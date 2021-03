„Albrightová by se na konci života radovala.” Češi nezapomněli na tisíce mrtvých a válku NATO

reklama

“Nejsilnější vojenský pakt světa brutálně zaútočil na malou zemi v Evropě”. Těmito slovy zahájil poslanec Jaroslav Foldyna tradiční akci, pietní akt před budovou velvyslanectví Srbska v pražské Mostecké ulici. Akci dokonce živě přenášela srbská televize.

Jaroslav Foldyna nejprve poděkoval účastníkům pietní akce, kteří i přes trvající omezení dorazili na oficiálně povolenou akci před srbskou ambasádu v pražské Mostecké ulici, jen pár kroků od Karlova mostu. “Ne vždy přichází tolik lidí, aby uctili památku obětí bombardování NATO před 22 lety. Tehdy se odehrála jedna z největších akcí aliance NATO, kdy v rozporu s mezinárodním právem začalo bombardování Svazové republiky Jugoslávie.

Anketa Má být Slavia potrestána za údajné rasistické napadení hráče Glasgow Rangers? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 4219 lidí

“Největší vojenský pakt na světě napadl malou zemi v Evropě, aby prosazoval své politické cíle v rozporu se všemi deklaracemi. V rozporu s Chartou OSN, v rozporu s vlastní Washingtonskou smlouvou zahájil tento nejsilnější pakt světa bombardování malé, pro nás bratrské, země, které trvalo 78 dní a zabil přes 2 500 lidí. Bombardoval mosty, školy, nemocnice a k tomu všemu používal kazetové bomby, které jsou v rozporu s mezinárodními úmluvami. To všechno jenom kvůli politickým choutkám těch, kteří se označují za spravedlivé, za západní demokracii,” uvedl poslanec.

Zdůraznil dále úzké historické spojení mezi českým a srbským národem. “Jaká je spravedlnost v tom, když někdo porušuje sám sebou stanovené principy a práva, když někdo zabíjí lidi kvůli tomu, aby prosadil vlastní politické cíle. My se tady scházíme od roku 1999 pravidelně. Někdo by si mohl říct proč, že to není už zajímavé. Ale tak to přece není. Naše republika vznikla v roce 1918 na základě stejných principů jako vznikala Jugoslávie. Masaryk byl jedním z největších spojenců srbské krále Petra. I my Češi a Slováci jako potomci těch, co prožili roky 1938 a 1968, se musíme postavit tomu, když je někde ve světě takto porušováno mezinárodní právo,” zdůraznil Foldyna.

Opětovně pak ocenil účastníky, že vůbec dorazili. “Nežijeme v normální situaci. Jsme v covidovém a krizovém režimu a vy jste přesto dorazili, abyste vzdali památku obětem bombardování naší bratrské země. Velice si toho vážím. Nepřestaneme se tu scházet a nepřestaneme na to upozorňovat a připomínat. To přesně by si ti, co za tím vším stáli. Paní Albrightová by se určitě na sklonku svého života potěšila, že jsme přešli její zabíjení civilistů mlčením a zapomněli jsme. My to ale nikdy nepřejdeme a nezapomeneme! Připomínáme si tu oběti zločinného bombardování paktu NATO v době, kdy se všichni vydáváme za takové humanisty,” dodal poslanec Jaroslav Foldyna.

Poslanec Jaroslav Foldyna při projevu u srbské ambasády v Praze.

Psali jsme: Takové svinstvo by Masaryk nedopustil! Kosovo jako stát? Nelegální! Tradiční protest se konal online „Američtí teroristé se vrací!” Srbsko po nástupu Bidena zachvátila nervozita: vezmou nám Kosovo? R*pucha Albrightová! Babizna, pr*se, hlásal Foldyna mezi svými. A má to dohru Prezident Kosova se má zpovídat v Haagu z mučení zajatců a obchodu s lidskými orgány. Bývalý poslanec připomíná roli „krvavé Madly“

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.