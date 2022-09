„A dost!“ Co zní po druhém Václaváku z „kavárny“, je velká změna

reklama

O co míň dorazilo demonstrantů, o to vášnivější kritiku si ale z některých míst vysloužili. Dokonce to může vypadat i tak, že až potvrzení toho, že první demonstrace nezůstala osamoceným výkřikem do tmy a naplnily se sliby těch, kteří upozorňovali na další a další protesty, zmobilizovalo jejich odpůrce.

Ti jsou nyní více slyšet a používají i silnějších výrazů.

To ale neplatí o již tradičním kritikovi protestů na Václavském náměstí Miroslavu Kalouskovi. Bývalý ministr financí a zakladatel TOP 09 na svém twitteru opět vyjádřil, že pro demonstranty pochopení nemá a asi mít nebude.

Opravdu si někdo myslí, že máme tyhle proruské nácky chápat, rozmlouvat s nimi a přesvědčovat je? Vážně si myslíte, že o to stojí? Ti se dají pouze ignorovat a když budou chtít konfrontaci, tak s nimi bojovat. A hlavně jim nikdy neustupovat. https://t.co/5f8er4QZwR — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) September 28, 2022

„Opravdu si někdo myslí, že máme tyhle proruské nácky chápat, rozmlouvat s nimi a přesvědčovat je?“ napsal do svého tweetu. „Vážně si myslíte, že o to stojí? Ti se dají pouze ignorovat, a když budou chtít konfrontaci, tak s nimi bojovat. A hlavně jim nikdy neustupovat,“ zvolil tentokrát radikální tón obsahující i výzvu k boji.

Ve výzvách k boji, resp. k obraně, pokračoval i Jan Dobrovský, podnikatel, novinář a filantrop, předseda Kolegia paměti národa.

K proruským demonstracím a jejich pořadatelům: Propaganda je mocná a účinná zbraň nepřítele. Vytváří chaos a rozvrací jednotu. Pokud nemá napadený ve válce účinnou obranu, bývají škody nedozírné. Stát tu není proto, aby se nechal vydírat, ale aby se bránil. @P_Fiala Kde to vázne? — Jan Dobrovský (@JanDobrovsky) September 28, 2022

„K proruským demonstracím a jejich pořadatelům: Propaganda je mocná a účinná zbraň nepřítele. Vytváří chaos a rozvrací jednotu,“ začal svoji výzvu smířlivě, ale pokračoval v ostřejším tónu. „Pokud nemá napadený ve válce účinnou obranu, bývají škody nedozírné. Stát tu není proto, aby se nechal vydírat, ale aby se bránil. Petře Fialo, kde to vázne?“

Své si ke včerejší demonstraci řekl i cestovatel trabantem a známý aktivista Dan Přibáň, který pro svůj tweet zvolil logickou posloupnost, kdy z jednoho výroku odvozuje další, až dochází k závěru.

Dav na Václaváku mohutně tleská prohlášení, že nemáme podporovat zbraněmi Ukrajinu. Dav tleská oslabení Ukrajiny napadané Ruskem. Dav tleská podpoře Ruska.

Už z nich prosím nikdo nedělejte podvedené chudáky, kteří nevědí, kam šli a čemu aplaudují! — Dan Priban (@DanPriban) September 28, 2022

„Dav na Václaváku mohutně tleská prohlášení, že nemáme podporovat zbraněmi Ukrajinu. Dav tleská oslabení Ukrajiny napadané Ruskem. Dav tleská podpoře Ruska,“ vyplynulo pro Přibáně z výzvy k zastavení vojenské podpory Ukrajině, která zazněla na Václavském náměstí. „Už z nich prosím nikdo nedělejte podvedené chudáky, kteří nevědí, kam šli a čemu aplaudují,“ vyjádřil cestovatel svůj názor.

„O tom, že dnes se na Václaváku sešli kolaboranti, doufám už nikdo polemizovat nebude,“ dodává Přibáň ještě na jiném místě svého twitteru.

