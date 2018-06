„Amatérská šmíra.“ Ústavní právník Kysela dostal prostor a ten bohatě využil k pohanění prezidenta. A v Ústavě by provedl tyto změny

Profesor Kysela nenechal na prezidentovi Miloši Zemanovi nit suchou. V rozhovoru pro server Info.cz pravil, že to, co dnes předvádí Miloš Zeman, by se mělo odehrávat tak maximálně ve fantazii.

„I pohádky se mohou stát realitou,“ podotkl ironicky Kysela. Dospěl prý k názoru, že se nedá moc rozlišit, kdy ještě prezident předvádí happening ve stylu trenýrek a kdy už jedná státník, který by ovšem měl postupovat podle Ústavy.

„Připadá mi, že především na Hradě se nečte Ústava tak, abychom zjistili, co podle ní dělat máme, ale spíše se Ústava čte tak, abychom zjistili, kde je jaká mezera, pomocí níž můžeme postupovat nějak jinak, než jak bychom postupovat měli,“ upozornil Kysela. Takovéto jednání by mu přišlo v pořádku někde na semináři na Právnické fakultě UK, ale rozhodně ne na Hradě v podání prezidenta republiky. Pokud se takto chová prezident, je to podle Kysely tragikomické až smutné.

Pokud jde o jmenování-nejmenování Miroslava Pocheho ministrem zahraničí, tam by měl Babiš jasně říci, koho chce mít na resortu. Počítá s tím, že chce na ministerstvu toho člověka pro jeho kvality. Prezident by takového člověka měl jmenovat. Pokud Babiš nechal otázku jmenování ministra zahraničí otevřenou, profesor by od Hradu očekával, že požádá o zpřesnění.

Miloš Zeman se však chová jinak. Už od nástupu do úřadu ukazuje, že bude postupovat kreativně. Bude si jmenovat úřednickou vládu, jak uzná za vhodné, bez ohledu na vůli parlamentu. Tak to učinil s vládou Jiřího Rusnoka. Další ústavní kreativitu předvedl v okamžiku vládní krize kabinetu Bohuslava Sobotky (ČSSD), kdy hlava státu spekulovala o tom, že pád premiéra ještě nemusí být pádem celé vlády. Dosud to přitom tak chápáno bylo.

Scéna, ve které Zeman pozvedal hůlku proti premiéru Sobotkovi podle Kysely jen dokazuje, že dnes na politické scéně sledujeme v podstatě divadelní kus, a to dosti nepovedený divadelní kus. Panu profesorovi hra připomíná „amatérskou šmíru“.

Ačkoli náš systém formálně není poloprezidentský, Miloš Zeman se chová, jako kdyby poloprezidentský byl. Možná by proto bylo namístě zpřesnit Ústavu. Kysela navrhl určitou změnu v sestavování vlády. První pokus by mohl nadále zůstat prezidentovi, ale druhý pokus by měl padnout do rukou předsedy Poslanecké sněmovny. Teprve když by neuspěl, třetí pokus by se znovu vrátil do rukou prezidenta. Takováto změna ústavní procedury by vedla k tomu, že už první pokus na sestavení vlády by prezident myslel vážně a nejednal by jen tak na oko, jak jsme to viděli v lednu tohoto roku.

