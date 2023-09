„Arogance moci!“ Pekarová ve studiu tepala demonstranty. Fiala z SPD to nevydržel

reklama

Pekarová Adamová si hned v úvodu diskuse posteskla, že opozice ve Sněmovně blokuje už schvalování programu schůze. Řekla, že zaznívají často úplně lži a nepravdy.

„Tady je vidět, že dvě opoziční strany bojují o stejného voliče a nejvíc to vypovídá o tom, že nemají pro voliče nějakou alternativu, nemají obsah, tak se soustředí na formu. Každý jednací den Sněmovny přitom stojí 4 miliony a my se často nedostaneme k tomu, abychom projednali důležité věci. … Vy obstruujete čtyřikrát delší dobu u projednání programu schůze, než se obstruovalo posledních 8 let,“ zlobila se Pekarová Adamová.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



Radim Fiala okamžitě vypěnil.„To je samozřejmě nesmysl. Zákony navrhuje koalice – a pak je tady opozice, to jsme my –, a pokud koalice navrhuje něco špatně pro lidi, tak my tam jdeme a řekneme to nahlas. … My teď obstruujeme ten vládní konsolidační balíček. To je katastrofa. To je tak špatné, že my se k tomu musíme vyjádřit,“ konstatoval Radim Fiala.

Podle jeho názoru je dobře, že se opozice může takto vyjádřit. „Nevím, jestli jde o novou totalitu, ale i já cítím, že se zužuje prostor pro vyjádření názorů. I na sociálních sítích. Kupříkladu europoslanci Ivanu Davidovi jste zrušili web Nová republika s odůvodněním, že je proruský. Ale on není. … A jde nejen o politiky. Lidé se dnes bojí něco říct, aby je nevyhodili z práce,“ pravil Radim Fiala.



(Screen: CNN Prima News)

Předsedkyně TOP 09 odmítla, že by byl konsolidační balíček katastrofou. Podle ní jde naopak o snahu veřejné finance ozdravit, a to primárně nikoli zvyšováním daní, jak ukazuje navrhovaná struktura změn v DPH. Tato daň dle jejích slov po přijetí onoho balíčku poklesne.

Pekarová Adamová v této souvislosti odsoudila Andreje Babiše (ANO) za jeho výrok, že Česko sužuje „nová totalita“. Zdůraznila, že v Česku existuje svoboda projevu, o čemž svědčí i včerejší (sobotní) demonstrace na Václavském náměstí v Praze.

Fotogalerie: - PRO proti vládě

Fiala na to konto vyčetl Pekarové Adamové, že porušila zákon, konkrétně Jednací řád Sněmovny, když při jednom z jednacích dnů napomínala Andreje Babiše, že má mluvit k věci.

„Tady musím říct, že paní předsedkyně porušila zákon, protože poslanec-předseda strany může vystoupit s řečí s přednostním právem a má právo mluvit jakkoli dlouho a o čemkoli,“ upozornil důrazně Radim Fiala.

Pekarová Adamová jen podotkla, že „Babiše tehdy nechala mluvit dál“.

Ing. Radim Fiala SPD



Andrej Babiš ANO 2011



Předsedkyně Sněmovny poté věnovala pozornost sobotní demonstraci na Václavském náměstí.

A tady Radim Fiala znovu vypěnil. „To je naprostá arogance moci. To vy jste použila jen proto, abyste to postavila proti Dnům NATO v Ostravě. Ti lidé ve skutečnosti vidí, co se na ně řítí, vidí konsolidační balíček. Vidí, že Evropa chudne, Evropa zaostává,“ zlobil se Fiala. Konstatoval také, že EU jen „páchá dobro nalevo i napravo“, ale lidem nepomáhá, naopak škodí přes Green Deal a přes další politické koncepty. Tak to vidí Radim Fiala.

Pekarová Adamová kontrovala, že ona jako předsedkiyně Poslanecké sněmovny vyrazila na Tchaj-wan mimo jiné proto, „aby se Česko mohlo stát součástí čipového řetězce, o který Tchajwanci stojí v Evropě“. V Česku by mohlo vzniknout inovační centrum. Oproti tomu připomněla, že po cestách exprezidenta Miloše Zemana do Číny k ničemu podobnému nedošlo.

V jednu chvíli se zastala vlády, že „ceny pohonných hmot jsou sice vysoko, ale lidé neplatí 100 korun za litr, před čímž někteří lidé varovali. A to, co tvrdili, se nestalo“, řekla.

Když se opět dostal ke slovu Radim Fiala, upozornil, že „by se české veřejné finance dařilo vylepšit, kdyby Česko nenakupovalo americké stíhačky F-35“. Podle Fialy k tomu není v Česku prostor – a to ani doslova, ani s přihlédnutím k tomu, že na Ukrajině zuří ozbrojený konflikt.

„Nejsme-li v bezpečí, tak jsou všechny ostatní priority podružné,“ vyjádřila se Pekarová Adamová, že Ukrajinci teď už rok a půl zažívají, co to znamená, „ztratit bezpečnost“.

