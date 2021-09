„Ať jdou s tím eurem do p*dele,“ řekl nám muž u petičního stánku Svobodných. Trikolóra, Svobodní a Soukromníci v boji za českou korunu

reklama

Lidé podepisovali petici za českou korunu a ozvalo se: „Ať jdou s eurem do prd.ele!“. A proč reklamní stojany skončily „na hlavě“?

Hned na začátku akce Svobodných, Trikolóry a Soukromníků dorazily dvě studentky. S lídrem Svobodných Liborem Vondráčkem diskutovaly o testování dětí ve školách, o očkování i o svazcích mezi páry stejného pohlaví. Anketa Je Andrej Babiš mladší obětí svého otce? Je 22% Není 60% Nevím / Je mi to jedno 18% hlasovalo: 66705 lidí

„Nesouhlasím s tím, aby děti testovali,“ říkala rázně jedna z nich. Druhá v testování smysl viděla a promluvila o tom, že by děti mohli testovat výtěry z úst.

„I očkovaný vás může nakazit. Očkování je dobré k tomu, abyste vy sama neměla těžký průběh, ale vy byste ho neměla ani tak,“ uvedl Vondráček směrem k jedné ze studentek. Ta okamžitě oponovala.

„To byste se divil. Moje kamarádka, o rok starší než já, chytla deltu a málem skončila v nemocnici. Můj přítel to také minulý rok chytl a nebylo mu dobře, ještě se mu nevrátil čich,“ uvedla studentka, která se představila jako Aneta.

Pět šest lidí v manželství? A málo dětí k adopci

Libor Vondráček se pak pro ParlamentníListy.cz vyjádřil k tomu, jaký je jeho názor na případné manželství a adopci pro páry stejného pohlaví, nad čímž studentky také diskutovaly.

„Pojem manželství má svůj určitý význam, je to nějaká definice. Jako právník vím, že každý termín musí být přesně definovaný. A je zbytečné, aby stát z moci zákona měnil význam toho pojmu manželství jako takového. Nakonec by se mohlo stát, že někteří budou chtít, aby bylo manželství třeba pro pět nebo šest lidí. Zkrátka, manželství je jen pro dva, a to ženu a muže,“ uvedl Vondráček a dodal:

„To ale neznamená, že by měl stát jakkoli diskriminovat lidi, kteří se mají rádi a zároveň nejsou schopni splnit manželství, naplnit ten jeho význam. Když se mají rádi dva lidé stejného pohlaví a chtějí například znát od lékaře informaci o zdravotním stavu toho druhého, tak by to mělo být umožněno. Stejně tak právo matriční, když chtějí mít stejné příjmení, tak je zbytečné, aby kvůli tomu museli vyběhávat víc papírů než třeba muž a žena, kteří se vezmou v klasické svatbě a je celkem normální, že to jméno se ženě mění. Takže v tomto bychom to chtěli udělat lehčí, ale určitě netlačit na to, že všechno by bylo manželství. Stejně by se nacházela nějaká další přídavná jména, která by se k tomu přidávala.“

Předseda Svobodných Libor Vondráček v hovoru s voličem. Foto David Hora

K případné adopci dětí páry stejného pohlaví pak upřesnil:

„Není aktuálně vůbec problém toho, že by bylo málo lidí, kteří by chtěli dítě adoptovat. Spíš je málo dětí, které jsou k adopci. Přál bych si, aby co nejméně dětí vyrůstalo v ústavech. A pokud by byl problém v tom, že by byl nedostatek párů, které by chtěly dítě adoptovat, tak pak bychom se měli bavit o tom, jestli třeba homosexuální páry mají mít možnost adopce. Protože si myslím, že i homosexuální pár dokáže dítěti předat víc lásky než ústav, kde ty tety určitě jsou moc milé, snaží se, ale zkrátka, když tam těch dětí máte dvacet, tak je to úplně něco jiného,“ vysvětlil a doplnil: „Ale v tuto chvíli bych řekl, že to vůbec není na pořadu dne. Ta kritéria pro dítě heterosexuálních párů jsou tak přísná, řeší se tam jejich stav, jak jsou na tom finančně, jestli dokáží to dítě zabezpečit a dát mu nějaký klidný prostor pro to, aby se dobře vyvíjelo. A je určitě správně, když dítě má mužský i ženský vzor. Takže pokud je dnes těch dětí k adopci opravdu málo, tak ať ideálně chodí do těchto klasických rodin“.

