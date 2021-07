Zoo Ostrava: Mladý orlosup z Ostravy byl vysazen do přírody

reklama

Dne 8. června pak byla spolu s dalšími dvěma orlosupy vysazena do volné přírody. Každým dnem očekávají španělští kolegové vylétnutí ptáků z náhradního hnízda.

Mladí orlosupi určení pro vysazení do volné přírody se na vypouštěcí lokalitu odvážejí ještě v době, kdy nejsou schopni létat. Záměrem této metody je, aby si nejprve místo a jeho okolí vštípili jako svůj nový domov. Do náhradního hnízda se obvykle vkládají dvě odrostlá mláďata, přestože orlosupi odchovávají pouze jedno mládě. To proto, aby se mláďata necítila bez rodičů tak osamocena, navzájem se motivovala. Po vylétnutí z hnízda se často po určitou dobu zdržují pospolu. Na hnízdě jsou pravidelně krmena, přičemž je jim krmení podáváno tak, aby ptáci nepřicházeli do kontaktu s člověkem. Většinou se tak děje pomocí krmných rour, kterými je potrava do hnízda spouštěna (viz foto). Dokrmování probíhá i několik měsíců po vylétnutí z hnízda, poté už jsou orlosupi schopni najít si dostatek potravy sami.

Letošní vypouštění orlosupů ve španělské lokalitě Maestrazgo, které proběhlo 8. června a jehož součástí byla ostravská samice bylo odlišné v tom, že spolu s ní byli na lokalitu vysazeni dva orlosupi, oba vylíhnutí ve specializovaném centru Centro de Cría Guadalentín u španělské Cazorly v Andalusii. Pro každého jedince připravili španělští kolegové samostatné hnízdo. Po umístění orlosupů do hnízd se lidé ihned z místa vzdálili. Krátce nato se dva andaluští orlosupi přemístili do hnízda k ostravské samici a zůstali pohromadě. Po 20 dnech očekáváme, že každým dnem mladí ptáci z hnízda vyletí. Všichni tři mají vysílačku, takže budeme o jejich pohybu vědět i nadále. Bude trvat ale minimálně šest let než dospějí, najdou si vhodného partnera a předají dál své geny, a tak přispějí k další stabilizaci a rozšíření evropské populace těchto majestátních dravců.

