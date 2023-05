„A to máme pít vodu z kaluží?“ Skopeček čelil odborům i Jílkové, odrážel Vrabelem a dezinformátory

reklama

Ve čtvrtečním pořadu Máte slovo Michaely Jílkové se střetli ekonomický expert ODS Jan Skopeček, Radim Fiala z SPD, ekonom Petr Musil, šéf Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula a za veřejnost na jedné straně podnikatel Jaromír Polášek a na straně druhé občan Petr Březina.

Skopeček se po návratu ze studia ČT ptal, co tak dávají přes noc v TV. „Právě jsem dorazil z ‚trochu‘ živějšího Máte slovo a tep, tlak a hladina adrenalinu spánek asi nedovolí.“

Ale popořádku.

Jako první si vzal slovo Středula a vládní balíček úspor nazval „zdražovacím balíčkem“. Proč zdražovací? Protože odbory odhadují, že potraviny budou dál zdražovat. Podle Středuly jejich cena rozhodně neklesne. Až budou potraviny přesunuty do nižší sazby DPH, tak se podle něj stane pouze to, že obchodníkům zůstane v kapsách více peněz. V roce 2024 máme podle Středuly očekávat inflaci 6 procent. „Takže výsledkem bude všeobecné zdražení, a to udělá velkou část toho, co my říkáme, že zaměstnanec nebo občan dojde k velké újmě, Sníží se jeho kupní síla kvůli pokračující inflaci,“ varoval Středula.

Skopeček ihned přešel do protiútoku.

„Odbory přišly v předchozích dnech s naprosto nesmyslnými výpočty. Všichni ekonomové, kteří se podívali na ty výpočty, tak řekli, že je to úplný nesmysl. Odbory šíří strach místo toho, aby byly rády, že po deseti letech přichází vláda s tím, že se snaží dostat veřejné rozpočty na nějakou udržitelnou kolej, tak místo toho tady mají naprosto nedůstojnou rétoriku, roznášejí strach ve společnosti, pravděpodobně se chtějí připodobnit Vrabelovi, nebo nevím komu z dezinformační scény. To, co předvádějí odbory v poslední době, to nemá obdoby. Já jsem je považoval za kritický subjekt, ale kvůli tomu, co předvádějí v posledních dnech, tak já se s nimi odmítám takto bavit,“ pronesl zostra Skopeček.

Kamery během jeho řeči zabíraly Josefa Středulu, který jen kroutil hlavou.

Ale Skopeček pokračoval ve slovní palbě.

„Ve chvíli, kdy dávají lživá data, tak o čem máme diskutovat,“ začal hlavou kroutit i Skopeček.

Michaela Jílková Skopečkovi vyčetla, že vláda přesouvá nealkoholické nápoje do základní sazby DPH, což nápoje zdraží. „My všichni musíme pít, vždyť jsme lidé,“ prohlásila Jílková.

„Já myslím, že pít budeme všichni,“ odvětil Skopeček.

„A to máme pít z kaluží?“ ptala se o pár vteřin později moderátorka.

A Skopeček opět kroutil hlavou, že by ona sama pila z kaluží jen proto, pokud se přesunou nealkoholické nápoje ze snížené sazby DPH do sazby základní. „Já chápu, že to musíte trochu rozdovádět, ale to už je trochu moc,“ pravil Skopeček.

„Já to říkám obrazně,“ dovysvětlila moderátorka.

Když dostal slovo Radim Fiala, prohlásil, že obchodníci si před časem zdražili chleba o 100 procent a teď ho možná o 3 procenta zlevní. Takže na straně obchodníků bude i tak panovat spokojenost, zato u obyčejných lidí nikoliv. „Já jsem přesvědčen, že se musíme podívat na to, co nám jde nahoru. Nahoru nám jdou např. léky, vodné a stočné, palivové dříví. Prostě všichni ti obchodníci zdraží a budou to házet na inflaci, nebo na balíček. Vy jste jim jen dali důvod,“ uhodil Fiala na Skopečka.

Skopeček upozorňoval, že ceny zboží v tržní ekonomice určuje především potkávání se nabídky s poptávkou a nikoli DPH jako taková. „Zaplať Pán Bůh žijeme v tržní ekonomice,“ pravil ve studiu Skopeček.

„Opravdu? Vy jste pěkný lhář, teda,“ ozval se Středula.

Po chvíli přišel dotaz z publika, proč vláda přesouvá do vyšší sazby DPH kojeneckou vodu, ale tichá, tedy nešumivá vína ponechává s nulovou DPD. Tady sto nejbohatších lidí v Česku vydělalo v minulém roce 500 miliard a jich se vůbec nedotknete,“ rozzlobil se mladý muž sedící v publiku. „Vy jdete jen po střední třídě a po chudých,“ pokračoval ve slovní kanonádě.

Skopeček znovu zopakoval, že po deseti letech přichází vláda, která chce uzdravit veřejné finance, a to i za pomoci připraveného konsolidačního balíčku. Bránil se, že se ODS podílela na zrušení superhrubé mzdy na straně jedné a na straně druhé zavedla vyšší daň pro firmy, což se velmi pravděpodobně dotkne i oněch nejbohatších Čechů.

V podobném duchu se debata nesla celou hodinu.

Josef Nerušil z SPD debatu popsal jako „řež“.

„Řež u kotelnice Jílkové o vládní zdražování balíček. Bylo docela půvabné sledovat Jana Skopečka z ODS, jak mu obhajoba nesmyslných opatření nešla přes pysky. On ODS ale nikdo nenutil, aby dělali koalici s pirátskými progresivisty a lidoveckou levicí...“ napsal na facebooku.

Psali jsme: „Vláda ztratila mandát této zemi vládnout“. Rajchl dává dohromady zásadní akci, není prý na co čekat Krachů jako nikdy. USA nad propastí. „Otřese to vším.“ U Bidena zle Pekarová: „Euro v ČR od 2030.“ A teď přišlo, co ji nepotěší Sdílejte pravdu, Středula lže, žádá STAN. Zde jsou jeho výpočty

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.