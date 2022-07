„Ano, bude to stát nějaké peníze navíc.“ Generál Šedivý stojí za stíhačkami. Ale řekl, jak to s nimi je

„Nákup letounů F-35 Ministerstvem obrany ČR je správným krokem, nakupujeme nejpokrokovější systém, který je na světě. Ale nesouhlasím s tím, že by znamenal přebudovat letecké základny. To zkrátka není pravda,“ říká Jiří Šedivý, generál, bývalý náčelník generálního štábu Armády ČR a pedagog Vysoké školy CEVRO Institut. Válku mezi Ruskem a Ukrajinou podle něj nakonec rozhodne lidský faktor. Obě strany posílají na bojiště vojáky s výcvikem, ale bez zkušeností. A to je může stát život.

reklama

Anketa Podporujete zavedení eura v ČR? (Ptáme se od 25. 7. 2022) Podporuji 2% Nepodporuji 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 18939 lidí

Jak složité tedy bude přebudování letišť a zázemí pro letouny F-35?

„Při každém přezbrojení se musí připravit odpovídající zázemí pro zbraňový systém, který bude používán. Žádného odborníka by nemělo překvapit, že se budou provádět úpravy. Znovu připomínám, že v případě nákupu F-35 nakupujeme nejen letadla, ale celý systém, který bude znamenat, že se musí například provést přehodnocení a změny v celém systému vzdušných sil, protože F-35 s sebou přinášejí řadu jiných schopností, které jiná letadla nemají. Ano, bude to stát nějaké peníze navíc, ale nemyslím, že budeme přebudovávat nebo rekonstruovat celá letiště. Budeme muset pořídit systém a ten systém se bude muset implementovat do letišť a zároveň do systému velení a řízení, které v podstatě musí být naladěny i na to, co přinese F-35,“ vysvětlil.

„Ale nesouhlasím s tím, že by nákup letounů F-35 znamenal přebudovat letecké základny. To zkrátka není pravda,“ podotkl Šedivý.

Šedivý: Tendencí by mělo být zbraně unifikovat

Byl to generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg, který se nechal slyšet, že pro Evropu je dobré mít nejen americké stroje, protože existuje alternativa v případě potíží. Objevují se názory, že může v budoucnu dojít například k sankcím směrem k Evropě, nebo k technickým problémům s letadly, která budou muset zůstat na zemi, a pak bude vzdušný prostor ohrožen. Dodávka letounů z USA se zpozdila například Slovensku, které se ocitlo bez ochrany vzdušného prostoru a nyní mu pomáhá i Česká republika.

„Stoltenberg občas říká něco, čemu ani sám snad nevěří. To za prvé. A za druhé – Slovensko dlouho až nad únosnou míru stále provozovalo letouny MIG-29 a všichni věděli, že jde o drahá, stará letadla, a navíc neplní veškeré podmínky, které Slovensko slíbilo, aby mohlo letadla provozovat,“ poznamenal generál Šedivý.

Dále sdělil, že současná situace, která se vyvinula i ve vztahu k Ukrajině, vytváří krizovou situaci – ale říci, že by bylo dobré, abychom měli v organizační struktuře rozdílná letadla, to je vyjádření člověka, který nepřemýšlí. „Tendencí by mělo být unifikovat zbraně a zbraňové systémy, aby byly zastupitelné a nahraditelné a aby stály co nejméně peněz v provozní části. A aby se nemusely provádět dodávky jedněch náhradních dílů pro jeden systém – a zároveň pro jiný systém další dodávky zase do jiného státu. To je velmi nesprávné a nevím, proč to Stoltenberg řekl,“ podivil se Šedivý.

Fotogalerie: - PRO Senát

F-35 jsou prověřené stroje

Co se týká technických problémů s letadly a rizika, že by najednou nemohla vzlétnout, je prý nutné vždy prověřit, kde a o jaký problém se jedná.

„Ale dnes už jsou tato letadla natolik prověřená, takže není třeba se obávat, pokud dojde k poruše jednoho letadla, že se zastaví provoz všech letounů. Navíc, něco jiného je systém civilního letectví, a něco jiného je systém vojenského letectví, a v tom je rozlišujeme,“ upozornil. Může se totiž stát, že technika, která již není bojeschopná, ale zůstává provozuschopná, může být používána v omezeném režimu. „Ale že by došlo k systémové poruše a musel by se zastavit provoz jako argument proti nákupu F-35, to je přehánění v souboji, kdo bude dodávat letadla nejen pro Českou republiku. A jejich nákup je správným krokem, nakupujeme nejpokrokovější systém, který je na světě,“ řekl Jiří Šedivý.

Vyjádřil se také k množství zbraní, které putují na Ukrajinu, a k názorům, že se Česká republika v podstatě odzbrojuje.

„Ministerstvo obrany ČR nedává úplné informace o tom, kolik a jaké druhy zbraní byly Ukrajině předány. To se dozvídáme – jako v případě bitevních vrtulníků – přes americkou stranu. Ale já musím věřit, že naše ministerstvo provádí analýzu toho, co má k dispozici a co může poskytnout, aniž by omezilo bojeschopnost České republiky. Zatím tam jdou staré vrtulníky, staré tanky, munice, kterou můžeme poskytnout. Zatím jsem nenašel něco, co by znamenalo, že dodávky na Ukrajinu z Armády České republiky by ohrozily bojeschopnost Armády ČR. Ale je potřeba zvažovat, co můžeme, a co nemůžeme,“ vysvětlil bývalý náčelník generálního štábu české armády.

