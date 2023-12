„A tehdy jsem to pochopil.“ Macinka vysvětlil, proč podpořil Šlachtu

„Je to fízl,“ dozvěděl se prý Petr Macinka, když za Motoristy oznámil podporu senátní kandidatuře Roberta Šlachty. Ve svém tradičním streamu na XTV se snažil vysvětlit, co jej k tomuto kroku vedlo. „Tehdy jsem pochopil, že Robert Šlachta je duší taky motorista,“ prozradil mimo jiné.

Petr Macinka o víkendu podpořil senátní kandidaturu Roberta Šlachty a následně prorokoval, že si ho „pár starých ódéesáků možná vymaže z mobilu“. Tím očekávanější byl jeho pravidelný úterní stream na XTV, kde chtěl své rozhodnutí vysvětlit.

„Je to jednoduché. Pan Šlachta se pokouší o vstup do Senátu v obvodu Břeclav, kde žije, protože je z Pohořelic. A já taky pocházím z Břeclavi, takže když jsem zjistil, že tam u nás kandiduje, tak jsem ho požádal o schůzku.“

Když to v sobotu Macinka oznámil, strhla se prý mela na všech frontách. Část fanoušků XTV tleskala, jiní to nechápali. „A byly i reakce, o kterých vy, co mě znáte, víte, že si z nich nic nedělám,“ smál se. Křehké liberální dušinky se podle Macinky snadno překrví a pak to stojí za to.

„Je to fízl,“ citoval z reakcí. „Představitel policie, co motoristy šikanuje,“ pokračoval z menu. Taky se prý paktuje s levičáky, dokonce měl společnou tiskovku se Šmardou ze SOCDEM.

„Taky jsem se dozvěděl, že díky Šlachtovi je dneska u moci pětikoalice. No, ty vole,“ smál se Macinka. Konstrukce vychází z toho, že Šlachta se těsně nedostal do parlamentu, spousta hlasů propadla, a to pětikoalici vyhovuje. Ale taky se dozvěděl, že se spřáhl s „Babišovým béčkem“.

A samozřejmě nechybělo, že je to aktér státního převratu, co v roce 2013 přivedl k moci Babiše.

Pak ale Macinka ocitoval komentář jednoho českého trahmetalového bubeníka: „Beru to tak, že prostě už není čas na hrdinství.“ A tím podle lídra Motoristů uhodil hřebíček na hlavičku.

„Přátelé, sranda skončila. Kdo mě sledujete, tak víte, v čem vidíme já a moji kolegové hlavní problémy dneška. Nebezpečné tendence, před kterýma je třeba se mít na pozoru,“ připomněl.

V současnosti Macinka vidí celkem čtyři problematické okruhy, které jsou do značné míry propojené. Prvním a zničujícím je zelená politika EU, nad kterou zůstává rozum stát. „Končí auta, končí dostupné a drahé energie, končí životní styl, jaký ho známe a jaký se nám podařil vybudovat,“ uvedl.

Ničíme si průmysl a necháme Čínu, aby zaujala naše místo.

S tím souvisí i stupidní podpora elektromobility, která se bez masových dotací nikdy nemůže stát masovou dopravou. „Zase je to přerozdělování a určování státu čím máme jezdit a jak se máme chovat,“ dodává.

Vláda tu vykřikuje, že patříme na Západ. Ale Západ nejsou jen levičáčtí pokrokáři, ale i konzervativní myšlenky, které Macinka sdílí. A proto si dovolí tvrdit, že i on patří na Západ. „Západ konzervativní, svobodný, kapitalistický, demokratický,“ definoval.

„Toto není Západ Markéty Pekarové, Víta Rakušana a už vůbec ne Západ Pirátů,“ vysvětloval. Západ podle něj nezažil socialismus, který si my ještě pamatujeme. A tak mu nedochází, jak moc jsou mu současné časy v principu podobné. Levičácká modla jménem „Nerůst“ je podle Macinky zcela v intencích ekonomického uvažování před rokem 1989.

Odporné pokrytectví, ve kterém se lidé nutí k uskromnění a elity si létají privátními letadly po konferencích, je hlavní vlastností tohoto světa. A z politického mainstreamu se mu nedovede postavit nikdo.

Druhým problémem je bezpečnost, která se tu setrvale zhoršuje, byť pomaleji, než u sousedů. A této otázce se Robert Šlachta věnuje poměrně intenzivně. A upozorňuje, že migrace nám sem může vrátit už vymýcené zločiny.

„Víte, o nebezpečí migrace dneska básní kdekdo. Ti, co ji podporují, tak radši drží hubu, nebo jako Markéta Pekarová bojují s Leonidem Brežněvem, Rakušan místo zločinců honí dezinformátory, ale s migrací nebojuje nikdo. Opozice o tom básní, protože jim vyšlo v průzkumech, že pro lidi je to problém. Ale Robert Šlachta jako jediný zmínil, že to není problém migrantů, ale problém převaděčů,“ myslí si.

Šlachta je podle něj jediný, kdo se baví s migranty a zajímá se, jak se jim vůbec povedlo do Evropy dostat.

Pak se Macinka rozohnil na téma „zelené svoloči“, která cíleně blokuje velké dopravní stavby. I tam by podle něj zkušený policejní praktik mohl být prospěšný státu, který si není schopen ani ohlídat, aby mu nepropadlo povolení EIA, jako se to nedávno stalo jedné dálnici.

„Takže já jsem na té schůzce pochopil, že Robert Šlachta je taky duší Motorista. Vadí mu ten zelenej bordel přilepenej na silnici, i když by na rozdíl ode mě takový výraz nikdy nepoužil. Ale mimo jiné mi taky řekl, že pokud by se někdy stal ministrem vnitra, byl by to černý den pro zelené khméry,“ dodal moderátor.

Šlachta jej prý překvapil, že velmi přesně věděl, jak proti těmto skupinám použít platné zákony, takže není třeba přijímat nic nového. „Vnitro tu pravomoc má, stačí chtít, jen ten současný nechce, protože zelená je nepostradatelná pro tu jeho liberální demokracii a nadvládě menšin,“ rozpovídal se.

Dodal, že Robert Šlachta vyhrál komunální volby v Pohořelicích (než se proti němu spojili všichni ostatní), takže u voličů na jižní Moravě je zjevně velmi populární.

A už jen tím velké partaje straší.

