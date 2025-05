Ožanová (ANO): Lidé Národní park Křivoklátsko nechtějí

Vážený pane místopředsedo,

já jsem se znovu musela přihlásit k faktické poznámce, byť jsem byla přihlášena už minule. Jenom takové - že bychom se měli nad tím trošku zamyslet. Pan ministr - já jsem si totiž zapisovala, o čem mluvil - reagoval docela drsně na kolegyni Pošarovou a říkal: kdo nemá rád přírodu, nemá rád lidi. Mě by zajímalo, zda má pan ministr rád přírodu, když spojil dva návrhy zákonů, spojil ochranu přírody s Národním parkem Křivoklátsko.

Pokud vím, tak ochrana přírody tady měla podporu napříč politickým spektrem, protože jsou tam dobré věci, které by přírodě pomohly, ale spojil něco (?), co chtějí všichni, s tím, co chce málokdo - to je Národní park Křivoklátsko. Takže já se ptám: Má tedy i pan ministr rád lidi, když nemá rád přírodu a nechce jí pomoct, tím, že mermomocí prosazuje Národní park Křivoklátsko bez ohledu na to, že díky tomu se, s prominutím, zdržuje schválení tolik potřebných změn týkajících se ochrany přírody? Opravdu nevím.

Dále ve svém projevu uváděl, že už se nemáme vracet k peticím. Prosím vás, když petici podepíše víc než 10 000 lidí, je to málo na to, abychom se k ní nevraceli? Já si myslím, že ne. Domnívám se, že máme právo se k tomu vracet, také k tomu, že ti lidé Národní park Křivoklátsko nechtějí. Takže o tom to bylo, co (o čem) minule hovořil pan ministr Hladík, kdy se snažil zdiskreditovat kolegyni Pošarovou prohlášením - kdo nemá rád přírodu, nemá rád lidi - a říkal nám, ať nemluvíme o petici, kterou podepsalo přes 11 000 lidí.

Děkuji za pozornost.

Ing. Zuzana Ožanová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky