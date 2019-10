„A co Bakala?“ Kellnerova Nova v ČT: Vyslanec PPF, zvaný „Havlovo dítě“, ztratil trpělivost s Augustovou. A ohradil se

Mluvčí Kellnerovy skupiny PPF hned v úvodní reportáži vysvětlovala, že je celosvětovým trendem propojovat média a telekomunikace, ve kterých již PPF podniká. Skupina také odmítla, že by záměrem transakce bylo ovlivňování politiky, jak okamžitě někteří začali tvrdit.

Hned poté ČT dala prostor vyjádření šéfredaktora Respektu Erika Taberyho, že kdyby PPF chtěla CME (Central European Media Enterprises, společnosti, pod kterou patří česká TV Nova a několik dalších středoevropských televizí – pozn. PL.cz) jen na byznys, tak by si ji mohla koupit už dávno. Proto si myslí, že nejdůležitějším faktorem je „politický a společenský vliv“.

Moderátorka Marcela Augustová pak zpovídala dvojici manažerů. Tím prvním byl Vladimír Mlynář, ředitel PPF pro vztahy s veřejným sektorem. První otázka byla v duchu Taberyho poznámky: Proč právě teď?

„Vidíme to jako jeden dílek v naší byznysové skládačce,“ ujistil Mlynář. Společnost vlastní několik mobilních operátorů a jejich sítě v kombinaci s televizním obsahem nabízejí v současnosti zajímavé synergie. „Nákup televize je prostě dobrá investice, protože televize je stále lukrativní byznys,“ dodal.

Celá transakce se podle něj chystala asi tři měsíce. Augustová se divila, proč tak zásadní věc byla oznamována v neděli před státním svátkem docela pozdě večer, a poznamenala, že to není moc obvyklý čas pro oznámení obchodu roku. Podle Mlynáře o oznámení transakce rozhodovala CME jako prodávající.

Generální ředitel CME Michael del Nin, druhý z hostů, začal vysvětlovat, že transakce byla zkrátka oznámena poté, co byla uzavřena podpisem smlouvy. Dodal, že v USA se akvizice firem majících akcie na burze oznamují o víkendu běžně, aby se zamezilo divokým akciovým operacím.

Pak se Marcela Augustová zajímala, proč se Američané společnosti zbavují, když podle obou stran funguje tak skvěle.

Američané ze společnosti Time Warner podle něj věřili, že střední Evropa bude hospodářsky expandovat. To trochu změnila hospodářská krize a rovněž problémy způsobené uvnitř firmy, které Američany stály docela dost peněz. Za poslední dva roky museli do společnosti k očištění od dluhů investovat asi půl miliardy dolarů. „Na začátku roku se představenstvo rozhodlo podívat na nějaké alternativy,“ vysvětloval. A jako nejlepší varianta byl vybrán prodej společnosti PPF.

Mlynář pak čelil otázce, jaké má Kellnerova skupina s CME plány. Manažer upozornil, že převzetí musí ještě schválit řada regulátorů, včetně Evropské komise, což bude trvat ještě šest až osm měsíců, než bude PPF mediální koncern skutečně ovládat.

„Můžu ale všechny uklidnit, že to určitě zůstane jako komerční televize. A budeme se snažit, aby to zůstalo i slušnou a vyváženou televizí,“ ujistil.

Německý Handelsblatt napsal, že „z Petra Kellnera se stává televizní král východní Evropy“. K tomu se letos v létě doposud mlčící miliardář vyjádřil ke společenskému dění. Podle Marcely Augustové to nevyhnutelně vede k otázce, zda načasování obchodu souvisí s Kellnerovým „vystupováním z ústraní“.

Mlynář to jednoznačně odmítl. „Byznys se dělá v situaci, kdy někdo chce prodat a někdo chce koupit,“ kroutil hlavou nad konstrukcí. Slovům Petra Kellnera, která se objevila v úvodním slově k loňské výroční zprávě PPF, se podle manažera přikládá příliš rozsáhlý význam. Petr Kellner si podle něj kvůli rodině a dětem chrání své soukromí, nyní se rozhodl ve výroční zprávě projevit názor na společenský vývoj a nic dalšího za jeho dramaticky rozebíranými slovy není třeba hledat.

„Ale Petr Kellner v tom úvodním slově říká, že PPF nechce, ač je z toho někdy podezírána, vstupovat do politiky. Tak o jakém podezření to vlastně mluví?“ nechápala moderátorka Augustová. Podle Mlynáře tato poznámka směřovala k tomu, že PPF ani Kellner nemíní zakládat, ani podporovat žádnou politickou stranu, což mu občas někteří předhazují.

Manažer CME pak čelil dorazu, proč společnosti spadly po oznámení transakce akcie o více než 5 procent, když PPF ujišťuje, že neplánuje žádné převratné změny. Vysvětloval, že oproti ceně akcií před ohlášením, že CME bude na prodej, jsou současné ceny stále vyšší. Je pochopitelné, že ve chvíli, kdy je oznámeno, že firma je na prodej, tak nastupují nejrůznější akciové spekulace, které po vyjasnění situace a oznámení rozhodnutí zase utichnou. „Je to přirozený vývoj,“ poučil manažer redaktorku ČT.

Syndikát novinářů vydal stanovisko, že nákupem CME se PPF stává klíčovým hráčem českého mediálního trhu, což také znamená, že „přebírá odpovědnost za podobu veřejné debaty i za podobu české politiky“. Požadavek na zajištění svobody médií je podle Syndikátu o to naléhavější, že PPF má ekonomické zájmy v zemích, kde je svoboda médií systematicky a dlouhodobě potlačována.

Mlynář se přiznal, že tomuto stanovisku nerozumí. „Já si nepamatuju, že by Syndikát novinářů v minulosti kádroval jiné soukromé subjekty, které kupovaly média, ať už to byl pan Babiš, nebo pan Bakala,“ kroutil hlavou. Od Augustové prý toto stanovisko slyší poprvé, ale přijde mu „exaltované“.

„Já nemám rád tahle horlivá prohlášení,“ dodal. Pak ujistil jako bývalý disident a rovněž bývalý novinář, že společnost PPF vždy ctila demokratické principy.

„Jakou strategií chce PPF vyvracet tu obavu, že by skrze televizi Nova mohla prosazovat své zájmy, ať už ekonomické, nebo politické?“ trvala na svém Marcela Augustová. To už Mlynář nevydržel a ptal se, co by měl dopředu vyvracet. Připomněl, že každý má právo nakládat s majetkem, který si koupil, a PPF chce budovat slušnou, vyváženou komerční televizi. ČT by podle něj měla počkat, až PPF televizi skutečně převezme, a hodnotit ji až podle toho, co skutečně bude vysílat.

„To je absurdní debata. My tu televizi ještě ani nepřevzali a už se tu mám z něčeho obhajovat? Já se z ničeho obhajovat nebudu. Jsem člověk, který většinu života strávil bojem za svobodu a demokracii a nebudu se tu zpovídat nějakým lidem z nějaké organizace, o které ani nevím, koho reprezentuje,“ rozčílil se.

„Tak budeme tedy čekat a uvidíme,“ rozloučila se Marcela Augustová.

