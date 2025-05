„Ani Babiš nešel proti SÚKL.“ Válek a vakcíny. Očkovalo se proti doporučení

V tomto díle se přenášíme do léta roku 2022, kdy už se veřejnost o pandemii dávno nezajímá a veřejnoprávní obrazovce vládne téma války na Ukrajině. Vlastimil Válek v té době dostává negativní stanovisko Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) k plošné aplikaci čtvrté dávky očkování. Toto stanovisko ale ignoruje, očkování schvaluje a rozjíždí se k němu velká reklamní kampaň. A dokonce zjišťuje možnosti, zda by bylo možné očkování rozjet nejen mezi dospělými, ale i mezi dětmi od 12 let.

SÚKL se následně ještě pokusil upozornit na možné negativní následky očkování, včetně podezřelých úmrtí. Reakcí bylo, že „čtvrtá vlna“ musí proběhnout, protože už se na ni spustila reklamní kampaň.

V nové epizodě podcastu se rozebírá, jak jsme kvůli smlouvám na odběr vakcín, ke kterým jsme se zavázali, staré vakcíny likvidovali a současně nové nakupovali. Zazní i radostné sdělení z ministerské porady, že „se nám podařilo darovat jeden a půl milionu vakcín někam do Afriky“.

Andrej Babiš bude už navždy v dějinách zapsán jako „covidový premiér“. Právě jeho vláda nesla zodpovědnost za dva roky pandemie a byla nucena dělat rozhodnutí, která nikdo nepředpokládal a tápaly s nimi všechny vlády na světě.

Řada těchto rozhodnutí byla zpochybňována a naprosto právem se o nich kriticky diskutovalo. Volební porážka v říjnu 2021 byla celkem nepochybně cenou za občas dost nejasnou komunikaci, veletoče s ministry zdravotnictví, nejasná opatření vyhlašovaná na nočních tiskovkách s nabytím platnosti za dvacet minut, nebo zřizování a opětovné rušení nejrůznějších poradních týmů.

Petr Fiala toto období ve svém slavném novoročním videu nazval jako období chaosu a prázdných gest a tvrdil, že jeho vláda by situaci zvládla řešit lépe.

Fotogalerie: - Teď jde o všechno

Jednalo se spíše o teoretickou spekulaci, přesto zpětně zaujmou některé titulky, třeba „S Babišovou vládou měl skončit i covidový chaos. S Válkem je to zatím stejně strašné“ . Text vydal na webu Aktuálně.cz novinář David Klimeš, který s Fialovou vládou vždy spíše sympatizoval.

Místopředseda TOP 09 Vlastimil Válek, onkolog, který se stal ministrem, působil na veřejnost dojmem občas poněkud roztržitého profesora, jenž ale ve spolupráci se zkušeným mluvčím Ondřejem Jakobem, který se v branži pohybuje přes dvacet let, má upřímný zájem situaci řešit rozvážněji, než tomu bylo za Babišovy vlády. Ne vždy se mu to úplně dařilo, třeba jeho očkovací etuda „levé ramínko, pravé ramínko“ mnohým připomněla výstupy premiéra z ANO.

A pak ze dne na den veřejný zájem o pandemii zcela opadl, když od 24. února 2022 začali všichni řešit válku na Ukrajině.

Téma pandemie tak zmizelo ze zájmu a tím ustala i jeho veřejná kontrola. Nadále se mu věnovalo jen několik novinářů, kteří vládní politiku zákazů a masivního očkování zpochybňovali už dříve.

Válkovy vakcíny

V mediálním stínu ale nadále úřadoval nejen ministr Vlastimil Válek, ale i další lidé, kteří v předcházejících měsících získali vliv a rozhodovací pravomoci právě v souvislosti s bojem proti covidu.

A samozřejmě také společnosti, které z pandemie měly zajímavý byznys. „Ze zveřejněných dokumentů vyplývá, že prioritou vedení ministerstva zdravotnictví byla snaha o plnění smluv uzavřených se společností Pfizer/BioNTech. Vakcíny této firmy totiž tvoří největší část v celkovém objemu nakoupených vakcín,“ napsala k tomu už v prosinci 2023 Markéta Dobiášová v rámci svého mediálního projektu INFakta.

Někdejší redaktorka Reportérů ČT, která se s veřejnoprávní redakcí rozešla ve zlém po sporu s Markem Wollnerem nad reportáží o pozemkových kšeftech pražského politika STAN Petra Hlubučka, byla později vedle Angeliky Bazalové nejdůslednější investigátorkou všech finančních toků z veřejných rozpočtů, které se během pandemie odehrávaly v mnohem vyšších částkách, než je standard.

