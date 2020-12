„A komu ty peníze lijete?! To může vést k privatizaci veřejných služeb!“ Debata Švihlíkové a Schillerové v Partii se vyhrotila. Obě viděly rudě

V nedělní Partii televize Prima debatovaly ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová a ekonomka Ilona Švihlíková. Švihlíková popsala, kudy by Česko mělo jít, aby obstojným způsobem řešilo koronavirovou krizi. Pokud jde o rozpočet na příští rok, Švihlíková byla velmi kritická. „To je taková metoda lovec-sběrač. Vláda nedrží volant,“ udeřila Švihlíková na kabinet Andreje Babiše. A Schillerová oponovala.

„Covidový web opět zkolaboval. Mohou mít lidé důvěru ve ‚psa‘?“ ptala se moderátorka Tománková na funkčnost protiepidemického systému PES.

„Ten systém, protože je přetížen, tak zkolaboval, přesně detaily neznám, ale pracuje se na tom a už by to mělo být v pořádku. Pro pana ministra Blatného je PES zásadní. Nás to velmi mrzí, ale už by měla být zjednána náprava,“ oznámila Schillerová.

Šéfka státní kasy je prý smutná z toho, že lidé opět nedodržují nařízení systému PES. „A to může vést k tomu, že se ty restaurace opět zavřou. A to nikdo nechce. Proto prosím lidi, aby dodržovali ta opatření,“ uvedla Schillerová.

„Za to porušení musí následovat trest, a to velmi rychle, protože pokud ne, tak je to jen pro smích,“ upozornila Švihlíková.

Jedním dechem však dodala, že lidé porušují nařízení i proto, že mají obavy o svou existenci, bojí se, že budou bez peněz. A tady je podle Švihlíkové třeba, aby stát uklidnil lidi, že v případě velkých problémů jim pomůže. „Já si opravdu myslím, že velká část těch, kteří nedodržují opatření, mohou být motivováni těmi existenčními obavami,“ uvedla Švihlíková.

Schillerová přislíbila, že se zeptá ministra vnitra Jana Hamáčka, jak policie řeší různé případy.

„Když někdo bude chtít ten systém obejít, tak se mu to může podařit, protože nemůže stát policie na každém rohu, nejsme v policejním státě,“ upozornila ministryně financí. U pozitivních motivací pak vyjádřila obavy, že toho budou lidé zneužívat.

„Ty náklady, které by s tím byly spjaté, se vám prostě milionkrát vrátí,“ upozornila Švihlíková s tím, že celkový lockdown by nakonec vždycky vyšel dráž.

Moderátorka Tománková poté přehodila debatní výhybku ke státnímu rozpočtu.

A Švihlíková vyrazila do útoku.

„Já tam nevidím směr pro tu ekonomiku, mám pocit, že to je taková metoda lovec -sběrač. Vláda podle mě nedrží volant.To podle mě není dobře nikdy a v krizi už vůbec ne,“ pálila do Schillerové Švihlíková.

„Vláda ten volant určitě drží v tom směru, že lije peníze do ekonomiky,“ oponovala okamžitě Schillerová. My jsme zvolili cestu - nalít peníze lidem, nalít peníze firmám a konsolidovat až potom. A na tom se shodují všichni světoví experti,“ ozvala se Schillerová.

Švihlíkovou tím však neuklidnila. Je totiž toho názoru, že v krizi by bylo třeba stát spíše posílit a ne ho oslabovat zásahem do daní. „Když tam osekáváte jednu daň za druhou, tak ten stát oslabujete. A v té krizi musí být stát silný,“ zdůraznila Švihlíková.

Zdá se jí, že kabinet Andreje Babiše cestou daňových úlev pomáhá především lidem bohatým a nikoli nízkopříjmovým skupinám, u kterých je přitom pravděpodobnější, že ty peníze nalijí zpátky do ekonomiky a nebudou je spořit.

„Vy máte pravdu, že lijete peníze do ekonomiky, ale otázkou je komu. O to jde,“ upozornila Švihlíková.

Upozornila na to, že státní rozpočet drží při životě především zaměstnanci a když vláda sníží daně právě zaměstnancům, aniž by řekla, jak tyto peníze nahradí, tak podle Švihlíkové hrozivým způsobem podkope státní rozpočty na mnoho let dopředu.

Schillerová poté položila na stůl graf, na kterém chtěla ukázat, že snížením daně pro zaměstnance na 15 procent pomáhá vláda i nízkopříjmovým skupinám. „Pro ty lidi to dělá procentuelně obrovskou částku peněz a oni to utratí. A uvědomme si, že ti lidé, kteří mají vyšší mzdy, a já si netroufnu říct, kde je ta hranice bohatství, tak ti lidé odvádí vyšší odvody,“ uvedla ministryně financí.

Švihlíková poté znovu udeřila. Vláda se rozhodla lidem snížit daně a to podle ekonomky povede k tomu, že přestanou přirozenou cestou růst mzdy a Česko bude opět známo jen levnou pracovní silou. „Já to upřímně nechápu, protože ta vaše vláda a i ta vláda předchozí šla až do koronaviru cestou konsolidace mezd,“ upozornila Švihlíková s tím, že teď jsou položeny koleje, po kterých stát pojede a podle ekonomky nepojede dobrou cestou.

Schillerová se okamžitě bránila, že v krizi by platy tak či tak nerostly. Alespoň ne v soukromém sektoru. Takže je správné, aby platy nerostly ani v sektoru státním.

„Ale to je uhnutí od té správné trajektorie,“ rozčilovala se Švihlíková.

Schillerová se opět bránila, že zmíněnou trajektorii nenarušila vláda, ale covid a kabinet jen reaguje na pandemii. A reaguje tak, že si pořád udrží relativně nízkou formu zadlužení. „Teď jsme v bezprecedentní krizi a musíme si půjčit a my si půjčujeme velmi levně. A to je ta cesta, půjčovat si a konsolidovat až poté, když tu krizi zvládneme,“ uvedla šéfka státní kasy.

Švihlíkovou ale ani teď neuklidnila. Ekonomka konstatovala, že má strach o veřejné služby a má strach, že to může vést k privatizaci veřejných služeb. A toho já se velmi obávám, protože ta daňová změna byla prohlasována s ODS, která se tím nikdy netajila,“ bila na poplach Švihlíková.

Ten daňovej mix je hrozně nespravedlivej. A když už mluvíme o přibližování k západním zemím, tak my tam vidíme obrovské nerovnováhy. Už u majetkových daní, které u nás prostě neexistujou,“ kroutila hlavou ekonomka.

„Na to já jsem velmi citlivá, žádná privatizace veřejných služeb se nechystá,“ ohradila se okamžitě Švihlíková.

