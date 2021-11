„40 cigaret!“ Neočkovaní? Cvakat léčbu, řekla Daniela Kolářová. A už to jede

Známá česká herečka Daniela Kolářová je v názoru na očkování nekompromisní. Podle ní, kdo nechce vakcínu a onemocní covidem, měl by si zdravotní péči platit sám, uvedla v pořadu Interview na CNN Prima News. Vlna kritiky na sebe nedala dlouho čekat. Manželka politického glosátora, lékaře Miroslava Macka se do Kolářové obula: „Člověk, co kouří 40 cigaret denně, tady nemá co vyřvávat.“

Herečka Daniela Kolářová politické dění podle svých slov zaujatě sleduje. „Není to žádná paráda,“ připustila v Interview na CNN Prima News. Za pozitivní aspekt volebního výsledku považuje, že se tentokrát do Poslanecké sněmovny nedostala KSČM. A trochu jí pak mrzí, že tentokrát neusedla v dolní komoře ČSSD. Není příznivcem sociální demokracie, ale obává se chybějícího rozložení pravého a levého spektra. „Nová vláda vstoupí do velice těžké etapy, protože bude muset řešit ty nehoráznosti té vlády předchozí,“ podotkla s tím, že vnímá, že se zde lepí jedna negace na druhou. Na mysli Kolářová měla například rozpočet s obrovským deficitem, ceny energií a do toho covid. Anketa Zvládne Fialova vláda covid lépe než Babišova? Ano 1% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 11279 lidí

Když se přešlo k tématu koronaviru, moderátorku zajímal názor na – ve společnosti silně rezonující – téma očkování. „Jsem pro očkování. Sama jsem třikrát očkovaná,“ uvedla známá herečka. „Pan Cyril Höschl to vyjádřil velice pregnantně. Chápe, že jsou odmítači očkování, ale kdyby se jim to přihodilo a prošli by si těžkou covidovou variantou, tak by si léčbu měli zaplatit. Náš systém je však nastaven na solidárním principu a máme péči zaručenou, tak či onak. A to je nefér. Když odmítají být solidární, tak by si to měli platit sami,“ argumentovala herečka. Tenhle výrok ovšem vyvolal vlnu kritiky. Ozvala se například žena lékaře a politického glosátora Miroslava Macka.

„Paní, co kouří 40 cigaret denně, bude něco vyřvávat o tom, co si má zdravý člověk nechat píchnout do těla, to je opravdu směšný,“ reagovala Petra Macková Hrochová na Facebooku. A dostala hned další reakci, uživatelka Lu Zárubová reaguje tím, že by si to mohli platit také herci. „No, a co takhle, kdyby si to platili herci, kteří neodváděli většinu svého života pojistné? Na rozdíl od nás, pracujících,“ píše. Macková připomíná, že Kolářová si pojistné také neodváděla. „Ale zřejmě se projevuje její intelektová nedostatečnost a nechápe, co je veřejné zdravotní pojištění. Pokud by si platili péči neočkovaní, tak je to už systém soukromého zdravotního pojištění, pak si připlatí každý, kdo nežije zdravě,“ uzavřela na facebooku.

O Kolářové se totiž ví, že je náruživá kuřačka. „Říká se o ní, že to je Bartoška v sukni. Ani ona se bez cigaret neobejde. Denně vykouří určitě čtyřicítku,“ žalovali tehdy na Kolářovou kolegové z divadla. Herečka to ale neřeší a nehodlá na tom nic měnit. „Kouření je můj zlozvyk. Neřeším žádné následky, které by mohly přijít. S cévami má problémy v pozdním věku snad každý, ne?“ dušovala se nejobsazovanější herečka 70. let před několika lety v magazínu Ahaonline.cz.