Psali jsme: Dělají v ČR byznys se státem. Miliardy z veřejných peněz. A mají „pojištěná“ i média. Novinářka promlouvá

„Famózní materiál k diskreditaci ministerstva.“ Řízení proticovidových opatření. Toto chtěli ututlat?

Proč se zajímáte o Hlubučka, je to férový chlap... Svědectví o vazbách mezi ČT a STAN

Šlo přitom nejen o farmaceutickou lobby; vzhledem k potřebě komunikovat pandemická opatření se toto období stalo zlatým dolem třeba i pro komunikační agentury, které vládám vytvářely atraktivní a edukativní mediální obsah a účtovaly si za to částky v milionech.

Fialova vláda bude v dalších letech na podobné kampaně sázet čím dál více. Rozruch vzbudila inzerce k opatřením „Deštník proti drahotě“, za kterou několik mediálních domů (obvykle s vládou sympatizujících) inkasovalo 25 milionů korun, nebo inzeráty k důchodové reformě ministra Jurečky za více než 13 miliard. Otazníky se objevily kolem billboardové kampaně samotného premiéra na podzim 2023, která podle expertů na reklamu byla velmi podezřele levná. V druhé polovině volebního období pak běží trvalá kampaň Česko informuje, na kterou jde z veřejných peněz jen v letošním roce téměř 35 milionů.

Psali jsme: Odstrašení protivníka za veřejné peníze. „Liberální“ demokracie se neštítí, říká radní nad novou vládní kampaní

Markéta Dobiášová ale rozkryla mediální kampaně ministerstva zdravotnictví za roky 2022 a 2023, kdy tam úřadoval Vlastimil Válek. Největšími příjemci byly agentury REMMARK a McCann-Erickson Prague, což je pobočka americké nadnárodní reklamky. Dohromady inkasovaly (včetně DPH) více než 61 milionů.

Vrací se to, varoval Čtvrtníček

Největší kampaň byla realizována v médiích i na billboardech a jako hlavní tvář byl vybrán herec a reklamní tvůrce Petr Čtvrtníček. Jeho tvář byla už dříve spojována s ODS a s TOP 09, včetně kuriózního videa s někdejším pražským primátorem Pavlem Bémem. Nyní pod titulkem „Petr, 58“ shlížel z billboardů s heslem „Očkujme se pro klid duše“.

V apokalypticky laděném videu z prázdného bytu pak diváky oslovuje slovy: „Vy to víte, já to vím, zase se to vrací. Tak se očkujme, ono to prostě funguje,“ poradí na závěr.

„Oslovil jsem herce Petra Čtvrtníčka a jsem rád, že se stal hlavní tváří naší informační a osvětové kampaně. Petr si sám prošel těžkým průběhem onemocnění covid-19, o což se prostřednictvím této kampaně chce podělit,“ přihlásil se k nápadu Ondřej Jakob , mluvčí ministerstva zdravotnictví a bratr předsedy poslanecké frakce TOP 09.

Čtvrtníček se nechal naočkovat „druhou posilovací, tedy čtvrtou dávkou“ přímo před kamerami a za asistence ministra Válka, který jej utěšoval, ať se nebojí.

A propagaci očkování dělal i v médiích, kde osobitě rozprávěl o vemenech, co zahlcují hygienu.

S kampaní a ministrem Válkem se Čtvrtníček dokonce vydal na „roadshow“ po republice. V nemocnici v Hradci Králové vykládal, že mu „po vakcíně ohromně chutná“ a jinde zase přemýšlel, že jeho otec, který na covid zemřel, tu ještě mohl být, kdyby byla vakcinace už v roce 2020.

SÚKL proti spolku

Kampaň byla určena na podporu očkování obecně, ale časově byla laděna na „očekávanou podzimní vlnu covid-19“. Časově navazovala na dubnovou debatu na jednání Centrálního řídícího týmu (CŘT), kde se pod řízením pirátského náměstka ministra Válka Josefa Pavlovice řeší, že odebrané nasmlouvané dávky vakcín již zaplnily všechny sklady a některé již expirovaly a bude třeba je zlikvidovat.

Fotogalerie: - 100 000. očkovaný

Ale také jí předcházelo mimořádně dramatické jednání stejného orgánu dne 15. července. CŘT byl po celé dva roky hlavním „štábem“ pandemických opatření. Docházela tam i Irena Storová, v letech 2018- 2023 ředitelka Státního úřadu pro kontrolu léčiv, který nese ze zákona odpovědnost za to, že se zde budou používat jen jakostní, bezpečné a účinné léky.

