„A prezident je v pohodě, ten si to odpracoval.“ Stříž končí a Pekarová sbírá hněv

V pondělí Igor Stříž předal svou rezignaci ministru spravedlnosti Pavlu Blažkovi (ODS). Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž oznámil, že ve své funkci skončí k 31. březnu 2025. Funkční období měl mít do léta 2028. Výkon funkce spojoval s přijetím novely zákona o NSZ, což už se stalo, sdělil. Stříž uvedl, že nemá jiné než osobní a rodinné důvody pro odchod z čela Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ).

Střížovo rozhodnutí odstoupit přichází po dlouhém působení ve funkci, během něhož čelil kontroverzím spojeným s jeho minulostí vojenského prokurátora za socialismu. Ministr Blažek zatím neuvedl, jak bude výběr nového nejvyššího státního zástupce probíhat, ale očekává se, že proces bude završen před jeho plánovaným odchodem.

Šéfka Sněmovny a předsedkyně vládní TOP 09 Markéta Pekarová Adamová se nyní otevřeně raduje z odchodu Igora Stříže z funkce nejvyššího státního zástupce, přitom však vláda, ve které hraje významnou roli, za celé tři roky neučinila žádný konkrétní krok, aby Stříže odvolala, ačkoliv to před volbami koalice hlasitě slibovala.

„Na svém názoru na Igora Stříže jsem nikdy nic nezměnila. Podle mě se člověk, který posílal lidi do vězení za to, že nechtěli sloužit socialistické vlasti, neměl nejvyšším státním zástupcem ani stát,“ uvedla k jeho odchodu z funkce nejvyššího státního zástupce. Igor Stříž ve své kariéře před rokem 1989 působil jako vojenský prokurátor a podílel se na stíhání osob, které odmítaly nastoupit k povinné vojenské službě včetně těch, kteří to činili z náboženských nebo z důvodu svědomí.

Podle mě se člověk, který posílal lidi do vězení za to, že nechtěli sloužit socialistické vlasti, neměl nejvyšším státním zástupcem ani stát. — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) January 7, 2025

Lidé si nyní dobírají Markétu Pekarovou Adamovou, když veřejně komentuje, že Igor Stříž nikdy neměl zastávat funkci nejvyššího státního zástupce, připomínají jí, že její slova působí prázdně, když vládní koalice nepřiložila ohledně sesazení Stříže ruku k dílu.

„Škoda že jste tři roky nevysvětlovala, proč nebyl odvolán. Nikdo z vašich voličů to nechápal a strašně jste tím ztráceli body,“ vzkázal vládní političce diskutér.

„To je moc hezké. Proč je stále nejvyšším státním zástupcem, když jste vy osobně slíbila, že ho po volbách okamžitě odvoláte?“ pozastavoval se nad slovy Pekarové Adamové ohledně konce šéfa také Petr Moravec.

Podobné kritiky na Markétu Pekarovou Adamovou se rychle chopili i další diskutující. Sociální sítě se zaplnily komentáři poukazujícími na to, že vláda, jíž je Pekarová součástí, slibovala Střížovo odvolání již před třemi lety, ale během svého funkčního období neučinila žádný krok, aby tento slib naplnila. Lidé se zlobili, že své voliče považuje za „blbce“.

„Super, že jste ho hned po volbách odvolali, jak jste slíbili. Ono mu to určitě došlo až teď, i přes vaše sliby se tam ten syčák držel, co to šlo,“ vyčetl vládě komentující.

„Při vší úctě, když už jste se k tomu od voleb nevyjadřovala a veškeré dotazy na jeho odvolání ignorovala, tak jste to měla nechat prošumět i teď. Váš volič by totiž nyní mohl nabýt dojmu, že ho máte za blbce...,“ podotkla reagující Martina.

Lidé ve svých reakcích na výroky Markéty Pekarové Adamové ohledně odchodu Igora Stříže z funkce nejvyššího státního zástupce kromě jiného připomněli i spojitost s podporou prezidenta Petra Pavla. Diskutující poukazují na to, že zatímco Střížovi jeho komunistická minulost sloužila jako důvod k ostré kritice, Pavlova minulost vojenského rozvědčíka byla v podstatě naopak obhajována a komentována slovy, že si svou minulost odčinil službou demokratickým hodnotám, například v rámci NATO.

„Jo, no, ale pan prezident je v pohodě, ten si to odpracoval,“ rýpl si do prezidenta, tzv. vládního prezidenta, další přispěvatel do diskuse.

Diskutující nešetřili ironií, označovali její slova za „účelové politické gesto“ a zdůrazňovali, že Stříž odchází pouze na základě svého rozhodnutí, nikoliv zásluhou vlády.

Podle dostupných spekulací by Igora Stříže ve funkci nejvyššího státního zástupce měla nahradit Lenka Bradáčová, současná pražská vrchní státní zástupkyně. Uvádí se, že její jmenování preferuje ministr spravedlnosti Pavel Blažek, který s ní dlouhodobě spolupracuje a považuje ji za zkušenou kandidátku. Bradáčová zatím spekulace nekomentovala, stejně jako Blažek, který zdůraznil, že se k personálním otázkám vyjadřuje až po jejich rozhodnutí, uvedla na svém webu ČT24.

Nejvyššího státního zástupce jmenuje podle zákona vláda na návrh ministra spravedlnosti. Blažek navrhne Střížova nástupce tak, aby mohl být ustanoven k 1. dubnu. Mluvčí kabinetu Lucie Ješátková sdělila, že vláda je k tomuto datu připravena nového nejvyššího zástupce jmenovat. Šéf žalobců se může své funkce vzdát písemným oznámením ministrovi.

