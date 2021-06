„A už je brání ČT.“ Babiš proti Pirátům: Vytáhl i milostný život

reklama

„Na návštěvě Olomouce mě odchytla paní Mae a pozvala mě do jejího obchodu, kde jsem si koupil tuhle mávající kočičku pro štěstí Maneki Neko. Takže všem přeji štěstí,“ uvedl zlehka svůj pravidelný pořad Čau lidi premiér Andrej Babiš. „Chtěl jsem ještě pozdravit Jirku, to je můj fanoušek, má 15 let. Dívá se každou neděli na Čau lidi. Tak ho srdečně zdravím, děkuji za podporu. Všichni se dívejte na Čau lidi, je tam plno zajímavých informací,“ zval dále Babiš.

Anketa Je korektní, jak Andrej Babiš nadává Pirátům kvůli migraci? Ano 98% Ne 0% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 214 lidí

Velmi zostra se však pak obul do Pirátů, kdy mimo jiné trvá na svém, že se jim nemá proč omlouvat. „Co se týče minulého týdne, tak já jsem byl vyzván, abych se omluvil Pirátům kvůli migraci. Skutečně nemám důvod, abych se omlouval. Včera vyšel tenhle můj komentář Piráti migranty prostě vítají. Zkrátka je to pravda. Je to, prosím vás, vyzdrojované. Vidím, že některé pořady České televize už přispěchaly na pomoc Pirátům, že jsou to hoaxy. Není to pravda,“ bránil se Babiš. Reagoval tak zřejmě na upoutávku na dnešní pořad Newsroom ČT24, jenž se bude věnovat právě dezinformacím. „Falešné zprávy se už začaly objevovat, teď především dehonestují koalici Pirátů a STAN, která má vysoké volební preference. Kromě covidu se ale do dezinformací vrací také téma imigrace,“ zmiňuje web ČT24.

Babiš však trvá na svém a přináší stanovisko Pirátů z jejich webu. „Tohle je stanovisko Pirátů k migraci 2020. Je to na jejich webu. Já o tom mluvím v tom komentáři. To znamená, že Piráti počítají s dobrovolným přijímáním migrantů. Lze to vyčíst právě v tomhle dokumentu Stanovisko k migraci 2020, který oni zveřejnili v minulém listopadu. Není to nic starého, není to žádná mladická nerozvážnost, jak o tom mluvil pan Bartoš, který 7 let poté znovu je vítal. Je to normálně v jejich programu,“ uvedl Babiš.

Psali jsme: Migranta do každé rodiny? Piráti chtějí po Babišovi omluvu, hrozí soudem. Premiér se neomluví, pro PL ještě přitvrdil

„V textu se skrývá nenápadná, ale o to více alarmující pasáž, kde Piráti píší: ‚Česká vláda by měla mít odvahu prokázat solidaritu nejen slovy, ale i praxí. Například dobrovolnou relokací přiměřeného počtu žadatelů o azyl či přesídlením azylantů napřímo z válečných oblastí.‘ Takže já už nevím, jaký lepší zdroj je než samotné stanovisko Pirátů. A prosím vás, kvóty jsme s Viktorem Orbánem zrušili 2018. Takže toto je něco úplně jiného. Nevidím důvod se omlouvat, protože tahle skupina lidí je skutečně velké ohrožení našeho života, naší kultury. Při té příležitosti jsem zjistil, že tady pan pirát Ferjenčík chtěl uzákonit polyamorii. Bylo to zveřejněno, a potom ten rozhovor zmizel. Nevím, určitě víte, že u nás máme také účelovou cenzuru. Tak jsem se chtěl seznámit, a protože jsem nevěděl, co je to polyamorie... Není tady ani žádné typické české slovo. Ona je to zkrátka mnoholáska. To znamená, že lidé nějak mají různé vztahy, že několik jich žije společně, což samozřejmě z hlediska morálky, nevím, není to úplně asi ideál. Takže to jsou takové nápady Pirátů, které oni chtějí prosadit do naší společnosti, že desítky nebo nevím kolik mužů a žen bude žít normálně jako partneři, a budou mít i milostný vztah. Zkrátka, já už jsem starší a moc tomu nerozumím,“ pozastavoval se Babiš. Rozhovor skutečně z webových stránek časopisu LUI zmizel v květnu 2021. Šéf redakce magazínu Jakub Starý uvedl, že k jeho smazání došlo z důvodu aktualizace systému.

Psali jsme: „Já nic, já muzikant.“ Piráti: Vytaženo z koše. Neměli jste vědět

Babiš následně pokračoval s očkováním. „Očkování je, prosím vás, kvůli našemu zdraví. A to, že teď masivně rozvolňujeme, je hlavně díky očkování. Je to skutečně důležité, abyste se očkovali. Může se samozřejmě stát, že přijde, a čeká se na podzim nějaká vlna. Ale pokud ty vakcíny fungují, a nepřijde žádná jiná mutace, na kterou by nedej bože nefungovaly, tak je to skutečně jediné řešení. Proto to propaguji. Ale musíme tomu všichni uvěřit a všude to propagovat. Mě moc mrzí, že média zkreslila to, že jsem oslovil Jardu Jágra. A interpretovala to tak, že Jarda odmítl Babiše. Není to pravda. Jarda mi řekl, že má protilátky a že mu doktor teď nedoporučil očkování,“ popsal Babiš.

„Proto jsem i požádal Ministerstvo zdravotnictví, aby dělali větší osvětu. Aby vysvětlovali lidem: ano, když jsou protilátky, mohou počkat, ale ve finále, podle jejich vyjádření, by se skutečně všichni měli očkovat. Epidemie klesá. My samozřejmě musíme hlavně sekvenovat. To znamená: tam, kde je nákaza, vyšetřit sekvenováním, jaké jsou to mutace. Jestli jsou to ty mutace, které známe, a jestli tam není nějaké ohrožení. Celkem už jsme podali v ČR téměř 6,5 milionu dávek, to znamená už 50,6 procenta dospělé populace nad 16 let je naočkováno první dávkou, druhou dávkou je to více než 2.072.000 osob, to znamená 23,3 procenta. Takže znovu opakuji, že se očkujeme kvůli zdraví. Ne kvůli tomu, že chceme jít na koncert. Je to samozřejmě výhoda. Já tomu rozumím, chápu to, ale my musíme hlavně doočkovat seniory. Protože ne všichni jsou ještě naočkovaní. Hlavně u praktických lékařů je jich tam ještě několik desítek tisíc. Chci poděkovat všem praktickým lékařům a požádat je, aby se soustředili na doočkování našich starších nejohroženějších spoluobčanů. Mám tady vzkaz od Integrovaného centrálního řídícího týmu, který žádá praktické lékaře o aktivní vysvětlování důležitosti očkování svých pacientů,“ dodal Babiš s tím, že cílem je ochrana nás všech.

„Bez očkování nám nové mutace koronaviru mohou ohrozit zdraví nás všech, až po přetížení nemocnic a přijetí tolik nepopulárních zákazů fungování společnosti. Také v terénu a v médiích jste určitě zaznamenali, že se lidé nechtějí doočkovat druhou dávkou Astra Zeneca. Skutečně jsme to konzultovali s našimi vakcinology a experty, a prosím vás, nechte se doočkovat druhou dávkou. Protože je to důležité. A jenom tak může být vaše ochrana vašeho zdraví účinná. Ohledně covid pasu. K dnešnímu dni jsme již vydali 1,9 milionu certifikátů, v příštím týdnu spustíme aplikaci Čtečka, kterou si můžete stáhnout a ověřit na ní platnost vašeho certifikátu. Do konce měsíce přibude aplikace Tečka, která bude sloužit k prokazování se evropským certifikátem. Dále tým pracuje na zrychlení procesu zadávání výsledků z laboratoří, aby se co nejdříve zobrazily v očkovacím portálu občana. Když se tam již budete hlásit, vyzkoušejte to přes e-identitu, například i tu bankovní identitu. Je to jednoduché a pohodlné. Pro lepší přehled pro občany jsme zavedli systém O-T-N – očkování, test, nemoc. Ať se vyznáte ve všech životních situacích. Takhle to vypadá. Bylo by dobré, kdybyste se s tím seznámili. Takže očkování, ano, je nejdůležitější. Je to jediné řešení,“ dodal.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Já jsem také v pátek navštívil maraton v Nymburce. Je to velice dobrá iniciativa, kterou jsem podpořil. Mám také radost, že mladší generace 16 až 29 projevila zájem. A doufejme, že ten zájem bude ještě větší. Když už jsem byl v Nymburce, navštívil jsem nemocnici. Nemocnice má skutečně velké plány, je to úplně jiná nemocnice než předtím. Je tam mladá akční ředitelka. A také si požádali o peníze z React-EU. Je to tak, že paní Dostálová dostala požadavky na 18 miliard pro všechny naše nemocnice – fakultní, vojenské, krajské, městské. My uděláme všechno pro to – a ona mi to i slíbila – abychom samozřejmě všem vyhověli. Ještě k epidemiologické situaci. Zítra na Radě a na vládě budeme řešit roušky ve školách. Jsou na to různé názory. Doufejme, že to bude racionální, a že to další rozhodnutí bude skutečně bezpečné, ale i takové, aby zkrátka to vyhovovalo všem. Takže to budeme řešit zítra. Předpokládá se, že od 1. 7. se navýší počet na kulturních akcích. Venku by mohlo být až 5000 lidí za určitých podmínek, vevnitř 2000,“ zmínil.

