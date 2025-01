Zoo Praha si připomíná 100 let od narození Geralda Durrella

V Zoo Praha se v minulém roce vylíhlo šest mláďat holubů růžových. Šlo o významný přínos, neboť se jednalo o jediné odchovy toho roku v kontinentální Evropě. Pražská zoo je dlouhodobě významným chovatelem, první mláďata odchovala už v roce 2001 – pouhý rok poté, co vzácné ptáky z Mauricia získala. Holuby růžové přitom není kvůli agresivitě samců snadné spárovat, mnoho z nich navíc nedokáže svá mláďata odchovat. Náhradními pěstouny se proto často stávají hrdličky zahradní. Významným milníkem se stal i rok 2019, kdy pražská zoo odchovala pět mláďat zcela přirozeně. „V chovu holuba růžového jsme nyní spolu s britskými zoologickými zahradami svého druhu ‚velmocí‘,“ říká ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. „Dokonce se nyní jedná o tom, že by se odchovaní holubi růžoví posílali z Evropy na Mauricius přes Prahu. Pokud by k tomu skutečně došlo, byla by to určitě ta nejlepší splátka vděku, který vůči Geraldu Durrellovi pociťujeme.“

Předky pražských holubů růžových přivezl do Evropy právě Gerald Durrell, který tyto endemity pro svou zoo na ostrově Jersey získal v sedmdesátých letech přímo z Mauricia. Prokázal tak svou zkušenost a předvídavost, jejich počty totiž později v přírodě dvakrát klesly jen na pouhých deset jedinců – naposledy v roce 1991. O jejich záchranu přímo na Mauriciu se zasloužila Durrellova organizace Wildlife Preservation Trust, později Gerald Durrell Endemic Wildlife Sanctuary. Díky tomu mohl být holub růžový v roce 2018 z původního zařazení mezi kriticky ohrožené druhy Červeného seznamu IUCN přeřazen do kategorie „zranitelný“. Holub vázaný na stálezelené horské lesy však přišel o 98 % plochy k životu, jeho hnízda likvidují kočky a další invazní druhy. Je také málo odolný vůči nemoci trichomonóze. V současné době ho navíc ohrožuje velmi nízká genetická rozmanitost. Právě s tímto problémem by mohly významně pomoci zoologické zahrady, jejichž geneticky cenní holubi mohou ozdravit populace na Mauriciu.

„Dnešní situace není úplně optimistická a mimo britské ostrovy je tento druh chován pouze v pěti zoologických zahradách v Evropě. V roce 2024 byl odchován kromě Spojeného království jen v Zoo Praha. Cesta k odchovu ale nebyla jednoduchá,“ vysvětluje kurátor ptáků Antonín Vaidl. „Ačkoli tento druh chováme pětadvacet let, nedaří se chovatelsky každý rok. Rok 2024 byl k naší radosti úspěšný, přestože se získaný geneticky cenný samec zpočátku nejevil perspektivně. Překvapivě se však samičce začal hned po seznámení dvořit, byl mírumilovný a podařilo se i odchovat mláďata. Opět jsme tak mohli přispět k záchraně druhu.“

Přírodovědce, který žil mezi lety 1925 až 1995, přiblížíme návštěvníkům v Zoo Praha 10. a 11. května 2025. Z jeho knih se bude předčítat v africké třídě pavilonu Rezervace Dja.