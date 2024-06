„70 % zákonů vzniká v EU.“ Připomenul STAN, kde chtějí rušit Česku veto

reklama

„Dnes sdílím grafiku, na které je shoda napříč stranami. Většina české legislativy vychází v současné době z té evropské. Proto bychom neměli volby do EP ignorovat. V Evropě se rozhoduje o naší budoucnosti. Nemá smysl nadávat na zlý Brusel. O podobě EU můžete rozhodnout právě vy!“ nabádá poslankyně hnutí STAN Pavla Pivoňka Vaňková lidi, aby šli k evropským volbám.

Ona grafika poukazuje na to, že sedmdesát procent české legislativy míří právě z Evropské unie.

Na pochybnosti, že našich jednadvacet poslanců, které do europarlamentu volíme, příliš nezmůže, Pivoňka Vaňková oponovala: „Je to o frakcích, do kterých se naši europoslanci přidají. Když to vztáhnu na Česko, tak i zástupci malých stran, které mají v průzkumech pod 5 %, dokážou zásadním způsobem ovlivňovat českou politiku,“ zdůraznila.

„Jeden můj známý, vysoce postavený manažer ve ‚velké čtyřce‘, mi před mnoha lety říkal: Buďme rádi, že jsme v EU a přejímáme evropskou legislativu. Kdybychom v EU nebyli, tak bude Česko těžký Divoký západ, kde se zákony budou psát na míru jedné skupině lidí,“ dodala poslankyně hnutí STAN dále v diskusi.

Takové postoje ale příliš nekorespondují s podporou zrušení práva veta, právě k němu se řada představitelů hnutí STAN často veřejně hlásí. Jejich hlavní argument pro zrušení veta je zvýšení akceschopnosti EU za situace, kdy některá rozhodnutí blokují státy s problematickými vládami jako třeba Maďarsko. Ze zrušení jednomyslnosti při rozhodování by tak těžily největší státy EU, zatímco malé státy by mohly být při rozhodování EU obcházeny, tedy konkrétně Česku mohlo zrušení veta naopak uškodit.

Například Adam Trunečka, který kandiduje za hnutí STAN do Evropského parlamentu, uvádí, že už dnes se až v osmdesáti procentech případů v některých případech rozhoduje právě kvalifikovanou většinou. „Právo veta je jen výjimkou. Běžně se hlasuje kvalifikovanou většinou. A jak často je Česko přehlasováno? Jen ve třech procentech případů. Naopak v zahraniční politice, kde veto zůstalo, nás vetem vydírá Babišův přítel Orbán,“ uvedl na sociální síti X, proč by se právo veta v hlasování členských zemí mělo zrušit.

„Veto dává lidem jako Orbán možnost vydírat takhle nechutným způsobem…,“ dodal v dalším příspěvku Trunečka, kde poukázal na to, jak Orbán blokoval pomoc Ukrajině z důvodu, že Evropská unie blokovala peníze ze zmrazených evropských fondů vyčleněné pro Maďarsko.