„Vracíme se k normálu. Já mám z toho velkou radost. Ale prosím vás, to očkování je nejdůležitější. Musíme se skutečně připravit na to, jak to bude dále. Byla schválena vakcína pro děti, ale pro děti od 12 do 16 let. My, kdo bude mít zájem... je to dobrovolné, předpokládáme začít očkovat děti koncem července. Vakcíny do 12 let ještě nejsou. Záleží to samozřejmě na rodičích a na dětech, jestli budou chtít, nebo nebudou chtít. Musíme připravit bezpečný návrat dětí do škol, o tom také budeme jednat. A samozřejmě pokračujeme v projektu covid pas. Připravujeme se na to, že budeme pravděpodobně se muset nechat přeočkovat. To ale ještě nikdo neví. Je tam nějaký termín, předběžně 9 měsíců po očkování. Experti na tom ale celosvětové pracují, nikdo ještě přesně neví, jak to bude. Uvidíme. Jsem přesvědčen, že se vracíme do normálu. Naše vláda pro to dělá maximum. Těším se, doufám, že příští neděli zase budu moci vám poskytnout nějaké nové pozitivní zprávy. Hodně zdraví, a očkujte se,“ uzavřel Babiš.

Celý přepis pořadu Čau lidi:

Na návštěvě Olomouce mě odchytla paní Mae, a pozvala mě do jejího obchodu, kde jsem si koupil tuhle mávající kočičku pro štěstí Maneki Neko. Takže všem přeji štěstí. Chtěl jsem ještě pozdravit Jirku, to je můj fanoušek, má 15 let. Dívá se každou neděli na Čau lidi. Tak ho srdečně zdravím, děkuji za podporu. Všichni se dívejte na Čau lidi, je tam plno zajímavých informací.

Vážení přátelé, dámy a pánové, vítám vás v mém pořadu Čau lidi. Včerejší den jsem měl plný emocí. Nejdříve jsem vzdal úctu památce zavražděných českých občanů, kteří se stali 10. června 1942 obětí nacistického řádění po atentátu na Heydricha. Odpoledne jsem se samozřejmě těšil na finále ženské dvouhry v Roland-Garros. A byl to fantastický zápas plný emocí. Moc ještě jednou gratuluji Báře Krejčíkové, která vždy po vítězství děkuje své trenérce Janě Novotné a posílá ji polibek do nebe. Obrovské emoce. Obrovský úspěch českého tenisu. Já se tady dívám na finále čtyřhry, a tady je obrovská šance na double. Zatím Bára vyhrává 6-4, 6-4, 2-1. Takže držíme palce, aby to vyšlo. Ženský tenis jsou obrovská jména. Byla tam Martina Navrátilová, která předávala pohár Suzan Lengel, dvakrát vyhrála Roland-Garros. Hana Mandlíková. Suková. A samozřejmě Petra Kvitová a Bára Strýcová. Jednou jsem s nimi mohl hrát tenis, čtyřhru. Byl to skvělý zážitek. No a Honza Kodeš, který vyhrál Roland-Garros před 50 lety. Já tenisu fandím celý život, měl jsem obrovskou radost. No a večer poslední emoce byla, když jsme se všichni báli o život Christiana Eriksena. Nakonec to dopadlo dobře.

Teď klasika Čau lidi. Začnu s očkováním. Očkování je prosím vás kvůli našemu zdraví. A to, že teď masivně rozvolňujeme, je hlavně díky očkování. Je to skutečně důležité, abyste se očkovali. Může se samozřejmě stát, že přijde, a čeká se na podzim nějaká vlna. Ale pokud ty vakcíny fungují, a nepřijde žádná jiná mutace, na kterou by nedej bože nefungovaly, tak je to skutečně jediné řešení. Proto to propaguji. Ale musíme tomu všichni uvěřit a všude to propagovat. Mě moc mrzí, že média zkreslila to, že jsem oslovil Jardu Jágra. A interpretovala to tak, že Jarda odmítl Babiše. Není to pravda. Jarda mi řekl, že má protilátky a že mu doktor teď nedoporučil očkování. Proto jsem i požádal Ministerstvo zdravotnictví, aby dělali větší osvětu. Aby vysvětlovali lidem: ano, když jsou protilátky, mohou počkat, ale ve finále, podle jejich vyjádření, by se skutečně všichni měli očkovat. Epidemie klesá. My samozřejmě musíme hlavně sekvenovat. To znamená: tam, kde je nákaza, vyšetřit sekvenováním, jaké jsou to mutace. Jestli jsou to ty mutace, které známe, a jestli tam není nějaké ohrožení. Celkem už jsme podali v ČR téměř 6,5 milionu dávek, to znamená už 50,6 procenta dospělé populace nad 16 let je naočkováno 1 dávkou, druhou dávkou je to více než 2 072 000 osob, to znamená 23,3 procenta.

Takže znovu opakuji, že se očkujeme kvůli zdraví. Ne kvůli tomu, že chceme jít na koncert. Je to samozřejmě výhoda. Já tomu rozumím, chápu to, ale my musíme hlavně doočkovat seniory. Protože ne všichni jsou ještě naočkovaní. Hlavně u praktických lékařů je jich tam ještě několik desítek tisíc. Chci poděkovat všem praktickým lékařům a požádat je, aby se soustředili na doočkování našich starších nejohroženějších spoluobčanů. Mám tady vzkaz od Integrovaného centrálního řídícího týmu, který žádá praktické lékaře o aktivní vysvětlování důležitosti očkování svých pacientů. Cílem je ochrana zdraví nás všech, protože bez očkování nám nové mutace koronaviru mohou ohrozit zdraví nás všech, až po přetížení nemocnic a přijetí tolik nepopulárních zákazů fungování společnosti. Také v terénu a v médiích jste určitě zaznamenali, že se lidé nechtějí doočkovat druhou dávkou Astra Zeneca. Skutečně jsme to konzultovali s našimi vakcinology a experty, a prosím vás, nechte se doočkovat druhou dávkou. Protože je to důležité. A jenom tak může být vaše ochrana vašeho zdraví účinná.

Ohledně covid pasu. K dnešnímu dni jsme již vydali 1,9 milionu certifikátů, v příštím týdnu spustíme aplikace Čtečka, kterou si můžete stáhnout a ověřit na ní platnost vašeho certifikátů. Do konce měsíce přibude aplikace Tečka, která bude sloužit k prokazování se evropským certifikátem. Dále tým pracuje na zrychlení procesu zadávání výsledků z laboratoří, aby se co nejdříve zobrazily v očkovacím portálu občana. Když se tam již budete hlásit, vyzkoušejte to přes Eldentitu, například i tu bankovní identitu. Je to jednoduché a pohodlné. Pro lepší přehled pro občany jsme zavedli systém O-T-N – očkování, test, nemoc. Ať se vyznáte ve všech životních situacích. Takhle to vypadá. Bylo by dobré, kdybyste se s tím seznámili. Takže očkování, ano, je nejdůležitější. Je to jediné řešení.

Já jsem také v pátek navštívil maraton v Nymburce. Je to velice dobrá iniciativa, kterou jsem podpořil. Mám také radost, že mladší generace 16 až 29 projevila zájem. A doufejme, že ten zájem bude ještě větší. Když už jsem byl v Nymburce, navštívil jsem nemocnici. Nemocnice má skutečně velké plány, je to úplně jiná nemocnice než předtím. Je tam mladá akční ředitelka. A také si požádali o peníze z React-EU. Je to tak, že paní Dostálová dostala požadavky na 18 miliard pro všechny naše nemocnice – fakultní, vojenské, krajské, městské. My uděláme všechno pro to – a ona mi to i slíbila – abychom samozřejmě všem vyhověli.

Ještě k epidemiologické situaci. Zítra na Radě a na vládě budeme řešit roušky ve školách. Jsou na to různé názory. Doufejme, že to bude racionální, a že to další rozhodnutí bude skutečně bezpečné, ale i takové, aby zkrátka to vyhovovalo všem. Takže to budeme řešit zítra. Předpokládá se, že od 1. 7. se navýší počet na kulturních akcích. Venku by mohlo být až 5000 lidí za určitých podmínek, vevnitř 2000.

Co se týče minulého týdne, tak já jsem byl vyzván, abych se omluvil Pirátům kvůli migraci. Skutečně nemám důvod, abych se omlouval. Včera vyšel tenhle můj komentář Piráti migranty prostě vítají. Zkrátka je to pravda. Je to, prosím vás, vyzdrojované. Vidím, že některé pořady České televize už přispěchaly na pomoc Pirátům, že jsou to hoaxy. Není to pravda. Tohle je stanovisko Pirátů k migraci 2020. Je to na jejich webu. Já o tom mluvím v tom komentáři. To znamená, že Piráti počítají s dobrovolným přijímáním migrantů. Lze to vyčíst právě v tomhle dokumentu Stanovisko k migraci 2020, který oni zveřejnili v minulém listopadu. Není to nic starého, není to žádná mladická nerozvážnost, jak o tom mluvil pan Bartoš, který 7 let poté znovu je vítal. Je to normálně v jejich programu.

V textu se skrývá nenápadná, ale o tom více alarmující pasáž, kde Piráti píší: „Česká vláda by měla mít odvahu prokázat solidaritu nejen slovy, ale i praxí. Například dobrovolnou relokací přiměřeného počtu žadatelů o azyl či přesídlením azylantů napřímo z válečných oblastí.“ Takže já už nevím, jaký lepší zdroj je než samotné stanovisko Pirátů. A prosím vás, kvóty jsme s Viktorem Orbánem zrušili 2018. Takže toto je něco úplně jiného. Nevidím důvod se omlouvat, protože tahle skupina lidí je skutečně velké ohrožení našeho života, naší kultury.

Při té příležitosti jsem zjistil, že tady pan Pirát Ferjenčík chtěl uzákonit polyamorii. Bylo to zveřejněno, a potom ten rozhovor zmizel. Nevím, určitě víte, že u nás máme také účelovou cenzuru. Tak jsem se chtěl seznámit, a protože jsem nevěděl, co je to polyamorie. Není tady ani žádné typické české slovo. Ona je to zkrátka mnoholáska. To znamená, že lidé nějak mají různé vztahy, že několik jich žije společně, což samozřejmě z hlediska morálky nevím, není to úplně asi ideál. Takže to jsou takové nápady Pirátů, které oni chtějí prosadit do naší společnosti, že desítky nebo nevím kolik mužů a žen bude žít normálně jako partneři, a budou mít i milostný vztah. Zkrátka, já už jsem starší a moc tomu nerozumím. Nevím, když Piráti mají tohle v programu, jak vlastně by dělali koalici s KDU-ČSL například, když už tedy o tom mluvíme.

Další věc, která vás může zajímat je, že příští týden ve Sněmovně, doufám, už konečně bude schválen ústavní dodatek Listiny základních práv a svobod, který by zakotvil právo bránit zbraní svůj život i životy jiných. Naše vláda, já osobně i hnutí ANO chceme, aby ta novela prošla ve Sněmovně ještě předtím, než poslanci půjdou na prázdniny. Oni mají prázdniny 2 měsíce, od července do září. Bylo by dobré, abychom to zvládli. No ale co se nestalo, pan pirátský poslanec, zase ti Piráti, přišel s vylepšením, a proto se to i zdrželo, kde v podstatě chtěl, aby ta úprava, on říkal, že není dostatečně inkluzivní a že vlastně by se to mělo rozšířit na všechny práva a svobody, které jsou v Listině. To znamená, že si pan poslanec představoval, že lidé budou moci se zbraní v roce bránit své právo projevovat své náboženství nebo právo národnostních menšin na vzdělání v jejich jazyce. No, tak nevím. Takže to jsou zase takové šílené nápady, které doufejme neprojdou, a konečně ta Sněmovna to snad schválí.

Co se týče ekonomických věcí. Nejlepší zpráva skutečně je, že pan vicepremiér prosadil poprvé v novodobé historii naší země od samostatnosti 32 km strakonické dálnice formou PPP. To znamená, že to postaví soukromá firma, stát si to pronajme, bude to užívat. O tom se tady mluvilo desítky let. Nikomu se to nepovedlo. V minulosti to skončilo i korupcí, nikdy to nikdo neprosadil. Myslím, že pan ministr skutečně plní ty hlavní úkoly, které má. To znamená, že D1 bude skutečně hotová. Bude hotová, bude to někdy začátkem října. D4ka, tenhle projekt, dotáhl do konce. A to PPP, Public Private Partnership, to znamená, že můžeme to použít i na jiné investice. Například že soukromník postaví nemocnici nebo nějaké budovy, a potom si to stát dlouhodobě pronajme.