Červencovému jednání ale předcházel o dva dny dříve její dopis ke „druhým posilovacím dávkám mRNA vakcín“, tedy k zamýšlené podzimní očkovací kampani. Hned v úvodu informovala, že jde o „dočasné povolení použití registrovaných léčivých přípravků způsobem, který není v souladu s rozhodnutím o registraci“. Po shrnutí odborných argumentů vyjádřila názor, že s očkováním lze souhlasit pro osoby starší 60 let, ty které jsou zranitelné s ohledem na zdravotní stav, a osoby mezi 12-17 let, ohrožené rizikem závažného průběhu. Nedoporučuje ale plošnou vakcinaci.

Na samotném jednání uvedla, že neexistují data o bezpečnosti vakcín a její názor podpořil ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáš Fošum. Proti se však postavila hlavní hygienička Pavla Svrčinová, která trvala na tom, že očkování má být umožněno všem, kteří o to projeví zájem.

Vzrušenou debatu uzavřel náměstek Pavlovic slovy, že „pan ministr již řekl, že očkování bude umožněno všem“. Podle výsledného rozhodnutí se může očkovat každý, kdo bude mít zájem, a rizikovým skupinám to bude „vysoce doporučeno“.

„Ještě téhož dne,15. 7. 2022, ministr zdravotnictví Vlastimil Válek vydal v rozporu ke stanovisku SÚKL oficiální rozhodnutí o povolení plošného očkování proticovidovými vakcínami Comirnaty (Pfizer/BioNTech) a Spikevax (Moderna),“ dodává k tomu Markéta Dobiášová.

Psali jsme: Dala se očkovat. Puchýře jí praskají po celém těle. Český soud: Bez odškodnění

Pět let od vypuknutí pandemie! Lidé žili ve strachu, neočkovaní v covidové diktatuře, vzpomíná lékař

Zabili jste 20 milionů lidí. „Děkujeme, doktore Fauci,“ odkrývá film tajnosti covidu

Postoj vycházel ze stanoviska, které vydala již v červnu Česká vakcinologická společnost. Podle jejího názoru by očkování mělo být umožněno všem a doporučeno velmi široce vymezené skupině lidí (nejen lidé s ohroženou imunitou, ale též plošně klienti a zaměstnanci v sociálních službách a zdravotničtí pracovníci).

Česká vakcinologická společnost, formálně součást České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, o sobě sama uvádí, že je „dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob – lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a přidružených oborech“.

Fotogalerie: - Národní očkovací centrum

Toto dobrovolné sdružení ale poskytuje „informace o očkování pro odbornou veřejnost“, vydává doporučení a stanoviska, a pro lékaře vše shrnuje v odborném čtvrtletníku. Když chcete na jejich webovky, ptají se vás, zda jste lékař. Soukromý spolek má tedy velmi rozsáhlý vliv na lékařský stav v ČR a na podobu očkování.

Přesto proti sobě s opačnými názory stály soukromý subjekt a státní orgán se zákonnou odpovědností. Vysvětlení, proč ministr zdravotnictví upřednostnil soukromníky, objasňuje mnohem šířeji, jak v posledních letech funguje ministerstvo zdravotnictví.

Válek: Pandemii řídí pan plukovník...

Předsedou společnosti je profesor Roman Chlíbek, místopředsedou pak bývalý ministr zdravotnictví v Babišově vládě Roman Prymula. Za Fialovy vlády ale získal mnohem větší vliv Chlíbek, který je současně za ODS zastupitelem v Hradci Králové.

Šedesátiletý epidemiolog měl velký vliv už v minulém období, ministr Válek jej ale postavil do čela Národního institutu pro zvládání pandemie , nově zřízené odborné skupiny, která měla vytvářet podklady pro rozhodování Centrálního řídícího týmu. V jeho skupině seděl třeba Rastislav Maďar, známá „tvář pandemie“ už z Babišovy vlády, ale také Marek Orko Vácha, kněz a etik (vzděláním molekulární biolog a teolog), kterého ministr Válek ustanovil svým poradcem ve věcech lékařské etiky.

Psali jsme: Další známý duchovní vyzval k volbě generála Pavla

Zemanovi nejde o peníze! Jen o zlo. Smrdí sírou, píše Halíkův „asistent“

Beran, Cikrt a Orko Vácha u jednoho stolu. To byla mela! Víte, na koho covid zaútočí v další vlně?

Profesor Chlíbek je současně plukovníkem české armády , jeho lékařská kariéra je totiž dlouhodobě spojena s armádou. Účastnil se dvou zahraničních misí a jedno období byl děkanem Fakulty vojenského zdravotnictví na Univerzitě obrany.