Do debaty o cílech demonstrantů se zapojil i bývalý poradce bývalého českého prezidenta Václava Havla, politolog Jiří Pehe.

Ta petice demonstrantů z Václaváku, aby prezident odvolal (10. října) vládu, což ústava vůbec neumožňuje, je čirý politický dadaismus. Anebo čirá blbost. Asi Moskva zapomněla organizátorům říct, že u nás zatím politika nefunguje jako v Rusku. — Jiří Pehe (@JiriPehe) September 28, 2022

„Ta petice demonstrantů z Václaváku, aby prezident odvolal (10.října) vládu, což ústava vůbec neumožňuje, je čirý politický dadaismus. Anebo čirá blbost,“ vidí politolog ze svého pohledu nereálnost jednoho požadavku, který také zazněl na demonstraci. „Asi Moskva zapomněla organizátorům říct, že u nás zatím politika nefunguje jako v Rusku,“ má Pehe jasno v tom, že notičky pro demonstrace posílá organizátorům Moskva.

S takovým postojem ale rozhodně nesouhlasí Ondřej Dostál, právník a vysokoškolský pedagog, specializující se na oblast vztahů práva a zdravotnictví.

Demonstrace na Václaváku: Vypadá to, že lidé přišli zas. Navzdory vládní i mediální kritice. To není izolovaná skupinka dezolátů, ani jednorázový dav co přišel omylem. To vypadá na silný společenský proud a inkubátor politiků. Každému se to nemusí líbit, ale nelze to vymlčet. pic.twitter.com/KBK4HJIezI — Ondřej Dostál (@dostalondrej) September 28, 2022

„Demonstrace na Václaváku: Vypadá to, že lidé přišli zas. Navzdory vládní i mediální kritice,“ všiml si Dostál. „To není izolovaná skupinka dezolátů, ani jednorázový dav co přišel omylem. To vypadá na silný společenský proud a inkubátor politiků,“ vidí v demonstrantech regulérní politickou sílu a dodává, že se to sice každému nemusí líbit, ale nelze to vymlčet.

Je třeba uvést i fakt, že Ondřej Dostál se angažuje v České pirátské straně, kde je registrovaným příznivcem, nicméně v roce 2021 se kvůli rozdílům v hodnotových postojích rozhodl opustit poradní vládní tým koalice Pirátů a hnutí STAN.

A právě šéf hnutí STAN Vít Rakušan byl dalším, kdo se na svém twitteru vyjádřil ke včerejší demonstraci. „Strach lidí v nejisté době je pochopitelný. Lži a manipulace, které přirozené obavy posilují, ale jednoznačně odsuzuji,“ píše Rakušan.

„Vláda jasně ukázala, že i v době energetické krize se o české občany postará,“ je místopředseda vlády přesvědčen o účelnosti a smysluplnosti vládních opatření. „Prosím, nenechejte se zneužít manipulátory, kteří na náměstích nabízí jednoduchá, ale nerealistická řešení důsledků války rozpoutané a vedené Putinem proti celé Evropě,“ apeluje i on s odkazem na Moskvu a Putina.

Vítku, taky jsem měl tendenci tyhle lidi po minulé demonstraci omlouvat tím, že mají strach a jen se nechali zneužít. Teď už si to nemyslím. Vědí, kdo demonstraci svolal. Tleskají putinovcům. Ukrajinu i naši svobodu by prodali za teplý radiátor. Jsou nebezpeční. A odporní. Howgh. — Petr Kolář (@PetrKol15555896) September 28, 2022

Na jeho tweet zareagoval i Petr Kolář, bývalý diplomat, otec starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře. „Vítku, taky jsem měl tendenci tyhle lidi po minulé demonstraci omlouvat tím, že mají strach a jen se nechali zneužít. Teď už si to nemyslím,“ píše Kolář.

