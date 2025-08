„Já to tady vedu. Ticho!“ Rvačka v ČT. Moderátorka křičela na Hřiba

Za dva měsíce Češi rozhodnou, kdo povede zemi příští čtyři roky. Volební kampaň vstupuje do rozhodující fáze. Politici nastupují do ostrého finiše. Česká televize uvedla předvolební speciální vysílání pořadu Události, komentáře, který moderovala Jana Peroutková. Pozvání do debaty přijali Marek Benda (ODS), Michaela Šebelová (STAN), Zdeněk Hřib (Piráti), Radek Vondráček (ANO), Tomio Okamura (SPD), Kateřina Konečná (KSČM) a Boris Šťastný (Motoristé).

V pořadu se rozebíraly volební programy. Moderátorka Peroutková připomněla, že většina stran je dosud nezveřejnila. „Skutečně voliče nezajímají?“ zeptala se nejdříve Marka Bendy.

„Důležité jsou hodnoty a vize – ty budou rozhodovat v těchto volbách. Není důležité psát úplně detailní programy – my nějaký nepochybně zveřejníme – třeba program ODS v roce 1998 byly čtyři klíče, které otvírají všechny zámky. To, co je důležité, je postoj ke světu,“ prohlásil poslanec Benda.

Marek Benda ODS



poslanec

Slibují důstojné důchody i dřívější odchod do penze

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura spustil hned: „Pro nás je na prvním místě zajištění lepší životní úrovně a vyšších příjmů pro všechny skupiny obyvatel, dále lepší prostředí pro firmy, snížení cen potravin, snížení cen energií, bezpečnost, mír a nelegální migrace.“ Zmínil také důstojné důchody, a to jak starobní, tak invalidní. SPD bude podle něj žádat revizi povolení pobytu Ukrajinců na českém území a v evropské politice přehodnocení Green Dealu.

Okamura zdůraznil, že na webu hnutí je zveřejněn rámcový volební program. „Ve zveřejnění toho podrobného nám zabránila bitcoinová aféra. Nechtěli jsme, aby ho přebila,“ řekl Okamura a dodal, že nejzazším termínem pro zveřejnění podrobného volebního programu je začátek září.

Vyjádřil se také ke kritice SPD za to, že hnutí umístilo na svých kandidátních listinách politiky z jiných subjektů. „Dělají to všechny parlamentní strany, my jsme této možnosti využili až jako poslední,“ zdůraznil šéf SPD.

Moderátorka upozornila, že se jménem Tomia Okamury je spjat vznik nového politického subjektu. Okamura odvětil, že jde o iniciativu občanů nespokojených se snahou Fialovy vlády a koalice Spolu nepřipustit SPD do voleb. „Je neslýchané, abych byl zavřen za plakát,“ rozčílil se politik.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec

Europoslankyně a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná uvedla, že hnutí Stačilo! představilo své teze a programové priority jako úplně první už v lednu na tiskové konferenci. „Naše dvě základní priority jsou mír a sociální smír. A především nebudeme vyhazovat zbytečné peníze na zbraně, ale dáme je českým občanům, aby se jim lépe žilo,“ řekla europoslankyně Konečná.

K dalším krokům, které chce hnutí Stačilo! realizovat, patří odchod do důchodu v 63 letech, navýšení minimální mzdy a přerozdělení daňové zátěže. „Co platí nízkopříjmoví je nehorázné ve srovnání s tím, co odvádějí banky,“ rozhořčila se Konečná.

Cílem Stačilo! je podle ní politika všech azimutů. „Donald Trump nám teď ukázal, co si o nás myslí. To, co předvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen, když byla pozvána na golfové hřiště, je ostuda,“ řekla komunistická politička. Důležitým tématem podle ní je také soběstačnost České republiky.

Ing. Kateřina Konečná KSČM

Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi

europoslankyně

Místopředsedkyně STAN Michaela Šebelová řekla: „Náš program vznikl odspoda – debatovali jsme ho s našimi členy, členy odborných komisí, starosty, poslanci, senátory a prošel demokratickou debatou. Dobrou kampaní jsme chtěli ukázat, jaká politika se tady děje a že se to dá dělat jinak.“Hnutí STAN má podle Šebelové jasné priority. „Vedu kontaktní kampaň v Moravskoslezském kraji, která má dobrý ohlas. Poukazujeme na téma dobrovolnictví. Možná některé lidi inspirujeme k tomu, že sami začnou dobrovolničit,“ doufá politička. Dále zdůraznila, že v Česku máme svobodu a demokracii a že STAN bude za obojí bojovat.

