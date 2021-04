dTest: Víte, jaký je rozdíl mezi roamingem a mezinárodním voláním?

Minuty, SMS a gigabajty dat, které využije cestovatel během cest po Evropské unii, jsou účtovány nebo odečítány z jeho mobilního tarifu stejným způsobem, jako kdyby byl doma. To je základní princip evropského roamingu, na který jsme si již zvykli. Ani s brexitem se při pobytu ve Velké Británii na tomto principu prozatím nic nezměnilo. Roaming je viditelným přínosem evropské regulace pro spotřebitele, na rozdíl od stále přetrvávajících vysokých cen za volání do zahraničí.

Už od roku 2017 mohou cestovatelé v členských státech Evropské unie, stejně i na Islandu, v Lichtenštejnsku a Norsku, zatím i ve Velké Británii, profitovat z evropského nařízení, díky kterému používají mobilní služby stejně jako doma. Volají, posílají zprávy na čísla do své domoviny a datují s mírným omezením stejně jako ve své zemi. Podle informací Evropské komise se například využívání roamingových datových služeb v létě 2019 v porovnání s létem před zrušením příplatků za roaming (léto 2016) 17krát zvýšilo. „Jakkoliv je v současné době cestování omezeno v důsledku pandemie onemocnění covid-19, je evropský roaming důležitým prvkem důvěry občanů Evropské unie v její pozitivní přínos,“ uvádí Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest. A dodává: „Platnost současných pravidel o evropském roamingu sice skončí dne 30. června 2022, ale Evropská komise již pracuje na prodloužení regulace o dalších deset let.“

Mobilní telefony nám budou fungovat i v jiných zemích než v těch s regulovaným evropským roamingem. Není to však pro uživatele zdarma, naopak to muže být velmi drahé. A tak si cestovatelé musejí dávat značný pozor na to, ve které zemi mobilní služby používají. Typicky se jedná o cestovatelsky oblíbené destinace jako třeba Černá Hora, Turecko, Egypt, Tunis, ale také o plavby na trajektech na volném moři. Cestovatelé si mohou dopředu u svého operátora zakoupit balíček s předplaceným rozsahem roamingových služeb pro danou zemi.

Opatrnosti je třeba i při telefonování, zasílání zpráv a užívání dat, pokud se uživatelé pohybují poblíž hranic nebo za hranicemi Evropské unie. V takovém případě si mohou u svého operátora předem zakázat datové služby, pokud vědí, že se dostanou za hranice evropské regulace. Chytré telefony totiž někdy čerpají data i v případě, že je v telefonu využívání dat zakázáno. Platí tak, že informovaný a obezřetný spotřebitel zaplatí méně.

Pro mezinárodní volání, tedy pro volání nebo posílání zpráv na číslo do jiné země než do České republiky, však roaming neplatí. Voláte-li z Českého Těšína do Těšína, z Hodonína do Holíče nebo například z Chebu do Marktredwitz, voláte z českého čísla na zahraniční číslo, což je mezinárodní volání za mezinárodní ceny. Stejně tak, jste-li na dovolené v Chorvatsku nebo v Itálii a voláte-li z českého čísla do svého místního hotelu nebo do místní oblíbené restaurace, voláte za mezinárodní ceny. „Je paradoxem jednotného evropského trhu, že v dohledu není žádný pokus o regulaci mezinárodního volání v rámci Evropské unie,“ sděluje Eduarda Hekšová.

V různých evropských zemích poskytují místní operátoři laciné tarify, které mimo volných národních minut nabízí i pěkné porce mezinárodního volání v rámci Evropské unie. Příkladem je třeba Rakousko a Polsko. Takové tarify s mezinárodním voláním v České republice stále spíše chybí. Proto cestovatelům v zahraničí doporučujeme připojení k místní wi-fi síti a užívání různých komunikačních aplikací, kterých je k dispozici několik. Stále může být dobrým řešením koupě SIM karty místního operátora nebo využití telefonní služby VoIP.