„Vědí, kdo demonstraci svolal. Tleskají putinovcům. Ukrajinu i naši svobodu by prodali za teplý radiátor. Jsou nebezpeční. A odporní. Howgh,“ zakončuje své sdělení poměrně ostře Kolář a legendárním indiánským ukončením konverzace naznačuje, že se o tomto svém názoru nehodlá s nikým bavit.

Do debat o včerejší demonstraci se ale zapojili i jindy nepolitičtí komentátoři či moderátoři, i jinak umělecky činní lidé.

Kritika vlády a cíle těchto vlajkařů (Karel Havlíček by napsal "fanglíčkářů") jsou opravdu dvě mimoběžky.

Možná je čas na drsnost pana Šafra.

Zrádci národa, přestaňte mávat českými vlajkami https://t.co/2tsFnxBRro — Robert Záruba (@robertzaruba) September 28, 2022

„Kritika vlády a cíle těchto vlajkařů (Karel Havlíček by napsal ‚fanglíčkářů‘) jsou opravdu dvě mimoběžky,“ naznačuje třeba sportovní komentátor České televize, že se podle něj na demonstracích lidé nesešli kvůli kritice vlády. „Možná je čas na drsnost pana Šafra,“ odkazuje dále na majitele provládního serveru Forum24.

„Zrádci národa, přestaňte mávat českými vlajkami,“ nazývá demonstranty zrádci národa partner redaktorky Nory Fridrichové a známý sporťák Robert Záruba.

„Strašně si přeju, aby ten z 3/4 plnej Václavák bylo to maximum, co tahle společnost v sobě skrývala. Obávám se, že těchto frustrátů je ale o řády více. Jestli nás jako vyspělej svět něco pošle do prdele, tak je to přesně takhle rakovina extremismu a populismu,“ píše na svém facebookovém účtu Petr Fink, hudební producent.

„To, co dneska stálo pod Václavem na pódiu, tyhle totální extremisti typu überkomunista Skála, hotovej nácek Bystroň a další a další radikálové, včetně Majerový, která mě dneska totálně vykolejila ještě na druhou, jak se dojímala tím svým plamenným projevem... naprosto neskutečný!!!!!,“ pokračuje Fink.

„Ty lidi se úplně odhalili, odkopali. Bohužel ten dav na tuhle hysterii a strašení slyší. Je to strašlivě, strašlivě smutný, ještě v tak vzácnej svátek, že tohle je ukázka stavu národa,“ dodává producent.

Stranou nezůstal ani Matěj Hlavatý, starosta Tetína a člen republikového předsednictva STAN. „Tak jsem se dozvěděl, že nám chtějí vzít 17. listopad. Nestačilo, že nám pošpinili náš státní symbol a ještě nácek zpíval hymnu ČR pod svatým Václavem? Už toho mám dost. Nechci se stydět za náš národ. Už jim musíme říct, že nás je víc než té 5. kolony,“ napsal na twitter.

Zatím se vám ovšem "podařilo" jen přijít o pana senátora Hrabu, jednoho z mála lidí v celé pětikoalici se státnickým potenciálem, schopného oslovovat občany napříč bublinami. Koho postavíte toho 17. 11. před lidi, Mlejnka? — Ondřej Dostál (@dostalondrej) September 29, 2022

Na jeho příspěvek ale reagoval již zmíněný Ondřej Dostál, který snahy STAN zpochybnil. „Zatím se vám ovšem ‚podařilo‘ jen přijít o pana senátora Hrabu, jednoho z mála lidí v celé pětikoalici se státnickým potenciálem, schopného oslovovat občany napříč bublinami. Koho postavíte toho 17. 11. před lidi, Mlejnka?“ ptá se Dostál ironicky v narážce na jednu z mnoha kauz, které hnutí STAN poškodily a které stály i za odchodem respektovaného senátora Zdeňka Hraby z řad hnutí STAN.

Dodejme, že další demonstrace budou následovat a my je pro vás budeme monitorovat a přinášet z nich postřehy a zpravodajství i nadále.

