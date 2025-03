„A selže mi pistole.“ Plukovník Zelinka s narážkami narazil

Zatímco někteří příznivci Ukrajiny ještě nevydýchali návštěvu prezidenta Zelenského v Bílém domě, jiní mají větší starost z toho, co říká na sociálních sítích velmi aktivní miliardář Elon Musk. Ten se v poslední době ostře vymezuje proti Zelenskému, řka, že mohl konflikt ukončit už dříve, ale sám si vybral tuto cestu, která vedla k dalším zmařeným životům a Ukrajině vůbec nepomohla.

Je ale také Muskovým zvykem vyhledávat a sdílet příspěvky, se kterými souhlasí. A mezi ty patřil i výrok Davida J. Freemana, že „je načase opustit NATO i OSN“. K tomu Musk napsal krátké „Já souhlasím“.

Což popudilo Ivo Zelinku, velitele informačních operací. „Ještě jednou uslyším něco o geniálních geopolitických 4D šachách a selže mi pistole... Bez ohledu na to, co si kdo o kom myslel v minulosti, je třeba se podívat realitě do tváře a zařídit se podle toho... Teď už se fakt hraje o naši budoucnost,“ varoval.

Jeho slova se setkala s podporou například od politického geografa Michaela Romancova. Ale mnohem více lidí považuje tento styl vyjadřování, zejména u vojáka, za nepřijatelný. Mezi nimi je například bývalý europoslanec Jan Zahradil, který Zelinkovi vzkázal, že bude poslouchat zadání, které armádě určí civilní vedení země. „A nebudete na sociálních sítích mávat pistolkou, a to ani v nadsázce. Je vám to jasné?“ dodal.

„Už delší dobu tvrdím, že část ozbrojených složek se prostě ‚utrhla ze řetězu‘, minimálně komunikačně (viz Foltýn). Tady Ivo Zelinka zas vykládá, že mu ‚selže pistole‘, až uslyší něco, co se mu nezamlouvá. I jako nadsázka je to nepřijatelné. Nejvyšší čas, aby to politici zarazili,“ míní Zahradil.

Stejného názoru je také komentátor Petr Holec. „Tady vidíte, jak si moc v Česku uzurpuje zmagořená junta. Prezident Pavel, Foltýn, Řehka, Zelinka a šéf BIS Koudelka. Po volbách je zase nutné vrátit civilní demokracii. Nadvládu buzerplacu jsme tu měli 1948–1989 a nedopadlo to nejlíp,“ komentoval výrok.

„Opravdu tohle může v dnešní době jen tak projít? Podle mě je na čase, abychom se vrátili k civilnímu řízení země, aby se vojáci vrátili ke své práci a přestali zastrašovat své spoluobčany,“ přidal se advokát Tomáš Nielsen.

„Vyjádření zaměstnance státu, příslušníka ozbrojené složky určené pro ochranu státu, složky, která má plnit rozkazy, poslouchat a zbytek nechat na lidech s IQ větším, než 107. Lze to číst jako vyhrožování, lze to číst jako naprostý rozvrat v armádě, lze to číst jako projev z řetězů urvaného Pinocheta, lze to číst jako hrubé nepochopení role vojáka v demokracii, lze to číst jako prezentaci duševního stavu jednoho politruka. Lze to číst všelijak, ale zdravé to není,“ zhodnotil Zelinkova slova šéf Pražské strojírny, Robert Masarovič. Zelinka byl kritizován mnoha dalšími, s dotazy, zda má v pořádku psychotesty.

Na Zelinkovu obranu také přišla řada uživatelů, kteří ho bránili vesměs upozorněním, že se jedná o citát z filmu Byl jednou jeden polda s Ladislavem Potměšilem. Zde je ovšem namístě připomenout, že v těchto filmech major Maisner slova „Nebo mi selže pistole“ používá taktéž jako výhrůžku, byť komediální.

Na Zelinkova slova upozornila také novinářka Angelika Bazalová a taktéž se ptala po vysvětlení. Že je to replika z filmu jako dostatečné ospravedlnění nebrala. „No a? Mně je jedno, čím to vysvětluje. Čermáka se taky neptali čím vysvětloval, když chtěl naházet poslance do Vltavy. Kdyby tohle napsal nějaký legální držitel zbraně z řad příznivců Vrábela, tak už mu policie zvoní u dveří. On má dodržovat nějaká etická profesní pravidla. Jinak Rajchl asi žádné zbraně nemá, takže nikoho (narozdíl od Zelinky) reálně zastřelit nemohl, rovněž citoval klasika, a přesto je to na kárné provinění. Takže prosím libtardy, aby byli aspoň konzistentní,“ namítala.

Pro ParlamentníListy.cz se vyjádřil člen výboru pro obranu, Pavel Růžička (ANO): „Plukovnik Zelinka na síti X ironicky prezentoval použití zbraně, což podle mě není vhodné. Armáda by měla být symbolem profesionality, disciplíny a odpovědnosti, a taková komunikace jí jen škodí. Podobné příspěvky mohou vyvolávat nedorozumění, podrývat důvěru veřejnosti a zbytečně otevírat prostor k negativním interpretacím. Osobně považuji takový styl vyjadřování za hloupý a nevhodný, protože poškozuje dobré jméno armády a jejích příslušníků.“

Vyjádřila se také mediální analytička a publicistka Alena Maršálková. „Ivo Zelinka se zařadil po boku vládního stratéga O. Foltýna a šéfa Generálního štábu K. Řehky, vojáků, kteří aktivně veřejně napadají každého, který si dovolí prezentovat jiný názor, než je současný vládní narativ a hrozí jak slovně, tak v tomto případě i fyzickým napadením tomu, kdo si dovolí nesouhlasit s tím, co razí oni.

Problém je v tom, že tito lidé mají své profily na sociálních sítích, i když se tváří, že jsou soukromé, jsou to pořád zástupci Armády ČR a zveřejnují tam své osobní názory a v případě Zelinky, naprosto nepřijatelné výroky. Armáda má své oficiální mluvčí, ti komunikují směrem k veřejnosti.

Nevím, zda Zelinka, Foltýn, Řehka a další vojáci cítí, že Ministerstvo obrany nemá silné a pevné vedení, ale zjistili, že si mohou řadu věcí beztrestně dovolit, a chovají se jako utržení z řetězu. Zatímco za stejné nebo podobné výroky, by jejich oponenti byli dehonestováni nebo vyšetřováni, případně i odsouzení.

Civilní kontrola armády pro takové případy vlastně neexistuje. Vyjde pár článků, možná to bude řešit ministryně obrany a pak se to všechno urovná na Hradě.“

Na názor ohledně chování plukovníka Zelinky se redakce ParlamentníListy.cz tázala také ministerstva obrany a generálního štábu, nicméně do vydání článku odpověď nedorazila.