Markéta Dobiášová nedávno rozkryla, že s plukovníkem Chlíbkem řízení pandemie na ministerstvu zdravotnictví prakticky kompletně převzala armáda. Bezprostředně po jeho jmenování v lednu 2022 ministr Válek na poradě jasně řekl, že „z mého pohledu pandemii řídí pan plukovník“. Pokud si někteří zaměstnanci myslí něco jiného, očekává prý jejich výpověď.

„Odborný tým profesora Chlíbka je odborný supl. Jsou to reprezentanti, za kterými stojí stovky, respektive tisíce vědců,“ vysvětloval Válek na poradě .

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A krátce poté prosadil očkování dětí od 12 let, ačkoliv SÚKL namítal, že není prokázáno, že v této skupině převažují benefity očkování nad jeho riziky. Jak Markéta Dobiášová zjistila , ředitel odboru ochrany veřejného zdraví dal souhlasné stanovisko na základě příkazu ministra Válka, který měl vyplynout z jeho jednání s „dalšími subjekty“ a úředníci z odboru se jej neúčastnili. Součástí ministrova příkazu byla i instrukce, aby rozhodnutí bylo opřeno o argumentaci České vakcinologické společnosti.

V tomto kontextu už preference názoru vakcinologů ke čtvrté dávce nevypadá tak nepochopitelně.

Markéta Dobiášová v nejnovějším díle svého projektu Oč tu běží také rozebírala, že Chlíbek si v podstatě chodil pro „instrukce“ do Evropské komise, přes kterou šly naše veškeré nákupy vakcín. Jakým způsobem to probíhalo, to dnes řeší i orgány činné v trestním řízení díky kauze esemesek Ursuly von der Leyenové s ředitelem společnosti Pfizer.

Psali jsme: „Prostě to nemáte právo tajit.“ Finální rána Leyenové

Vakcíny za 505 miliard: Leyenová a Pfizer maří soud, pustil ven bruselský exposlanec

Kšeft Leyenové s Pfizerem. Odložte volbu, žádali poslanci. Neprošlo, i českou zásluhou

„Na SÚKLu se báli,“ říká k prosazenému plošnému očkování čtvrtou dávkou Markéta Dobiášová a ukazuje dopis ředitelky Storové ministerstvu zdravotnictví, která upozorňuje na více než sto podezřelých úmrtí, která by mohla mít souvislost s dřívějším očkováním, ale tato souvislost se nezkoumá, ačkoliv zákon předepisuje, že při náhlých a neočekávaných úmrtích se má vždy provést zdravotní pitva.

Podotýká, že na Slovensku se tyto informace shromažďují a centralizovaně analyzují, v Česku se nic takového neděje. Pokud má být na podzim 2022 realizována očkovací kampaň ke „čtvrté dávce“, je podle ředitelky nezbytné, aby byl dobře a rychle poznán plný bezpečnostní profil vakcín proti covid-19.

Jako důvod, proč musí očkování proběhnout, ministerstvo uvádělo i fakt, že už na něj začala reklamní kampaň.

Rozhodnutí o reklamní kampani za desítky milionů, která bude propagovat očkování, bylo podle Markéty Dobiášové osobním rozhodnutím premiéra Petra Fialy a padlo již v dubnu, aniž k němu bylo kladné stanovisko SÚKL.

Premiér měl, jak vyplývá ze zápisu ze srpnové porady CŘT, zadat ministerstvu pokyn k očkovací kampani a následně proběhlo výběrové zřízení na zhotovitele kampaně a na nákup mediálního prostoru.

„To bylo bezprecedentní. Babiš, ať se dělo cokoliv, tak za ty dva roky nikdy nešel proti stanovisku SÚKL,“ říká Dobiášová pro ParlamentníListy.cz.

ParlamentníListy.cz oslovily s žádostí o objasnění, jak to bylo s tehdejšími rozhodováním a stanoviskem lékového ústavu i mluvčího ministra zdravotnictví Ondřeje Jakoba. Odpověď jsme prozatím nedostali.

Psali jsme: Krev nám nikdy nechyběla, to je zázrak, prohlásil ministr Válek v Kyjově Ministr Válek: 7 miliard korun! Tolik přispěli Češi nevládním organizacím na pomoc Ukrajině Ukrajinci v čekárnách, nelegální migrace a nedostatek léků. Zdravotní sestra promluvila Ministr Válek: Česká ekonomika se zotavuje z marasmu předchozí vlády rychleji než se čekalo