dTest: Chytrý telefon nemusíte měnit každý rok. Zkuste mu prodloužit životnost

I levnější nebo starší modely chytrých mobilních telefonů mají co nabídnout, jen musíme vědět, jak s nimi zacházet, aby byly jako nové. Dříve než se rozhodnete pro koupi nového chytrého telefonu, dobře zvažte, zda ten, co máte, stále vyhovuje vašim potřebám. Pokud ano, nechte si jej a vylepšete ho. Nepomůže to jen vaší peněžence, ale rovněž planetě, protože při výrobě mobilních telefonů vzniká velké množství skleníkových plynů.

Aktualizujte operační systém. S ním se instaluje také aktuální bezpečnostní software a příjemné užitečné novinky. Lze tak dokonce zrychlit činnost již mírně unaveného přístroje. Pokud však telefon novou verzi systému není schopen unést, skutečně potřebujete nový.

Vyměňte baterii. Při běžném používání začíná výkonnost baterie klesat zhruba po dvou letech, říká Richard Fisco, odborník na chytré telefony americké spotřebitelské organizace Consumer Reports. Čím častěji mobil nabíjíte, tím méně vám jeho baterie vydrží. Pokud je to jediný problém, který s telefonem máte, nechte si ji vyměnit.

Vyměňte display, je-li poškrabaný nebo prasklý. I starší smartphone s novým displejem prokoukne a jeho používání bude radostnější.

Zvětšete úložnou kapacitu. Nejjednodušším způsobem, jak uvolnit paměť, je vymazat všechny nepoužívané aplikace a pro uložení fotek použít cloudové služby Applu, Googlu, Amazonu nebo kteréhokoliv jiného poskytovatele. V mnoha modelech různých značek můžete k ukládání použít paměťovou kartu MicroSD.

autor: Tisková zpráva