří už více než 100 let. Do obnovy zoo v deseti letech do roku 2032 pošleme celkem 250 miliónů korun, bistro v dětském koutku přitom byla naše první finanční pomoc. A je možná symbolické, že se netýkala zvířat, ale právě návštěvníků, bez nichž by žádná zoo nepřežil,“ dodává Ivan Langr, náměstek primátora pro kulturu, školství a cestovní ruch.

„Když jsme přebírali zoologickou zahradu, včetně dětského koutku a Lidových sadů, slíbili jsme, že se pustíme do přípravy obnovy jednotlivých částí. Dětský koutek prošel od té doby opravami, a právě občerstvení bylo jedním z těch nejvíce přežitých míst. Bylo nutné jít cestou úplně nového bistra, oprava stávajícího stánku již nebyla možná. Věřím, že budou návštěvníci spokojeni,“ říká Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu a cestovní ruch Libereckého kraje.

Výše vstupného do Dětského koutku zůstává stejná jako v předchozím roce a do ceny vstupenky je nově zahrnuto i půjčovné odrážedel a motokár.