Mgr. Michaela Šebelová STAN



poslankyně

Místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček připomněl, že víc než polovina obyvatel naší země se obává, že volby budou zmanipulované. „Náš prioritní pohled na věc je vrátit se nohama na zem a soustředit se na růst a stabilitu téhle země – na české zájmy,“ prohlásil Vondráček. Kontaktní kampaň podle něj jede naplno, což v předchozích volbách v tomto období nebývalo. Program ANO je již napsaný, ale ještě se cizeluje. Na závěr předvolebního období chystá hnutí ANO pozitivní kampaň.

Mgr. Radek Vondráček ANO 2011



poslanec

Nižší daně a levnější život

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib k programovým prioritám uvedl: „My chceme zlevnit život 90 % rodin u nás – jednak tím, že jim snížíme daně, ale také tím, že zlevníme například zdravé potraviny nebo hygienické prostředky. A také se soustředíme na zlepšení dostupnosti bydlení.“ Zajištění svých programových priorit chtějí Piráti dosáhnout seškrtáním dotací pro agrobarony. Důležitým tématem Pirátů podle Hřiba je také boj proti korupci, což je závažný problém Česka. Peníze, o které republika kvůli korupci přichází, chce strana dát například do zdravotnictví. Piráti jsou nespokojeni s tím, že po bitcoinové kauze vládu neopustil ministr financí Zbyněk Stanjura.

MUDr. Zdeněk Hřib Piráti



1. nám. primátora hl. m. Prahy

Motoristé mají podle svého pražského volebního lídra Borise Šťastného návod na levnější život pro všechny, který rozeslali do všech poštovních schránek. „Naše priority jsou pravicová politika, svoboda, bezpečnost, nízké daně a prosperita,“ zmínil Šťastný. Vláda Petra Fialy podle něj zapříčinila zchudnutí lidí. Motoristé chtějí mimo jiné zjednodušit zaměstnávání na dohody o provedení práce.

MUDr. Boris Šťastný



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Atmosféra ve studiu se vyhrotila v okamžiku, když došlo ke slovní přestřelce mezi Vondráčkem a Hřibem. Místopředsedovi hnutí ANO se nezamlouvalo vládní angažmá Pirátů. Hřib zase zmínil kauzy Babišova hnutí. Politici se překřikovali jeden přes druhého, takže jim nakonec vůbec nešlo rozumět. Spor nezvládala umravnit ani moderátorka, která zoufale volala na diskutující: „Já to tady vedu. Pane Hřibe, ticho. Já vás žádám, abyste se umlčel!“ Peroutková se pak ze situace „vysvobodila“ položením dotazu Marku Bendovi na českou bezpečnost.

Komunistka Konečná se pak pustila do politického matadora Bendy kvůli politice ODS v rámci EU. „Nejenom že schválili migrační pakt, ale také nařízení Green Dealu, která zásadně poškodí Českou republiku a české občany. A teď tvrdíte, že začínáte mít pocit, že by se to mělo předělat. Kdyby se to za vašeho předsednictví neschválilo, tak se to nemuselo předělávat. Vůbec jsme se toho nemuseli účastnit,“ vyčetla předsedkyně KSČM pravicovému politikovi.

„Vy jste v tom Evropském parlamentu seděla. Vy si pamatujete, jakým způsobem přitvrzoval Evropský parlament,“ namítl Benda a vyčetl Konečné, že dělá z věci šaškárnu.

Ona mu pro změnu odpověděla, že vládní koalice se „klaní Ursule“. „Pan premiér se klaněl, viděli jsme to všichni i na kamerách České televize. Já mu to neberu. Jestli se jí chce klanět, ať se jí klaní. Ale potom nelžete občanům. Zaplatí mnohem víc za naftu, za benzín, za energie, budou to muset zaplatit. A to se schválilo za vašeho předsednictví, stejně jako zákaz spalovacích motorů,“ řekla Konečná. „Kdybyste tehdy uměli vyjednat výjimky pro Českou republiku, situace by teď byla úplně jiná. Teď se tváříte, že se vás to netýká. Doufám, že občané nezapomenou a že vědí, kdo může za to, že tohle všechno budou muset zaplatit,“ dodala politička. Je to podle ní velký průšvih.

Pirát Hřib se pak Konečné zeptal, jak hlasovala ona sama. „Hlasovala jsem proti všem nařízením a směrnicím, na rozdíl od vašich pirátských kolegů,“ odpověděla kandidátka Stačilo! Zmínila, že tehdejší tři pirátští europoslanci Green Deal prosazovali. „Chtěli navyšovat emisní povolenky, protože ta vaše blbost, že budete dotovat tuhle blbost, je absolutní pirátský nesmysl. Bárka se potápí,“ dostala se Konečná do varu.

