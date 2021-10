„Ajťák a politolog! Dyť tomu nerozumíííííteeee!“ Babiš lámal sledovanost na Nově. Fiala nestíhal máchat rukama. Witowská pokořena...

reklama

První otázka směřovala na premiéra Andreje Babiše (ANO). Zatím žádný český premiér nebyl ve funkci trestně stíhán, připomněl mu Rey Koranteng. Byla by česká politika bez něj věcnější a klidnější? zeptal se jej. „Pro mě jsou nejdůležitější lidé a jejich podpora. Kdybych ji neměl, tak bych se určitě neprezentoval jako kandidát na premiéra,“ sdělil Babiš a vyzdvihl svoji pracovitost a boj v Evropě za zájmy České republiky. „Žijeme v neklidné době,“ připomněl Babiš, ale moderátor jej přerušil a zeptal se jej na uplynulých osm let a na to, že kdyby odešel do ústraní, zda by se situace neuklidnila.

„Jsem vděčný naší zemi, že jsem tu mohl podnikat, našel jsem tu rodinu a děti. Za moji politickou kariéru mně nikdo nemůže nic vyčíst. Pracuji zdarma ve prospěch občanů. Ty účelové kauzy se netýkají mojí politické kariéry,“ podotkl dále Babiš. „Ve funkci jsem pracoval věrně v prospěch České republiky. Neměl jsem žádnou kauzu, založil jsem hnutí proti korupci. Kdyby ODS nekradla, oni mě zplodili, tak bych toto hnutí nezaložil,“ nechal se slyšet Babiš.

Koranteng další otázku směřoval k Petru Fialovi a k tomu, že jeho popularita nijak nestoupá. Čím si vysvětluje, že jej tak málo lidí vidí v čele vlády? „Jediný průzkum, který mě zajímá, jsou volby. Uvidíme, jaký bude ten výsledek. Podstatné jsou volby, v sobotu uvidíme,“ podotkl Fiala. „Nikdy nekomentuji průzkumy. Považuji za důležité jenom volby, já věřím, že voliči podpoří koalici SPOLU,“ odmítl Fiala Korantengovy otázky ohledně průzkumů.

Nepříjemnou otázku pak Koranteng adresoval i šéfovi Pirátů Ivanu Bartošovi. „Vy jste před několika lety prohlásil, že by vám nevadila muslimská Evropa. Teď jste to vzal veřejně zpět s tím, že jste změnil názor poté, co jste viděl události ve Francii. Určitě každý člověk, zejména mladý člověk, má právo na to, aby změnil čas od času názor. Ale přece jenom, nečekají voliči od premiéra, že to bude vyzrálá, dospělá osobnost, která ví, co říká, proč to říká, a která se v zásadních věcech nemýlí?“ zeptal se Koranteng.

„Jste možná měl tu otázku položit panu Babišovi, protože ten říkal již v roce 2015, kdy byl ministr financí, že sem dovezeme osmnáct tisíc migrantů, kteří budou pracovat ve fabrikách místo Čechů, kde se jim dělat nechce. Cituji tenkrát pana ministra financí, dnes premiéra,“ řekl Bartoš, načež Babiš se ozval, že to není pravda. „Jenom k té vaší otázce: já jsem odpovídal na tehdy vyhrocenou debatu na pirátském fóru před dvanácti lety, to bylo před rokem 2015. My jsme v roce 2015 měli jako Pirátská strana nejkomplexnější stanovisko k migraci, odmítli jsme nelegální migraci. Odmítli jsme kvóty. Navrhli jsme, jak se dají řešit věci z evropského kontextu. Jak má fungovat azylové řízení, díky kterému je Česká republika bezpečná. Tohleto jsou reálné politiky Pirátské strany, jsme konzistentní, a já si myslím, že to je důležité pro občany,“ odvětil Bartoš.

Když Koranteng zahájil covidové téma, premiér Andrej Babiš se snažil reagovat na Ivana Bartoše fotografií, kde lidé při demonstraci nesou nápisy „Uprchlíci vítejte, nacionalisté táhněte“, Koranteng jej však přerušil, že to nemá význam. „Obrázky si pak vyměňte po vysílání. Ubývá vám čas,“ odpálkoval Koranteng Babiše a ten pak přešel ke covidovému tématu.

„Takže co se týče covidu, situace je stabilní. Jsme připraveni na eventuální zhoršení situace. Můžu jen poprosit všechny občany, kteří nejsou naočkovaní, aby se naočkovali. Prosím hlavně učitele, lékaře, pečovatelky, aby se očkovali. Situace je stabilní, žádný lockdown nehrozí. Musíme přesvědčovat lidi, aby se naočkovali,“ apeloval Babiš.

„Koronavirová krize v České republice byla obrovská tragédie. Byli jsme svědky chaosu a nezákonných opatření ze strany vlády. To se podle nás nesmí opakovat,“ zmínil Fiala a apeloval rovněž na očkování.

