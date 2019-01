dTest: Reklamace zásilek jako studentská soutěžní disciplína

Předvedou znalosti svých práv a povinností vůči poskytovatelům poštovních a přepravních služeb. Na soutěžící čekají zajímavé odměny. Soutěž vyhlašuje spotřebitelská organizace dTest.

Nakupování v e-shopech má své výhody, ale také určitá úskalí. Nejenže zákazník kupuje tak trochu zajíce v pytli, ale při doručování zboží mohou nastat komplikace. Přepravní společnosti mohou nešetrným zacházením napáchat na zásilce značné škody. Na koho se tedy obrátit, když doma zákazník otevře dlouho očekávaný balíček a zjistí, že zakoupené hrníčky jsou potlučené či nový mobilní telefon má prasklý displej? Nejen na tuto otázku musí soutěžící najít odpověď.

Soutěží se v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež. V rámci zpracovávaného soutěžního časopisu se studenti musí pokusit své čtenáře provést úskalími poštovních a přepravních služeb a seznámit je s právy a povinnostmi zákazníků. „Měli by se zamyslet nad tím, zda jsou poštovní a přepravní podmínky srozumitelné běžnému člověku. Schopnost zjistit platná pravidla a atraktivně je vysvětlit svým vrstevníkům je nelehký úkol. Studenti musí ukázat čtenářům svého časopisu, jak předcházet a případně řešit problémy s poskytovateli poštovních a přepravních služeb. Mohou také zpracovat porovnání poskytovaných služeb a zužitkovat vlastní zkušenosti,“ uvádí Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.

Soutěže se mohou zúčastnit studenti středních škol, vyšších odborných škol a žáci odborných učilišť. Kromě toho je soutěž otevřena i studentům a žákům zapojeným samostatně do různých forem mimoškolských odborných aktivit. Každý soutěžní kolektiv reprezentuje tříčlenný redakční tým a koordinátor z řad dospělých. Soutěžní časopis má mít v tištěné podobě formát A4, celkem 8 až 12 číslovaných stran redakčního obsahu a 4 strany samostatné obálky.

Zpracované časopisy mohou soutěžní týmy zasílat až do poloviny května tohoto roku. Poté odborná porota vybere pět soutěžních časopisů, jejichž autoři obdrží věcné ceny věnované vyhlašovatelem soutěže a jejími podporovateli. První tři kolektivy obdrží spolu se svými koordinátory jako cenu exkurzi do největší české třídírny balíků či vysoce specializovaného pracoviště pro příjem tísňového volání. Každá škola zapojená do soutěže obdrží zdarma předplatné tištěné verze časopisu dTest pro následující školní rok.

dTest vyhlašuje letošní ročník soutěže pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, Českého telekomunikačního úřadu a poslankyně Evropského parlamentu Olgy Sehnalové. Soutěž je uvedena v přehledu soutěží a přehlídek, který schvaluje a ve svém věstníku vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Psali jsme: dTest: Chytrý telefon nemusíte měnit každý rok. Zkuste mu prodloužit životnost dTest: Jaké jsou nejčastější omyly při reklamacích dTest: Zpevňovače nehtů obsahují toxický koktejl dTest: Naučte se chránit své osobní údaje hrou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva