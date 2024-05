„Agresivní, nepřijal jiný názor. Kulka Ficovi.“ Než vystřelil. Mrazivé svědectví o atentátníkovi

„Nikdy nepřijal jiný názor, nemělo smysl mu oponovat,“ vzpomíná na Juraje C., který se v polovině května pokusil spáchat atentát na Roberta Fica, jeho bývalá kolegyně z Literárního klubu Duha. Ficovi nepřál nic dobrého, už na jeho facebookovém profilu byly náznaky výhrůžek. Informační server Pluska.sk přinesl svědectví tří lidí, kteří se s Jurajem C. setkali osobně.

Před třetí hodinou odpoledne 15. května 2024 ve středoslovenském městě Handlová pětkrát vystřelil na slovenského předsedu vlády Roberta Fica, strefil se čtyřikrát. 71letý spisovatel Juraj C. byl na místě zadržen a den po útoku ho policie obvinila z pokusu o úkladnou vraždu.

Juraj C. byl členem Literárního klubu Duha a právě tam se s ním setkala autorka, která si přála zůstat v anonymitě. „Bylo to seskupení tehdy píšících autorů soustředěných kolem redakce Pohronie. Juraj se zpočátku politicky neprojevoval, ale později už jako náš předseda nás začal vyzývat, abychom psali politickou poezii, což jsme všichni odmítli,“ vzpomíná autorka. „Nakonec jsme se od něj doslova distancovali. My jsme se konfrontovali pouze v oblasti literatury.“

„Nikdy nepřijal jiný názor, nemělo smysl mu oponovat. Byl vyhraněn vůči komunistům, pak proti stranám, které je následovaly, ať už SDĽ, Hlas, Smer. Obviňoval je ze všeho, měl vůči nim averzi,“ řekla. Že Ficovi nepřál nic dobrého, to jí bylo zjevné už z jeho agresivních statusů na facebooku. „To, že se angažuje příliš, jsme sledovali i u něj na facebooku. Byl agresivní, někdy jsem až nechápala, že měl odvahu zveřejnit nějaké statusy, ale vyplývalo z nich, že Ficovi nepřál nic dobrého, byly tam náznaky výhrůžek.“

Dodala, že si mnozí po volbách všimli, že na sociální síti zveřejnil něco ve smyslu, že Ficovi pomůže už jen kulka. „Ale to je tragédie této společnosti, že jsme si na to už zvykli,“ posteskla si.

Svědectví bývalého novináře

O své vzpomínky a zážitky s Jurajem C. se podělil i další jeho kolega z Literárního klubu Duha, bývalý novinář Jaroslav Burjaniv. „Právě on mi namluvil, abych do klubu Duha vstoupil, byl jedním z jeho zakladatelů. S manželkou jsme byli kdysi na Krymu a něco jsem o tom zveřejnil na facebooku. On mě veřejně označil na Putinova agenta, že odtamtud za propagandu dostávám peníze, s ním se nedalo diskutovat. Tak jsem ho jednoduše ze svého života vyloučil. To bylo v roce 2019, víc jsme se nesetkali, přestal jsem do klubu Duha chodit,” řekl bývalý novinář.

Čin Juraje C. ho přes to všechno překvapil. „Jaký to byl člověk? Vím, že pracoval v Handlové v dole, pak učil, v klubu jsme se o politice nebavili. Překvapilo mě, co udělal. Byl to špatný člověk, ani si neuvědomil, jaké komplikace mi nadělal. A přitom mi dokonce daroval takového netopýra vyfrézovaného do kamene, neboť učil na kamenářském učilišti, když jsme měli setkání na mé chalupě. To, co udělal, nechápu. Dost mě překvapila i informace, že se jeho jméno objevilo na seznamech StB,“ podotkl.

Setkání s Jurajem C. na protivládním protestu

Juraj C. se opakovaně zúčastňoval protivládních demonstrací. Na jednom z protestů se s ním setkal i předseda Jednoty důchodců Slovenska Michal Kotian. „Setkal jsem se s ním asi týden po prezidentských volbách během protestu před parlamentem, který organizovala parlamentní opozice a nevládní organizace,“ sdělil serveru Pluska.sk. „Nejdřív mě oslovila nějaká starší paní, že mám zmačkaný oblek, nevšímal jsem si toho. Pak přišel on, a začal vůči mně vykřikovat ‚směrohlasák“, že ať si dávám na sebe pozor.“

Podruhé se s Jurajem C. setkal v budově Národní rady Slovenské republiky. „Stál sám v rohu u telefonu, a najednou se na mě osopil otázkou: Co zase jdeš bonzovat, ty směrohlasáku? Potom ještě dodal, že má zcela nabroušený nožík, od sebe jsme byli asi dva metry. Vypadalo to, jako kdyby na někoho čekal, nebo za někým šel. Toto se událo v dubnu,“ vzpomínal předseda Jednoty důchodců.