Psali jsme: „Vláda Petra Fialy neřeší drakonické zdražování,“ řekl Okamura s tím, že hnutí SPD má jasné řešení C*kán a jiná slova. Mažou ho, jemu je to jedno. Filmař Kolečko jasně František Mareš: České školy v zahraničí a nakladatelství Olympia Festival Hrady CZ se představí na hradě Švihov s kapelami Rybičky 48, Chinaski či Divokej Bill

Bude z jeho pohledu bitva o Donbas rozhodující ve válce na Ukrajině?

„Dnes musíme spíše mluvit o bitvě o Doněckou oblast, protože Luhanská oblast je už pod kontrolou Rusů. Uvidíme, do jaké míry se Ukrajincům podaří udržet území poté, co Rusové rozjíždějí jako sentinel ofenzivu. Zda se jim skutečně podaří Rusy vyčerpat a zastavit. A pokud by se jim to nepovedlo, bylo by to velmi nepříjemné – velmi slušně řečeno, protože Ukrajinci by přišli o velké a významné území z hlediska industriálního, surovinového a o vše ostatní, co s tím souvisí,“ uvažuje.

Generál: Rozhodne lidský faktor

„Válka tam bude ještě velmi složitá a bude stát hodně lidských životů. Nehledě na to, že Ukrajinci dostávají poměrně hodně zbraní ze Západu, ale už se ukazuje, že i ukrajinská armáda je vyčerpána z hlediska lidského faktoru. Myslím, že do budoucna bude tím hlavním, a to rozhodne. Ukrajinci velmi často mluví o nových sankcích, o nových systémech letadel, ale je potřeba vidět, že Rusové to budou vyvažovat a i oni budou na frontu vozit své zásoby, které ještě stále mají, a nemyslím, že budou tak rychle vyčerpány, jak předpovídají někteří západní generálové,“ doplnil generál Šedivý.

Pro ParlamentníListy.cz rovněž zdůraznil, co se v současných bojích ukazuje. Ukrajina začíná na frontu posílat i lidi, kteří sice mají výcvik, ale nemají zkušenosti – a právě to považuje Šedivý za velký deficit. „Rusové mají podobný problém, ale je zkrátka vidět, že obě strany se dostávají do situace, kdy přicházejí na frontu vojáci s výcvikem, ale bez zkušeností, což přináší velké penzum obětí, které udělají chybu z nezkušenosti a zaplatí za ni životem. To bude zásadní sledovat, abychom věděli, jak se podaří Ukrajincům zastavit postup Rusů,“ doplnil.

A nakolik se Ukrajincům s raketomety HIMMARS daří ztěžovat Rusům postup?

„Mají významný efekt v dostřelu, který mají, což může výrazně omezit logistiku. Ukrajinci hlásí, že ničí ruské sklady munice, opravárenská logistická centra, ale oni zároveň omezují i manévr, který Rusové mohou provádět ve větší hloubce. Otázka zní, a Rusové řekli, že dva systémy už zničili – zda je to pravda, nevím – ale určitě použití HIMMARS Ukrajinci a zároveň jejich likvidace ze strany Rusů je něco, co bude pravděpodobně to nejzásadnější a v nejbližší době významné. Pokud se Rusům podaří většinu systémů zničit, tak Ukrajinci budou mít problém. Ztratí schopnost ničit ruská vojska ve větší hloubce, dostanou se do nevýhodného postavení a Rusové budou mít větší převahu,“ vysvětlil.

Vyhrát válku – a zničit přitom vlastní stát?

Ruský prezident Vladimir Putin se nedávno nechal slyšet, že Západ prohrál hned v počátku ruské speciální operace.

Podle Šedivého se jedná o jedno z politických vyjádření, která mají spíše posílit vědomí sama sebe. „Naopak si myslím, že vydáním rozkazu vpřed 24. února, v tom okamžiku prohrál válku. I kdyby ji vojensky vyhrál, tak i v důsledku na ruskou společnost, na ekonomiku a na postavení Ruska z hlediska strategického, zkrátka Rusko prohrálo. Už teď je to jasné. Není to jen otázka vítězství na bojišti, strategie není v uvozovkách ‚jenom‘ armáda,“ řekl generál.

Budou právě tenčící se zásoby zbraní Západu podnětem pro stoupající tlak na Ukrajinu, aby ustoupila ze svých požadavků? Jedním ze známějších politiků, který se vyjádřil ve smyslu tlaku na Ukrajinu, aby ustoupila, byl bývalý americký ministr zahraničí Henry Kissinger. „Byl nejsilněji slyšet. Pak trochu svá vystoupení zmírnil a řekl některé jiné varianty, ale samozřejmě, že ten problém existuje. A mimochodem i Ukrajinci – a platí to i o Rusech – musejí kalkulovat, do jaké míry je ještě účelné válku vést,“ sdělil Šedivý.

A je tedy už čas začít „kalkulovat“?

„Vyhrát válku – a zničit přitom vlastní stát, to je také problém. A platí to pro obě strany. Pro Rusy, kteří, když budou za každou cenu stále válčit a posílat další kontingenty na válčiště, způsobí negativní dopady na ruskou společnost. Obě strany musí počítat skutečně důsledně, do jaké míry je ještě vhodné válčit a do jaké míry lze akceptovat negativní dopad války na vlastní společnost, a kdy vstoupit do vyjednávání. Dnes ale ani jedna, ani druhá strana není ochotna vyjednávat. Dnes mají ještě obě strany dost sil, aby válku vedly v podobné intenzitě, jak ji vedou do současné doby,“ dodal generál Jiří Šedivý.

Psali jsme: Tam prostě hořet musí. Požár Českého Švýcarska: Vše jinak Miroslav Macek: Užvaněný, sebeláskou a euroláskou potrefený profesor v čele vlády „Pomatení b*bci.“ Děti v rouškách: Zlé následky. Nečekané To nemělo být. Na „Rakušanovo“ ferrari vylezlo mnoho zlých věcí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama