„180 Kč na hodinu pro Ukrajince, já mám 140 Kč.“ Nestěžuje si, ale popisuje, jak to chodí

Plzeň a okolí je oblepeno billboardy sdružení PRO náš kraj. Nejde o stranu právníka Jindřicha Rajchla, ale o místní hnutí, které podpořila i někdejší hejtmanka za ČSSD Milada Emmerová a za které kandiduje i bývalý poslanec ANO.

Rytíř Škoda by nevycházel z údivu

Jeden z ubytovaných ve zmiňovaném bývalém škodováckém areálu v Plzni-Doudlevcích je Tomáš Kříž, který pochází z Ostrova u Karlových Varů. Je tu podle jeho slov relativně spokojen, protože dostává slušnější mzdu než třeba v Mladé Boleslavi nebo na Liberecku. Za ubytování platí šest až sedm tisíc korun. „Pračka i se sušičkou je za 150 korun. Ale plná, takže se můžeme domluvit, že si vypereme společně. Vždyť je to max deset kilo prádla,“ informuje. „Oproti Mladé Boleslavi je to tady výborné. Jen ale tady jsou pavouci a já z nich mám hrůzu. Teplo tady je, no uvidíme, jak to bude přes zimu. Původně jsme měli být na pokoji dva, nakonec jsme byli čtyři.“ Počítáme-li dobře, za čtyři osoby na pokoji na měsíc je něco přes 25 000 korun.

Horší je to, když přijde nemoc. Kolega Tomáše, který nechtěl uvést své jméno, sem přišel z Ostravska, kde je podle něj plat podstatně nižší. „Tady musím platit, i když mám třeba úraz a nemocenskou. Jinak by mě vyhodili. A je jim jedno, jestli nemůžete mít příjem. Žádnou zálohu neakceptují, i když máte pracovní smlouvu,“ srká z hrnku už dávno studeného „turka“.

Plat pro Čecha? Co nejmenší!

Jak je to v práci na Borských polích? „Teď už tady vedoucích Čechů moc není, už je nahradili Ukrajinci, kteří si zaměstnávají svoje lidi a dávají jim víc,“ konstatuje Tomáš. „Já v práci zvládám, když si zvyknete. Když nemusíte na kouřovou, kterou mnohdy nevidí zaměstnavatel rád. A s paleťákem se občas nezastavíte,“ hodnotí. „Dělám na Borských polích za 140 korun za hodinu. Ale Ukrajinec má 180 korun.“ Už tu prý není moc Slováků a minimum Poláků. A to jak v montovnách, tak v ubytovnách.

„Jsme závislí na agentuře, ta všechno vyjednává,“ vysvětluje Tomáš. „Točí se náborový příspěvek pro agenturu. Tak jim říkám, dejte mi aspoň dvojku, když se podepíše nová smlouva.“ Praxe je taková, že agentura ukončí smlouvu s daným člověkem a buď jiná, sesterská, nebo přímo i ta samá, zanedlouho podepíše novou smlouvu. A inkasuje další příspěvek. „Na jména lidí se moc nekouká, je to kolotoč a pěkný peníze pro agenturu nebo majitele.“ A ti se pak mohou i „šábnout“ s majiteli ubytoven. „Peníze holt nesmrdí.“

Drogy a Filipínci

„Tady se drogy neberou,“ konstatuje Kříž. „Jen kromě toho, že se s klukama občas zhulíme marjánou.“ Mladí si ji bez problémů seženou ve městě, kde se prý prodává na každém rohu a psaníčko je za pakatel a „matroš“ kvalitní.

„Už jsem viděl i Filipínce,“ pochlubí se agenturní pracovník Kříž. „Domlouvají se anglicky, ale moc se nekamarádí. Jsou tam víc ženy a jsou neskutečně pracovití,“ hodnotí tyto Asiaty Kříž. Prý „strašně makají“ a hlavně – jejich šéfové je drží od našinců i Ukrajinců co nejdál. Filipínci jsou skromní. Moc nechtějí a pracují klidně i víc, než je obvyklé. „Co by také jiného dělali, jsou tady v cizím prostředí,“ směje se Kříž.

… poznáte je snadno

V Plzni je údajně několik desítek tisíc zahraničních pracovníků. Přesná čísla nevědí ani samy agentury, natož magistrát. To ovšem nebrání tomu, aby ubytovny rostly rychleji než montovny. Naprostá většina ubytovaných má problémy s exekucemi, a proto využívají agentury. Po všech možných srážkách jim ale stejně zbude jen pár tisícovek, a to není žádná láce. Když si k tomu připočtete nějaké to kafe a cigaretu, před výplatním termínem jsou „švorc“. A tak čekají na další plat jako na smilování. Nějaká „chřipečka“ je nemůže skácet, marodí opravdu už jen když je to nezbytně nutné, tedy při úrazech a podobně. Takového „našince“ už poznáte na první pohled – starší, použité oblečení ze second handů, vybledlé, ale čisté. Takoví byli prý i první Ukrajinci, kteří k nám chodili ještě před rusko-ukrajinskou válkou. Dnešní jsou jiní – mladí, navonění, nagelovaní, moderně oblečení. „Ne, nemají přece exekuce, ale naopak ještě státní podporu,“ říká Ostravák, který chce být pokud možno anonymní.

