HK ČR: Česká energetika potřebuje strategii s důrazem na zajištění energetické bezpečnosti

Konference nabídla pohledy předních odborníků napříč sektory – od akademického zástupce, přes podnikatelské reprezentanty, až po experty z energetických společností. Na místě zazněly konkrétní návrhy a doporučení, kam směřovat budoucí vývoj české energetiky.

„Energetika je jednou z osmi strategických priorit, které Hospodářská komora ČR prosazuje pro udržení konkurenceschopnosti českého hospodářství. Nesmíme podcenit energetickou budoucnost naší země – je proto potřeba soustředit se na zajištění stabilních a bezpečných zdrojů,“ uvedl prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček, který v úvodu představil nejen základní priority Komory, ale také regulatorní a byrokratickou reformu jako základní předpoklad pro zajištění prosperity České republiky.

Radní Pardubického kraje Petra Šimečková objasnila, z jakých důvodů je kraj lídrem v oblasti energetiky ve veřejné správě. Klíčovou roli v tomto úspěchu sehrál Systém managementu hospodaření s energií (EnMS), který kraji přinesl milionové úspory.

Na to navázal energetický manažer Pardubického kraje Milan Vich, který se systémem EnMS pracuje již více než 12 let. Kladl důraz na to, že energetický management by měla využívat každá obec. „Základem pro všechny kroky vedoucí ke zvyšování energetické efektivity i pro realizaci energeticky úsporných projektů, včetně projektů EPC, je zavedení Sytému managementu hospodaření s energií. EnMS není dispečink, není to publikace nebo studie. Je to zavedení systémového přístupu s trvalým pozitivním účinkem,“ uvedl s tím, že Pardubický kraj jej zavedl jako první kraj v Česku, a to už v roce 2013.

Hlavní ekonom ČEZ, a.s. Pavel Řežábek se věnoval evropskému energetickému trhu, jeho principům, současné situaci a také výhledům do budoucna. Apeloval na to, že pro zajištění dostatečného výkonu je primárně potřeba posilovat výstavbu větrných elektráren, výstavbu plynových elektráren s kogenerací a rozvoj akumulace elektřiny.

Výzkumný pracovník Oddělení teorie a modelování, Ústavu fyziky plazmatu AV ČR Jan Horáček, představil verifikační model elektro-energetického mixu ČR. Upozornil na potřebu realistického přístupu k české energetice a doporučoval, že možným směrem je kombinace jaderné energie s obnovitelnými zdroji a posílení energetických sítí.

Vedoucí strategického rozvoje Elektráren Opatovice, a.s., Stanislav Ondráček, se věnoval budoucnosti tepla bez uhlí, tedy proměně energetiky v srdci východních Čech. Zmínil, že zemní plyn je v současnosti jedinou reálnou alternativou pro teplárenství, kterou máme. Za smysluplné a ekologicky odpovědné řešení, zejména s ohledem na regiony, také považuje využití zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO).

Mirek Topolánek zdůraznil nezbytnost energetické nezávislosti a zajištění energetické bezpečnosti pro Českou republiku. Podle něj je klíčové diverzifikovat energetické zdroje a zajistit stabilní dodávky energie, aby byla zachována suverenita české energetiky. V této souvislosti také kritizoval aktuální energetickou politiku, která podle něj tento cíl ignoruje.

Účastníci konference se obecně shodli na tom, že změny v energetice jsou nevyhnutelné a nelze je dále odkládat. Je nezbytné jednat včas a nečekat, až nastanou krizové situace.

Zdeněk Zajíček v závěru uvedl, že je klíčové přicházet s konkrétními návrhy a kroky, které povedou k zajištění dlouhodobé energetické stability.

Cílem by mělo být jasné a cílené směřování České republiky k posílení energetické bezpečnosti. Zásadní pro dlouhodobou energetickou stabilitu je udržení vyváženého energetického mixu, který zahrnuje různé zdroje energie. Právě diversifikace zdrojů pomáhá snížit závislost na jediném typu energie a zajišťuje stabilní a bezpečné dodávky energie i v náročných podmínkách.