Já jsem nabízel i primátorovi Hřibovi vnitřní okruh Prahy například, že bychom to takto udělali, nebo ty Letňany, které mají samozřejmě smysl. A toto jsou možnost, kde je spolupráce státu a privátních firem, kde ta privátní firma je funkčnější, akčnější než ten stát. I ty finanční zdroje my nemusíme vydat najednou, ale postupně. Takže to funguje. Také pan ministr Havlíček navýšil zdroje na investice z 83 na 128 miliard ročně. Vysokorychlostní tratě, v roce 2025 se začne stavět. Plavební stupeň Děčín jde za 3 týdny do vlády. A udělali nový liniový zákon. Takže strašně moc věcí, které realizujeme, které bohužel byly zastíněny tím covidem, ale teď se vracíme do normálu. Určitě zrealizujeme plno dalších konkrétních věcí, které máme v programovém prohlášení vlády. Paní Schillerová předložila rozpočet. Je to rozpočet, kde je plánovaný nižší deficit, než byl minulý rok. Stále patříme mezi nejméně zadlužené země, ale navyšujeme důchody. Daně zůstávají nezměněné, daně jsou nízké. Myslím si, že ten rozpočet je prorůstový, proinvestiční. Máme na to, abychom mohli mít tenhle deficit. Mají ho všichni, a doba postcovidová je doba investiční. Musíme se vrátit do normálu. Výsledky regulace hazardu jsou za ta léta, co hnutí ANO je na Ministerstvu financí velice úspěšné. My jsme měli před léty 100 tisíc automatů tady, dnes máme jenom pětinu. Není možné, aby peníze ze sociálních dávek končily v automatech. V tom hazardu jsme skutečně udělali strašně moc na to, abychom ho zredukovali. Vysoký zájem o české státní dluhopisy pokračuje. To znamená, že investoři věří naší vládě, věří naší ekonomice a věří schopnosti našich lidí. Proto nemají obavy nakoupit si naše dluhopisy. Pozitivní také je, a to je věc, kterou prosadila paní Schillerové, ten stravenkový paušál. Hospodářská komora udělala čerstvý průzkum, kde konstatuje, že už 38 procent dotazovaných firem to používá. Jsou to ty malé podniky, které v minulosti neměly možnost, tedy nemají závodní jídelnu nebo nechtěli ty stravenky a nechtěli platit vysoké provize stravenkářským firmám. Takže tolik stručně tento týden. Vracíme se k normálu. Já mám z toho velkou radost. Ale prosím vás, to očkování je nejdůležitější. Musíme se skutečně připravit na to, jak to bude dále. Byla schválena vakcína pro děti, ale pro děti od 12 do 16 let. My, kdo bude mít zájem, je to dobrovolné, předpokládáme začít očkovat děti koncem července. Vakcíny do 12 let ještě nejsou. Záleží to samozřejmě na rodičích a na dětech, jestli budou chtít, nebo nebudou chtít. Musíme připravit bezpečný návrat dětí do škol, o tom také budeme jednat. A samozřejmě pokračujeme v projektu covid pas. Připravujeme se na to, že budeme pravděpodobně se muset nechat přeočkovat. To ale ještě nikdo neví. Je tam nějaký termín, předběžně 9 měsíců po očkování. Experti na tom ale celosvětové pracují, nikdo ještě přesně neví, jak to bude. Uvidíme. Jsem přesvědčen, že se vracíme do normálu. Naše vláda pro to dělá maximum. Těším se, doufám, že příští neděli zase budu moci vám poskytnout nějaké nové pozitivní zprávy. Hodně zdraví, a očkujte se.

Psali jsme: Dagmar Havlová hrozí házením vajec z oken. Bude zle Šéfka Trikolóry po demonstraci před sněmovnou: ČT si vybírá jen něco. A každý kdo má mozek vidí, co to je Hejtmanka Mauritzová: Máme jasné úkoly, aby se neopakovala situace z loňského roku Langšádlová (TOP 09): Agresoři přicházejí s novými technikami útoku

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.