Ve smyslu ztráty svobody někteří říkají, že takovou nezažili ani za komunistického režimu. Moderátorku zajímalo, zda v tom Kolářová vidí určitou paralelu. „Těch omezení bylo hodně ve všech společenských sférách,“ řekla a dále se rozpovídala o lockdownu. „Přijde mi zvláštní, že některým lidem vadí, že by je měli kontrolovat v restauracích na bezinfekčnost. Ty podniky byly zavřené, přece tohle je lepší varianta,“ podivila se Kolářová. „Ta nesvoboda například v cestovním ruchu nás postihla tak jako za komunismu, kdy jsme také nemohli tam, kam jsme chtěli,“ srovnala s bývalým režimem.

Kolářová se stejně jako i mnozí herci vrátila na divadelní prkna po několikaměsíční pauze. A prý jí to dalo zabrat. „Bez divadla jsme byli rok a půl. Ztrácí se rytmus. Učíte se odznova. Děláme oprašovací zkoušky, ale večer máme stejně trému jako na premiéře. Jdete jakoby do nejistoty. Zapomněla jsem i to, jak se mám líčit,“ zhodnotila návrat Kolářová v pořadu Interview. Lidi chodí, ale není to úplně stoprocentní, je to podle ní tak na 80 procent. „Někteří lidi ještě váhají,“ vyjádřila se k obsazenosti divadel.

Lockdown jako takový pak podle ní trval až moc dlouho. „Bylo to k nepřežití,“ uvedla s tím, že volný čas trávila herečka na venkově a v přírodě. „Odjela jsem z Prahy a chodila na procházky. Příroda je pro mě kostel, moje modlitba,“ řekla a dodala, že pendlovala mezi Prahou a venkovem. „Ať si to člověk přizná nebo nepřizná, tak se vám stýská po těch představeních,“ oponovala redaktorce, že by si zvykla na pomalejší tempo a nechtěla se vrátit.

Naopak vítala uvolnění. „Vypadnete z té izolace, jdete mezi lidi, mezi přátele, mezi kolegy, už to není jen o hovorech po telefonu,“ vyzdvihla přínosy návratu a na chvíli se zastavila u těžkostí, které prožívala se svým odcházejícím manželem, hercem a režisérem Jiřím Ornestem. „Když odcházíte dopoledne zkoušet a večer hrát, tak nemáte tolik čas přemýšlet o věcech, ale pak když jste v tom bytě, tak odsouzená být celé dny, tak tam to na mě padá stále,“ dodala k tomu, že jí odešel manžel v roce 2017 na rakovinu. „Jsou to vnitřní záležitosti a musíte si pořád opakovat, že je to za vámi. Dodnes bojuji s pocitem, že tím trápením, které jsme procházeli, že bych to uvítala radši, než ten konec, který nastal. Mezi tím já se zmítám,“ řekla otevřeně a upřímně a dodala, že doufá, že už to má za sebou.

Ale zpět k optimistickým věcem. Herečka se naplno vrátila ke své práci. Po dvou letech se chystá na obnovení představení v Divadle U Valšů Drahá Matylda. To je takový chytrý vtipný text, upřesnila. „Tak se na to moc těším,“ dodala a všechny diváky pozvala na představení.

Na filmovém plátně si opět zahraje manželku Zdeňka Svěráka. Tentokrát v chystaném filmu, který vyjde v příštím roce na jaře, Betlémské světlo. „Není to vůbec vánoční příběh, ale má úžasnou pointu,“ prozradila. Roli Svěrákovy manželky nehraje poprvé. „Oběma nám naskakují roky,“ dodala s tím, že společně hráli už ve filmech Vratné lahve či Na samotě u lesa. „Loni v září mi zatelefonoval, že mi pošle scénář k přečtení,“ uvedla a vyjádřila se ke vzájemnému vztahu. Nedá se říci, že jsou přátelé, jsou prý spíše kolegiální. „Je to i v tom partnerství, dobře si rozumíme a pak adekvátně reagujeme na situace,“ připustila a kladně hodnotí zákulisní atmosféru a profesionální štáb. Jsou sehraní a vlastně vytvářejí zákulisní atmosféru, aby vše klapalo a bylo v pohodě a klidu. „Tohle si Honza Svěrák dobře vybudoval,“ uzavřela.

