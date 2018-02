dTest: Potraviny, které můžete sníst i prošlé

Většina potravin s ubíhajícím časem ztrácí na kvalitě – mění vzhled, chuť, vůni nebo konzistenci. Dalším čas nijak neublíží. Co tedy znamená doba trvanlivosti a co je doba doporučené spotřeby? Víte, které potraviny lze konzumovat i po jejím uplynutí?

Když je na obale vyznačeno datum použitelnosti, tedy „Spotřebujte do …“, může po něm výrobek ohrozit vaše zdraví. Jedná-li se však o datum minimální trvanlivosti, konzumace po jeho uplynutí vám nejspíše neuškodí, i když už si třeba moc nepochutnáte.

Podle španělské spotřebitelské organizace OCU můžete několik dnů až týdnů po vypršení doby minimální trvanlivosti bez obav konzumovat 10 druhů potravin. Jsou to:

Jogurty

Toastový chléb

Bramborové lupínky, sušené ovoce a oříšky

Sušenky a oplatky

Nealkoholické nápoje a alkohol

Těstoviny, rýže a luštěniny

Zavařeniny a másla

Uzeniny a zrající sýry

Polévky a omáčky v sáčku

Konzervovaná rajčata

Trvanlivost bez varování

Na některých potravinách nenajdete datum použitelnosti ani dobu minimální trvanlivosti. Neznamená to, že se nekazí, ale výrobce nemá povinnost to časově definovat. Jedná se o alkoholické nápoje s více než 10% obsahem alkoholu, čerstvé ovoce a zelenina, chléb a pečivo, určené ke konzumaci do 24 hodin, ocet, sůl, cukr, žvýkačky. Stav ovoce a zeleniny nejlépe posoudíte svými smysly – vypovídá o nich jejich vzhled, chuť, textura i vůně. Proto je důležité odstranit zkažené části a oříznout nejméně centimetr okolo nich, abyste mohli sníst zbytek. Ovšem třeba u alkoholických nápojů spotřebitelské organizace opakovaně volají po určení data trvanlivosti, protože tyto výrobky kazí, i když to může trvat léta.

Pozor na stav masa a ryb

Maso a drůbež, ryby nebo čerstvé sýry by neměly být konzumovány po vypršení doby trvanlivosti. Maso a ryby podléhají rychlé zkáze, a proto musíme být velmi opatrní. Pokud nebyly skladovány při vhodné teplotě, mohou nás ohrozit i před určeným datem – mikroby, které se v nich při tom rozmnoží, způsobují otravu nebo chorobu.

Psali jsme: dTest: Energetické nápoje mějte pod kontrolou dTest: Anonymní sociální síť Sarahah je zneužívána k šikaně dTest: Může online cesta za láskou skončit exekucí? dTest: Tučné mořské ryby z volné přírody mohou obsahovat těžké kovy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva