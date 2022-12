„A teď reformy.“ Fiala a spol. chystají změny. Jde o peníze

reklama

Předseda vlády Petr Fiala (ODS) v rozhovoru pro Aktuálně.cz prozradil, že nemá moc času koukat na fotbal a když už se na něj dívá, nikomu prý nefandí. Místo toho hodnotí strategii.

„Nefandím nikomu. Mám rád hezký fotbal, zajímá mě strategie. Když si chci odpočinout a mám čas, tak se o víkendu dívám na anglickou ligu. Líbí se mi třeba způsob, jakým hraje Liverpool pod trenérem Kloppem. Často mi říkáte, abych byl v rozhovorech takový, jaký ve skutečnosti jsem. A já jsem takový. Sleduji skutečně fotbal tak, jak jsem vám to popsal. Ale samozřejmě, fandím našemu mužstvu a byl bych nejraději, abychom na mistrovství hráli my,“ prozradil.

V rozhovoru také uvedl, že nemá sebemenší důvod z vlády odvolávat ministra spravedlnosti Pavla Blažka.

„Za ty roky jsem se přesvědčil, že je jeden z mála politiků, kteří o politice hluboce přemýšlejí a kterým záleží na principech a hodnotách, i když to tak nemusí vypadat,“ pravil.

Dal najevo, že rozumí tomu, že čeští občané procházejí nelehkými časy, ale je také přesvědčen, že lidé dobře vědí, co se děje ve světě a vidí, kde je základní příčina problémů. V tom, že Rusko rozpoutalo válku proti Ukrajině.

Prohlásil, že jeho vláda zemi těmito těžkými časy provede a pak se bude věnovat reformám.

„Zatím nemáme možnost se naplno věnovat tomu, co pokládám za důležité a čemu jsme se chtěli věnovat, když jsme šli do vlády. To ale neznamená, že to odkládáme ad acta. Jenom teď musíme řešit věci, které si nikdo z nás nedovedl představit. Jestli si někdo myslí, že zajištění plynu byla samozřejmost, tak to ani náhodou. To je výsledek naší vlády. Stejně jako mnoho jiných věcí. Prosím všechny občany o trpělivost. Doufám, že jsme tuto zemi provedli několikanásobnou krizí a hned v příštím roce se chceme věnovat tomu, abychom posunuli dopředu reformy,“ řekl Fiala.

Příští rok by prý chtěl věnovat mimo jiné debatu tomu, jak by Česko mělo vypadat za deset let. Slíbil, že se tomu opravdu bude věnovat.

„Vláda funguje jako tým, jsem s ní spokojený a kde vidím nedostatky, tam je řeším. Jsme připraveni dělat věci, které nejsou populární, a budeme v tom pokračovat. Nebyl jsem zvolen proto, abych neustále sledoval průzkumy veřejného mínění a čekal na každodenní potlesk. Rozhoduji tak, jak je to podle mě nejlepší pro tuto zemi a účty složím ve volbách,“ řekl s tím, že vysvědčení vystavené jeho vládě v komunálních a senátních volbách fakticky ukazuje, že důvěra v jeho vládu neklesá.

Ve svém vystoupení v on-line pořadu Otázky a odpovědi z Kramářovy vily před pár dny se vyjádřil obdobně. Přislíbil, že jeho vláda bude dělat reformy, které koalice SPOLU, tedy koalice ODS, lidovců a TOP 09, slibovala před volbami, až odezní krize.

„Chci všem říct: Naším cílem je, až odezní aktuální krize v příštích měsících, tak už v průběhu příštího roku se věnovat konsolidaci veřejných financí, připravit rozpočet s menším deficitem,“ slíbil. „Vidíme možnosti úspor na výdajové stránce a určité možnosti racionalizace fungování státu. Mým cílem je, aby stát fungoval lépe, byl silný, ale aby byl štíhlejší. A jsem přesvědčený, že toho lze dosáhnout,“ pokračoval a sliboval, že daně se zvyšovat nebudou.

Znovu zdůrazňoval, že se jeho vláda stará a i nadále postará o ty krizí nejohroženější občany.

V rámci konsolidace státních financí ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) oznámil, že pro rok 2024 plánuje přesunutí celé řady položek do vyšší sazby DPH. České televizi sdělil, že v desetiprocentním pásmu by podle něj měly zůstat jen služby a výrobky, které jsou zásadní pro oblast sociální politiky.

„Ano, je to jedna z věcí, o které budeme debatovat a myslím, že u té druhé snížené sazby musí být nesporný sociální dopad, pozitivní sociální dopad takto snížené sazby,“ uvedl Stanjura. „Určitě je na stole revize dvou snížených sazeb. Já si pamatuji debatu, když vznikala ta druhá snížená sazba. Tehdy já jsem byl proti, protože ten systém je tím pádem složitější,“ řekl ministr financí.

Hledá cesty, jak v rozpočtu na další rok někde získat dalších 70 miliard.

Národní ekonomická rada vlády (NERV) představila celou řadu návrhů, jak konsolidovat české finance. NERV doporučil zrušit státní podporu stavebního spoření, optimalizovat počty státních úředníků tak, aby česká státní správa byla efektivnější. Mezi návrhy NERVu nechybí ani apel na snížení počtu vězňů i policistů, ale také snížit podporu v nezaměstnanosti či zkrátit rodičovskou.

Vedle toho NERV navrhuje zvýšit daně občanům, revidovat sazby spotřební daně, zvýšit poplatky za těžbu nerostných surovin či zrušení školkovného a zpoplatnění studia na vysokých školách.

