Zoo Ostrava vymění samce lva indického se Zoo Krakov

Chov lva indického v zoologických zahradách není jednoduchý. V posledních letech se v rámci chovného programu rodilo jen málo mláďat, navíc jich řada nepřežila. Proto byla přijata opatření, aby se reprodukce zvýšila co nejvíce. V přírodě se tato majestátní kočkovitá šelma vyskytuje pouze na jediné lokalitě v počtu okolo 670 jedinců, takže udržení životaschopné záložní populace v lidské péči je nadmíru důležité. To je i důvod výměny samců mezi Zoo Ostrava a Zoo Krakov, kde se odchovy mláďat také zatím nezdařily.

reklama

Lev indický v evropských zoologických zahradách

Lev indický (Panthera leo persica) je v Evropě chován v 38 institucích v počtu 116 jedinců. Chov takto ohroženého zvířete je koordinován na evropské úrovni pomocí chovného programu (EAZA ex situ Program, EEP). Koordinátorka, která vede program, vydává doporučení pro přesuny zvířat, spojování apod. Všechna rozhodnutí podléhají schválení komise pro daný druh. Všechna zvířata mají původ jen v několika zakladatelích, kteří do Evropy dorazili na přelomu 80. a 90. let minulého století. V posledních letech čelí chovný program malé četnosti porodů a velké úmrtnosti mláďat. Populace indických lvů v zoologických zahradách rychle stárne a je třeba podniknout opatření, aby nedošlo k jejímu kolapsu. Proto byl v nedávné době aktualizován tzv. Long term management plan (LTMP), který shrnuje cíle programu do dalších let. Jeho hlavním cílem je především navýšení reprodukce lvů na co největší možnou míru. Na základě toho pak proběhlo několik přesunů zvířat. Výsledky opatření již lze vidět, neboť za poslední rok se v Evropě narodilo 26(!) mláďat. Průměr v minulých letech byl 3–4.

Lev indický v Zoo Ostrava

Proto koordinátorka EEP doporučila přesun našeho pětiletého lvího samce k sedmileté lvici do polského Krakova, aby dostal možnost předat své geny dále. Samec byl do Ostravy přivezen jako dvouletý v květnu 2021. Spojen měl být se starší, tehdy třináctiletou lvicí. Lvice však byla vůči mladému samci velmi dominantní, navíc nebylo pravděpodobné, zda by s ohledem na svůj věk ještě vůbec zabřezla. Jakékoliv spojení s mladým samcem je tedy prakticky nemožné. Stará samice však nezůstane v Ostravě sama, z Krakova k ní přicestuje tamní jedenáctiletý samec. Ten by měl být dostatečně dominantní a zkušený. Doufáme, že vyjde jeho spojení s naší samicí a stane se jí sociálním partnerem. Zároveň pomůžeme chovnému programu. Transport lvů je plánován v průběhu února. Přesný termín ještě neznáme.

Lev indický v přírodě

Lev indický je ohroženým poddruhem lva a zároveň jediným, který se vyskytuje na asijském kontinentě. Na rozdíl od afrických lvů žijí indičtí lvi v odlišném sociálním uspořádání – samci jsou často samotáři nebo vytvářejí volná společenství se 2–3 samicemi, smečky tvoří lvice. Lví samci tak většinou i pravidelně loví. Proto také v zoologických zahradách nejlépe fungují páry, a ne početnější skupiny, jako u jejich afrických příbuzných. Dříve zasahoval areál rozšíření lva indického až do jihovýchodní Evropy (Řecko). Dnes se vyskytuje pouze v Národním parku Gir a několika dalších rezervacích v západoindickém státě Gudžarát. Ten je na „své“ lvy patřičně hrdý, jsou symbolem státu. Z toho důvodu je problematické potenciální přemístění lvů na jiné lokality, což činí divokou populaci, která dnes čítá zhruba 670 jedinců, velmi zranitelnou (riziko požáru, epidemie ad.).

Evropské zoologické zahrady včetně ostravské proto usilují prostřednictvím záchovného programu o jeho záchranu před úplným vymizením z planety.

Psali jsme: Zoo Ostrava: První odchovaní jeřábi bělošíjí odcestovali do zoo v Belgii Zoo Ostrava: První mláďata roku 2024 - ohrožené medaky Sarasinovy Zoo Ostrava: Přivítali jsme 600 000. návštěvníka Zoo Ostrava: Objevte kouzlo zimní zoo

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE