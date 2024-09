„757 euro mám platit! Dejte mi peníze.“ Aktivistka za klima vybírá na pokuty

„Můžete podpořit Lisu?“ žádá aktivistické hnutí Poslední generace (Letzte Generation), které je známé hlavně v Německu svými ekologickými protesty, během nichž jeho příznivci blokují silnice i letiště, když se na ně lepí vteřinovým lepidlem.

Hnutí nyní sdílelo žádost jedné klimatické aktivistky z jeho řad, která se v minulosti též účastnila mnoha protestů v německých městech – například v Norimberku, Regensburgu i Mnichově. Aktivistka Lisa Sieghartová z Poslední generace prostřednictvím otevřeného prohlášení na platformě GoFundMe, která lidem umožňuje získávat darem peníze, prosí veřejnost o necelých 800 euro.

???? Kannst du Lisa unterstützen? https://t.co/D9A2RbMMwI



„Ich bin 22 Jahre alt und als ich von den nahenden Klima-Kipppunkten erfahren habe und davon, wie wenig Zeit uns bleibt, hatte ich mich entschlossen, mich mit meiner ganzen Kraft für Klimaschutz einzusetzen.“ — Letzte Generation (@AufstandLastGen) September 7, 2024

„Protože jsem pokojně protestovala za dostatečná opatření na ochranu klimatu a zachování našich zdrojů obživy, musím nyní zaplatit více než 700 eur na poplatcích,“ vysvětluje dvaadvacetiletá aktivistka Sieghartová.

Do protestů se zapojila poté, co se dozvěděla o „blížících se zlomových bodech klimatu a o tom, jak málo času nám zbývá“. Proto se rozhodla vynaložit veškerou svou energii do kampaně hnutí Poslední generace za ochranu klimatu. „Protestovala jsem, protože klimatická katastrofa znamená kolaps naší společnosti,“ uvedla Sieghartová. Dle jejího názoru klimatická katastrofa představuje hrozbu pro stabilitu společnosti, lidská práva a demokracii, a způsobuje značné utrpení jak lidem, tak zvířatům.

Zmínku o jejích aktivistických aktivitách lze najít už z března roku 2023, kdy se tehdy dvacetiletá Sieghartová zúčastnila protestů u příležitosti Dne žen, informoval o tom deník Berliner Zeitung. Tehdy Sieghartová a další aktivisté z Poslední generace vystupovali s plakátem hlásajícím: „Klimatická katastrofa = katastrofa pro práva žen“.

„Naše vláda neplní svou ústavní povinnost chránit naše živobytí. Blížící se klimatický kolaps s sebou přináší nevyčíslitelná nebezpečí, zejména pro nás ženy a další marginalizované skupiny společnosti,“ prohlásila tehdy Sieghartová, která se v Lipsku na Den žen přilepila na silnici.

Sieghartová je dopady klimatické krize očividně hluboce znepokojena. „V sázce jsou také naše lidská práva a demokracie,“ připomněla v prohlášení, v němž také obvinila německou vládu kancléře Olafa Scholze z toho, že nepodniká dostatečné kroky k ochraně klimatu. „To mě děsí, považuji to za neuvěřitelně špatné a nespravedlivé. A naše vláda nedělá nic pro to, aby nás dostatečně ochránila.“

Aktivistka se tedy zúčastnila několika protestů organizovaných hnutím Poslední generace. Během těchto akcí čelila různým právním a finančním důsledkům. Policie jí uložila poplatky za své služby během protestů, jako například za sundání rukou ze silnice nebo za to, že byla Sieghartová zadržena nebo odnesena ze silnice. Tyto poplatky se nyní vyšplhaly na celkovou částku 757 eur, kterou nemůže sama pokrýt. Proto se rozhodla požádat o pomoc, aby získala potřebné prostředky na zaplacení těchto nákladů.

„Nyní musím zaplatit poplatky v celkové výši 757 eur za 5 protestů… Tyto náklady nemohu nést sama. Byla bych vám velmi vděčná, kdybyste mi s poplatky pomohli,“ prosí Sieghartová a případné přispěvatele ujistila, že pokud obdrží více darů, než kolik je potřeba na pokrytí aktuálních poplatků, plánuje použít přebytečné prostředky na další možné náklady spojené s její aktivitou.

Mnoho lidí pod příspěvkem Posledním generace, které se obrátilo na své příznivce s prosbou, zda nemohou Lisu Sieghartovou podpořit, se k její sbírce vyjádřilo kriticky.

„Ne, nejsem doktor ani psychiatr,“ odmítl podporu Sieghartové jeden z uživatelů sítě X.

Nein, ich bin leider kein Arzt oder Psychiater. — Gr@ntl?r ???? (@oida_grantler) September 7, 2024

Další pak navrhl, aby se Sieghartová zapojila do pracovního procesu. „Navrhněte Lise, aby šla do práce,“ doporučil uživatel, k němuž se pak připojili i další: „Senzační tip: hurá do práce!“

Schlage vor, Lisa geht arbeiten. — thomas woelfer (@t_woelfer) September 7, 2024

Sensationeller Tip: Geh arbeiten! — Axor (@AxorReturn) September 7, 2024

„6 týdnů brigády, pak má Lisa dohromady 750 eur,“ spočítal další uživatel.

6 Wochen Minijob, dann hat Lisa die 750 Euro zusammen — Senor Kartoffel AKA Sebastian (@senorkartoffel) September 7, 2024

I přes to se však Sieghartové podařilo vybrat požadovanou částku. Svou prosbu spolu s otevřeným prohlášením sdílela na platformě GoFundMe před třemi dny a už nyní je vybraná částka o téměř 200 euro víc, než potřebovala.

Aktivistce během tří dnů na náklady spojené s důsledky jejích protestů přispělo celkem deset osob a vybralo se již 924 euro. Největší částkou 682 euro přispěl anonymní uživatel. Sieghartová tak díky podpoře a solidaritě bude mít možnost splatit veškeré poplatky za protesty, jichž se zúčastnila, a dokonce jí zbyde i 167 euro do budoucna – na případné příští protesty.

Další takzvané Neposlušné shromáždění, jak protesty nazývá Poslední generace, se má konat 25. září v Kasselu. „Přidejte se k nám, když společně s mnoha lidmi vyjdeme pestře, mírumilovně a nezaměnitelným způsobem do ulic, abychom se postavili neúspěchu politiky,“ vyzývá aktivistické hnutí na platformě X.

?? "Ungehorsame Versammlung", Was soll das sein?



Finde DU es selbst heraus. Komm dazu wenn wir gemeinsam mit vielen bunt, friedlich und unüberhörbar auf die Straße gehen, um uns dem Versagen der Politik entgegen zu stellen. pic.twitter.com/FRZY8EEWPq — Letzte Generation (@AufstandLastGen) September 6, 2024

Psali jsme: Přijde iniciativa na mír na Ukrajině, řekl Orbán. Podkopl Green Deal Fiala má pro Čechy další zdražování. Konečná zuří: Nechá to ale provést příští vládu Vondráček tvrdě proti Green Dealu: Je to cesta do ekonomické katastrofy Svět se topí, řekl šéf OSN. A přišlo překvapení