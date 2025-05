Mašín: Neházejte Rusy do jednoho pytle. Hanobení vojenských hrobů je ostuda. Denacifikace ale lepší než dekomunizace

V první díle jsem se ptal na Rudou armádu a vaše vnímání jejího příjezdu do Poděbrad, protože se to v Česku dost řeší. Česká republika se podle vládního odboru strategické komunikace přidala po bok pobaltských zemí, jako jsou Litva, Estonsko, Lotyšsko, Polsko a Německo, s tím, že po druhé světové válce sovětské Rusko polovinu Evropy okupovalo. Co vy na to?

Stále se mluví o Rusku. Mluvme raději o Sovětském svazu. Chruščov byl Ukrajinec, nebyl Rus. Za Lenina a Stalina bylo zavražděno zhruba 5 000 000 etnických Rusů! Nelze házet všechny Rusy do jednoho pytle. O okupaci ČSSR Sověty lze pouze mluvit od 20. srpna 1968. Vraždy mně blízkých a mnoha dalších československých vlastenců v padesátých letech byly spáchány domácími komunisty a jejich kolaboranty. V Bartolomějské jsem žádného Rusa neviděl.

Po druhé světové válce si USA a SSSR rozdělily sféry vlivu. Okupace Západního Německa udělala Německu velice dobře, alespoň dočasně.

S konfliktem na Ukrajině se druhá světová válka dostává do jiného světla. Vyslanci některých zemí, stalo se na Slovensku, nechodí na oslavy konce války, protože tam hovoří ruští a běloruští velvyslanci a podobně. Co vy na to?

Rusko ani Ukrajina nejsou a nikdy nebyly demokraciemi. Jsou to korupční, od sebe se nelišící oligarchie, které vznikly z trosek Sovětského svazu. Před 24. 2. 2022 byla prý Ukrajina nejzkorumpovanější zemí Evropy. To řekl Vitalij Kličko, starosta Kyjeva. Ukrajinský konflikt nemá nic společného s druhou světovou ani se studenou válkou nebo komunismem. Přestože Putinova alma mater byla KGB, prezident Pavel se angažoval v předlistopadovém vojenském zpravodajství a Babiš spolupracoval s StB.

Vezměme jako příklad brigádu Azov, která byla založena jako soukromá armáda jednoho z ukrajinských oligarchů, Ihora Kolomojského, mecenáše Volodymyra Zelenského, a terorizovala již od roku 2014 v Doněcku a Luhansku rusky mluvící obyvatelstvo a pravoslavnou církev pod znaky SS a nacistickými vlajkami s hákovým křížem. Tato jednotka, uznávaná Amerikou, EU a OSN až do června roku 2024 jako fašistická a teroristická organizace, byla oficiálně začleněna do ukrajinské Národní gardy již v roce 2014. Její zásobování americkými zbraněmi a penězi bylo pod trestem sankcí zakázáno.

Po intervenci prezidenta Zelenského u dementního prezidenta Bidena 10. června 2024 se přes noc jako zázrakem tato teroristická jednotka změnila v demokratickou. A to nejen pro Ameriku, ale také pro EU a OSN.

Můžete se zahloubat do svých vzpomínek a říct, co by si o tom asi myslel táta?

Jsem si jist, že by s mým pohledem souhlasil. Dnešní Česká republika není tím, za co on a jeho druhové bojovali. Bojovali za svobodné Československo, které dneska neexistuje.

Co si v tomto kontextu myslíte o hanobení hrobů rudoarmějců v Evropě, ale i o hanobení hrobů legionářů v Rusku?

To je naprostá ostuda!

Celkem dlouho jste v Německu žil. Došlo tam k důsledné denacifikaci, anebo je to jen mýtus?

Denacifikace nebyla provedena, ale byly tam alespoň náznaky. Denacifikace probíhala především během americké okupace Německa. Německo dostalo novou ústavu a zákony od západních spojenců. Rozhodně byla denacifikace ale úspěšnější než dekomunizace v zemích bývalé Varšavské smlouvy.

O své německé manželce jste při jedné z online debat hovořil ve srandě jako o součásti válečných reparací. Jak vnímáte to, že jsme museli jako následnický stát Rakouska-Uherska platit Francii takzvaný poplatek za osvobození ve zlatě možná až do mnichovské dohody?

Francie se vždycky chovala jinak než Anglie či USA.

Jak vnímáte to, že bychom podle některých měli v Česku stále žádat po Německu válečné reparace?

Myslím, že se reparace žádat měly. Dnes je na to však už pozdě.