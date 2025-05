Porušený protokol. Ale i jiné věci. Jiří Weigl prozradil, jak si Češi lžou

Rozhodnutí prezidenta Petra Pavla nepozvat k oslavám výročí konce druhé světové války své dva předchůdce – Václava Klause a Miloše Zemana – vyvolalo u Jiřího Weigla, který vede Institut Václava Klause, údiv především z profesionálního hlediska: „Nás, kteří jsme s ním byli na Pražském hradě, to trochu zarazilo. Ne protože by se prezident za každou cenu toužil vracet na Hrad, kde působil, ale mě to zarazilo osobně z profesionálního hlediska. Protože pozvání bývalých hlav států bylo jedním ze základních pravidel hradního protokolu, nedovedu si představit, že bych nezaslal pozvánku na slavnostní akci či shromáždění ke státnímu svátku nebo nějakému významnému výročí třeba bývalému prezidentu Václavu Havlovi,“ řekl pro XTV bývalý šéf prezidentské kanceláře Václava Klause.

A doplnil. „Pozval bych ho bez ohledu na to, jaké měl v té či oné době vztahy s tehdejším úřadujícím prezidentem Václavem Klausem. To bylo zcela mimo jakoukoli diskusi. Bývalý prezident je samozřejmost – protože si myslím, že tím, jak se chováme k hlavám státu, vypovídáme i něco o sobě samotných, o tom, jaký máme vztah ke svému vlastnímu státu. Prezident je jeho reprezentant,“ uvedl Jiří Weigl.

Pokud má být Klaus přehlížen, Hrad tím škodí sám sobě

Prezident Petr Pavel během čtvrtečních oslav 80 let od konce druhé světové války prohlásil, že dnešní Rusko se v některých ohledech chová podobně jako nacistické Německo. Jiří Weigl s touto paralelou zásadně nesouhlasí. „S těmi paralelami bych byl velmi opatrný z řady důvodů. Nesrovnávejme druhou světovou válku a válku na Ukrajině. V druhé světové válce bojovaly milionové armády. Desítky milionů byly zmobilizovány. Desítky milionů také padly. Byly spáchány nejstrašlivější zločiny v dějinách lidstva. Genocida, holokaust, vyhlazovací tábory, plynové pece. Ta apokalypsa druhé světové války byla nezměrná. A já mám pocit, že my bychom si přece jen měli dávat pozor, protože tím snižujeme závažnost toho, co se odehrálo před těmi 85 až 80 lety,“ upozornil.

Mluvit o okupaci místo osvobození je hysterické

V rozhovoru pro XTV Jiří Weigl mimo jiné varoval před tlakem na přepisování historie druhé světové války. Podle něj se oficiální česká politika snaží změnit pohled na roli Sovětského svazu při osvobození Československa. „Dnes přichází snaha o revizi dějin ze strany české – a bohužel zdá se, že přímo ze strany oficiální vládní, kdy se veřejnosti snaží vnutit představu, že naše republika nebyla osvobozená, ale že byla sovětskou armádou okupována. Je to součást antiruské hysterie a iracionality, která je živena tou válkou na Ukrajině. Bez ohledu na to, co se v té oblasti skutečně děje, a bez ohledu na to, jak se k této válce staví i náš hlavní spojenec, USA, tak ta česká oficiální politika se chová naprosto hystericky a iracionálně,“ zdůraznil.

Česko by podle něj mělo v rámci svých mezinárodních vazeb vystupovat promyšleněji a bez zbytečných emocí. „Sebevědomá země, která má nějakou sebedůvěru a stojí a je součástí všech těch evropských struktur a bezpečnostních struktur, by měla provádět trochu racionálnější a sofistikovanější politiku,“ řekl směrem k vládě premiéra Petra Fialy (ODS).

V souvislosti s rolí Sovětského svazu po roce 1945 připomíná, že komunismus v Československu nevznikl v důsledku cizí okupace, jak si někteří nalhávají. „Je to součást českého obelhávání se. Ta představa, že Rusové nám nutili komunismus, že oni nás okupovali, a tím tu násilím zavedli komunismus a my jsme tu 40 let všichni trpěli. Prostě pravdou je, že my jsme žádnou okupaci k zavedení komunismu nepotřebovali. My jsme si komunismus zavedli sami. Komunistická strana byla už za první republiky jednou z nejsilnějších komunistických stran na světě. Po válce byla jasným vítězem prvních poválečných voleb v roce 1946. Voleb demokratických. To nebyl převrat skupiny spiklenců. Nelžeme si do kapy, že tu za nás někdo zavedl komunismus. Vina je na naší straně a okupováni jsme byli 21. srpna v roce 1968,“ zdůraznil Weigl, že ze Strakovy akademie, tedy sídla vlády, zaznívají „bludy“.

Hysterie kolem Fica je přehnaná. Češi chtějí Slováky vychovávat

V závěru se Jiří Weigl vyjádřil i ke kritizované cestě slovenského premiéra Roberta Fica do Moskvy. Podle něj je slovenská pozice odlišná a motivovaná přímým pocitem ohrožení. „Robert Fico je v trochu jiné pozici. Slovensko je soused Ukrajiny, válka probíhá přímo u něj v sousedství, čili evidentně se cítí velmi silně ohroženo tím, co se na Ukrajině děje, má strach, že ten konflikt se může rozšířit i na ně, na jejich území, že do toho můžou být zataženi, trpí tím. Je jasné, že oni hledají cesty, jak by minimalizovali ta rizika. Vnímá, že Rusko nikam nezmizí. Rusko prokázalo, že je to velmoc, se kterou je potřeba počítat a je potřeba se jí bát, hledá cesty, jak s Ruskem koexistovat,“ poukázal Weigl.

Cestu Roberta Fica do Ruska tak podle něj provází v Česku zbytečná hysterie, která odráží dlouhodobý mentorsko-patronizující postoj vůči Slovensku. „Ta hysterie, která se tu vůči Robertu Ficovi spustila, je naprosto přehnaná. I se v ní odráží ten český postoj, že ty Slováky musíme pořád vychovávat a udělat z nich ty správné Evropany a vést je. Když to nedělají, tak je musíme vypohlavkovat. Že se Fico dovolil něco někde samostatněji vůči Rusku podniknout. Je zajímavé, že nikdo, když jede rakouský kancléř do Moskvy, tak u nás ani nehlesne. Když Macron nebo německý kancléř pojmou úmysl, že Putinovi zatelefonují nebo se tam jednou vypraví, tak se nás na to určitě nebudou ptát a nikoho ani nenapadne, že by si předvolal jejich velvyslance a ptal se, co to má znamenat nebo něco podobného,“ dodal Jiří Weigl.

