„A já mám být zticha?!“ Matka zavražděné přítelkyně Kuciaka zveřejnila nepříjemné detaily ze spisu. Někomu bude možná zle

Zlatica Kušnírová o onom detailu pohovořila na internetové stránce deníku Plus jeden deň. Podle něj v případu Jána a Martiny není žádný posun. Veřejnost ví to, že dvojice byla zavražděna ve středu 21. února v jejich domě v obci Veľká Mača v okrese Galanta. Šlo o vraždu na objednávku, přičemž vrah Martinu zabil jedním výstřelem do tváře v části u nosu a Jána dvěma výstřely do hrudi. „To je všechno, co vědí, žádný posun,“ uvedla o vývoji případu Martinina matka.

Podle jejích slov se vrah schoval v letní kuchyni, protože mladá dvojice neměla ve zvyku ji zamykat – v tom období byly velké mrazy, takže nemohl stát venku a čekat. Podle něj vrah využil příležitost, když se dvojice věnovala svým povinnostem a rozdělili se – Ján šel zkontrolovat baterii do auta, která se nabíjela, a Martina seděla za počítačem.

Matka zavražděné dodnes nechápe, proč nebyl k obhlídce těl přizván soudní lékař, ale jen patolog, který měl v ten den službu. Stejně tak je pro ni nepochopitelné, proč Jánovi rozřezal tričko nožem, který si vytáhl z šuplíku. „Stále jsem se divila, proč byl šuplík otevřený, myslela jsem, že Martina chtěla vzít nůž a chtěla se bránit,“ uvedla.

Zlatica Kušnírová je kromě vývoje v případu vraždy dvojice smutná i z toho, že ulice ztichly a už se neorganizují protesty. Chce, aby se pokračovalo. Prý i mnozí lidé nadávají, proč veřejně vystupuje. „Já nebudu zticha, přišla jsem o dvě děti. Janko mi byl jako syn,“ zdůrazňuje Kušnírová.

Zlatica Kušnírová prozradila i informace ze spisu. „Viděla jsem, jak Martinka měla na patologii odřezanou lebku a jak jí z mozku vytahovali pinzetou kulku. Jankovi z hrudi. A já mám být zticha?“ dodává.