„Když pan premiér Babiš v tomto tématu vytahuje fotky, já bych mu ukázal jednu svoji fotku,“ najel na Babišovu linku fotografií Bartoš, Koranteng jej však napomenul. „Je zásadní získat skrze volby důvěru,“ sdělil ke koronavirové krizi Bartoš a rovněž apeloval na očkování. „Pokud lidé nevěří vládě, prosím vás, věřte vědě, je to nejlepší způsob, jak chránit sebe i své blízké. Očkování by mělo mít daleko větší propagaci,“ míní Bartoš.

Následně přišlo na řadu téma financí a toho, co je největší hrozbou pro peněženky daňových poplatníků. „Ten hlavní problém jsou výdaje domácností za energie. Takže to naše řešení, o tom už mluvil pan Havlíček, že my zaplatíme všem těch 500 korun za MW pro obnovitelné zdroje, to je ten tunel solární, který jsme teď konečně zdanili, takže ty peníze vrátíme lidem a jsme rozhodnutí, že použijeme snížení DPH z 21 procent, můžeme jít až na nulu. A taky máme možnost zastropovat emisní povolenky, které mají zásadní vliv na cenu energií až na 25 eur, to můžeme zastropovat,“ poznamenal k tomuto tématu Babiš.

„Žijeme na dluh, situace je velmi vážná,“ zmínil Fiala k tématu. „Rostou ceny, a s tím je potřeba něco dělat. Ta inflace má mezinárodní příčiny, ale má i příčiny národní, a je to politika Babišovy vlády. Je potřeba zaprvé zkrotit ten deficit a začít rozumněji hospodařit. Za druhé je potřeba rozhýbat trh s byty, aby se nezvyšovaly takhle strašlivě ceny nemovitostí. A samozřejmě je potřeba něco dělat s energiemi, to ale nejde jenom na té české úrovni. Je potřeba jednat na evropské úrovni, například o cenách emisních povolenek, abychom ty energie zkrotili,“ dodal Fiala, že je nejvyšší čas zasáhnout a začít hospodařit rozumně.

„Prvně se musíme podívat, jak můžeme v tuto chvíli pomoci lidem. A ta situace, kdy se všechno zdražuje, je zcela problematická pro řadu domácností. A vám třeba chybí stovka a vy už nevyjdete. Já si myslím, že v otázce energetiky je možnou cestou, ale pouze krátkodobou, hýbat třeba s DPH na energie, ale tzase nezaručuje, že ta elektřina bude levnější. Myslím si, že bychom měli nechat peníze lidem, valorizovat slevu na poplatníka, mít automat na valorizaci minimální mzdy a životního minima, a tak skutečně nakopnout tu ekonomiku,“ uvedl Bartoš.

„Vážení občané, právě jste slyšeli, že pan předseda Fiala a Bartoš vás obvinili, že můžete za inflaci. Protože my jsme snížili daně, my jsme navyšovali důchody, my jsme navyšovali platy, dali jsme zdravotníkům šest procent navíc, lidé se chovali rozumně, peníze neutratili, ale tady opozice argumentuje, že naši občané tím, že jsme jim dali peníze, způsobili inflaci. Absurdní. Tady je pan politolog, pan ajťák, nerozumí tomu vůbec a mluví úplně z cesty,“ rozhorlil se vprostřed debaty o inflaci Babiš.

„Když jste si pochybným způsobem kupoval zámečky ve Francii, tak já jsem řídil jednu z největších institucí, Masarykovu univerzitu, s miliardovými rozpočty, pěti tisíci zaměstnanci, a měli jsme ten rozpočet vyrovnaný. A postavil jsem kampus, tak mě neobviňujte, že nerozumím těmto věcem. Samozřejmě že jim rozumím. Ale vy tomu nerozumíte, a ještě lidem neříkáte pravdu,“ rozhorloval se Fiala, čemuž Babiš oponoval, že je ekonom a že tomu rozumí.

„Vy jste znehodnotil jejich finance, zdražil jste jim všechny produkty!“ rozčílil se Fiala, i když Babiš tvrdil, že to není pravda. „Kdyby to nebylo tak smutný, tak je to komická situace. Tak pan Babiš tady osm let vládne, ale za zadlužování a krach české vlády může opozice. Já to nechápu. A ještě nás pan Babiš obviňuje, že jsme řekli něco, co jsme neřekli,“ rozčílil se Bartoš.

Babiš následně opětovně zaútočil na Bartoše, který podle něj jel do Evropského parlamentu, aby políbil prsten a slíbil ztrátu svrchovanosti České republiky. „On zradil Českou republiku. Chce předat svrchovanost velkým státům, takže to byl jediný účel té cesty. Evropský parlament skutečně nepotřebujeme. Bylo by dobré se podívat na ty smlouvy a zrušit ho. Je to úplně zbytečná instituce,“ sdělil Babiš, že Evropský parlament je sídlem zelených fanatiků, pirátských fanatiků. „Pokud Piráti budou u vlády, tak skončí jádro, takže to je skutečné nebezpečí pro naši zemi,“ varoval Babiš.

Následovala i diskuse o daních, kdy Rey Koranteng se Babiše zeptal na to, jaké daně budou platit občané od roku 2023, bude-li premiérem. „Nízké daně. Patnáct procent. Určitě daně nezvýšíme,“ poznamenal Babiš. Stejnou otázku pak dostal i Fiala. „Nechceme zvyšovat žádné daně, ať lidé a firmy mají peníze, mohou podnikat. Je to lepší, než když peníze vezme stát a začne je přerozdělovat. Nakonec vidíme, jak tady stát hospodaří,“ slíbil Fiala.

A co řekl k této otázce Bartoš? „My jsme i teď prosazovali nižší zdanění práce, nechceme vracet, nebo hýbat s tou superhrubou mzdou, to je lež. A bavili jsme se o daních, které se teď diskutují v celosvětovém měřítku. Je to třeba otázka digitální daně, pro ty internetové giganty,“ zmínil Bartoš.

Důchody i Green Deal

Když přišla řeč na důchody, Babiš opět vyzdvihl svoje úspěchy. Koranteng jej však požádal o dlouhodobou vizi. „Vize je, že budeme navyšovat důchody. Takže když budou naši důchodci volit 20, budou mít průměrný důchod 20 tisíc. A nám můžou věřit, protože my jsme zkrátka všechny naše sliby splnili, na rozdíl od ODS,“ poznamenal Babiš.

„Ano, důchodci budou mít v roce 2025 20 tisíc za každé vlády, protože to je automatická valorizace ze zákona, pokud nezkrotíte inflaci. Ale ti lidé si za to koupí daleko méně, oni nejsou hloupí, oni to vědí,“ oponoval Babišovi Fiala. „Pokud se neudělá důchodová reforma, tak lidé pod 40 let nebudou mít zaručený slušný důchod. Je potřeba udělat několik věcí, ale tu důchodovou reformu je potřeba udělat napříč politickým spektrem. Jsme přesvědčeni, že je potřeba stanovit nějaký minimální důchod, který by se posléze valorizoval,“ řekl Fiala.

TV Nova zařadila do pořadu také vsuvku v podobě ankety mezi manželkami lídrů. Lydie Franka Bartošová řekla, že by bylo dobré, abychom měli premiéra, který nelže a nekrade. „My máme premiéra, který lže a krade? To jsem nevěděl,“ poznamenal následně Babiš. „Tak jsou lidé, pane premiére, kteří si to myslí. A myslím si, že v demokratickém systému si může myslet a říkat vcelku každý, co chce,“ odvětil Koranteng.

Závěrečným tématem byla otázka Green Dealu, kdy Babiš odmítl, že by Green Deal byl schválen. „Byla dosažena politická dohoda, která říká, že do roku 2030 musí průměr emisí dosáhnout určitých procent CO2,“ zmínil Babiš a opět, jako v debatách dříve, zmínil exministra zemědělství Mariana Jurečku a kůrovce. Podle Babiše totiž Jurečka zničil české lesy.

„Ekologická politika je důležitá, problém tu je, stačí se podívat i k nám na jižní Moravu. Je potřeba to určitě řešit, ale rozumně, aby ten lék nebyl horší než ta nemoc samotná. Pokud jde o ten Green Deal, tak mě mrzí, že nebyly vyjednány lepší podmínky pro Českou republiku, protože my jsme země, která nemůže veškerou energii zajistit z obnovitelných zdrojů, potřebujeme jádro – a to tam bohužel není,“ zmínil Fiala a hovořil i o ochraně vody, což by rád zakotvil v ústavě.

„Jednotlivé parametry Green Dealu se samozřejmě budou diskutovat, ale já bych tady souhlasil s panem Špicarem, který o tom hovořil, prostě to je pro Českou republiku obrovská výzva a přijdou sem miliardy na transformaci ekonomiky, abychom byli čistější, šetrnější k životnímu prostředí,“ sdělil Bartoš.

Závěrečné zdravice

Závěrem pak všichni kandidáti dostali 30 vteřin na to, aby přesvědčili své voliče. Zde přinášíme kompletní zdravice. Pořadí si vylosovali jednotliví lídři pomocí karet.

Andrej Babiš: Vážení spoluobčané. Zítra začínají nejdůležitější volby v historii naší samostatné země. Hnutí ANO předkládá návrh na nového premiéra. Premiéra, který je rozvážný, zkušený, rozhodný, urputný a hlavně pracovitý. Premiéra, který bojuje za zájmy České republiky. Za zájmy českých občanů. Premiéra, který vyjednává jako premiér svrchované země se státy většími, ale jako partner s partnerem.

Ivan Bartoš: Vážení spoluobčané a přátelé. Tyto volby jsou klíčové. Je to šance, jak změnit politiku a vrátit do ní slušnost. Můžeme i po těch volbách spojit tu rozdělenou zemi a je to i velká výzva, jak řešit ty nejpalčivější problémy. Ať jsou to exekuce, ochrana přírody, složitý život v regionech, digitalizace, vzdělávání nebo i tu důchodovou reformu. A my jsme země skutečně šikovných lidí, my, když budeme zvoleni, nebudeme krást, nebudeme lhát a skutečně spolu s vámi vrátíme naší zemi budoucnost.

