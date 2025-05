Peštová (ANO): Obcí, které nesouhlasí, je 29 a petici podepsalo 13 000 lidí

Já děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem tedy na faktické minule byla hlášená jako první, tak teď jsem druhá, to nevadí, v každém případě, pane ministře, rčení - kdo nemá rád přírodu, nemá rád lidi - to je vaše nějaká lidovecká modifikace. To rčení je totiž - kdo nemá rád zvířata, nemá rád lidi - jo? To je zaprvé. (Potlesk z lavic hnutí ANO.)

Za druhé, vy jste tady říkal ohledně toho, že se divíte, proč my tady bojujeme za obce a malá městečka, co jsou v té oblasti, protože nás tam vlastně stejně nevolí. No, vidíte to: oni nás nevolí a my přesto, aniž bychom měli to triko, jaké máte vy, (?) za ně bojujeme. To je druhá věc.

A třetí věc. Když jste tady říkal o obcích, že jich nebylo tolik - tak obcí, které s tím nesouhlasí, je 29 a tu petici podepsalo 13 000 lidí z 16 000 lidí, což není málo. Takže jenom takové doupřesnění do vašeho projevu a je škoda, že vás přerušili.

Děkuji.

Ing. Berenika Peštová, Ph.D. ANO 2011