Fotogalerie: - TSS v Českých Budějovicích

Student práv s kombajnem. Naše zemědělství? Drancuje se půda…

Další kandidát do Sněmovny Jan Kadlec pak pro ParlamentníListy.cz rozebral současný stav našeho zemědělství. „Studuji práva, ale jelikož otec dělá v zemědělství, od patnácti let tam brigádničím. Jezdím s kombajnem, traktorem… Takže poseču pole a pak jdu zpátky studovat práva,“ smál se. To, jak vidí naše zemědělství, vyjádřil velmi jasně. Anketa Jste pro povinné očkování seniorů proti covidu-19? Ano 27% Ne 69% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 38139 lidí

„Blbě. Do některých podniků jezdíme s tátou už osm let. Pamatuji si, jak tam ještě byli ti staří strejkové, fungovalo se tam takovým tím starým způsobem. Potom přišel Agrofert, všechno to skoupil, a kde bylo deset lidí, jsou teď tři. Nestíhají, jede se hospodářství stylu pšenice, kukuřice, řepka. Řepka – dotace, kukuřice – bioplyn. Drancuje se půda neuvěřitelným způsobem. Když vidím, jaké dřív byly výnosy, jak to tam rostlo, a jak to funguje dnes… Je to hrůza.“

Banány nevypěstujeme, ale hovězí máme

Jan Kadlec pak vysvětlil i svůj pohled na problematiku českých potravin. „Mně se nelíbil ten zákon na podporu českých potravin. Jsem pravičák, a přišel mi hrozně levicový. A hlavně finálně neřešil ten problém. Akorát by se potraviny zdražily, a zase by to nepodpořilo ty malé české zemědělce, ale tu masivní výrobu. Myslím si, že by si každý měl najít toho svého lokálního zemědělce, podporovat lidi ve svém okolí,“ míní budoucí právník a pokračuje:

„My sem za draho vozíme věci, které můžeme produkovat tady. Ať je to maso, zelenina, ovoce. Ano, banány tady asi nevypěstujeme, ale třeba hovězí máme a měli bychom ho brát tady odsud. Ale nejde to podle mě udělat tím způsobem, že narveme peníze těm velkopodnikům, zatímco ti malí to nemají kam vyvážet, krachují a končí, na základě toho, že je ty velcí přejedou,“ vysvětlil.

Zachování české koruny. „Ať jdou s eurem do…“

Na akci se tradičně podepisovala petice za zachování české koruny. „Máme už přes patnáct tisíc podpisů,“ prozradil Vondráček.

„Samozřejmě, že jsem podepsal petici za českou korunu. Proč chtít euro? Česká koruna prostě patří do České republiky. Nepotřebujeme společnou měnu,“ uvedl například Marek Hovorka.

„Dám vám hlas. Zaujaly mě názory pana Klause mladšího i paní předsedkyně Trikolóry, která se, myslím, na ČT24 pěkně postavila proti tomu, že se dávají malým stranám menší šance, že ty velké strany mají v ČT daleko větší prostor, a že podle toho není ČT demokratické médium,“ uvedl Jiří Holub. Vysvětlil také, proč se rozhodl podepsat petici za českou korunu.

O petici za zachování české koruny byl zájem. Foto David Hora

„Česká koruna je pro nás lepší i z toho důvodu, že centrální banka může s tou korunou dělat změny, tak jak české národní hospodářství potřebuje, a nejsme vázaní na euro. Když vezmu například Itálii a další země, tak jsou v tom ztrátoví. Myslím, že bychom na tom byli hůř, kdybychom přijali euro.“

A padl i velmi rázný názor. „Ať jdou s tím eurem do prd.le,“ zaburácel muž, který petici také podepsal. Nad žádostí o jméno jen mávl rukou a pokračoval rychlou chůzí pryč.

Útočí na reklamní stojany

Svobodní, Trikolóra a Soukromníci jsou zřejmě někomu velmi silným trnem v oku. Odneslo to už několik jejich reklamních stojanů. Jen v Českých Budějovicích skončily dva poměrně těžké stojany „na hlavě“, na Vysočině jeden zmizel docela a na Plzeňsku ho někdo rozřezal. „Tak je patrné, že je čím dál větší zájem o naše uskupení,“ smál se Libor Vondráček a dodal: „Jak jsme byli v nějaké době docela nízko v preferencích, tak teď stoupáme nahoru. Lidé se o nás začínají zajímat, a tím pádem to na sebe poutá pozornost nejenom těch, kteří nám fandí, ale i třeba těch, kteří nám tolik nefandí. Že se o nás víc ví, nakonec dokazuje i to, že třeba Andrej Babiš nebo Tomio Okamura teď začínají mluvit o tom, že chtějí tu českou korunu. Jsme rádi, že se u nás inspirovali. A budeme rádi, když nebudeme jediní v Parlamentu, kteří nebudou chtít euro přijmout,“ vzkázal.

Psali jsme: Majerová Zahradníková (TSS): Jak Česká televize pokřivuje předvolební soutěž Neuznávání protilátek? Vláda podle Trikolóry hazarduje se zdravím občanů Hyťhová (TSS): Přestaňme s těmi invektivami, je to směšné To snad Babiš není blázen. Zeman v nemocnici: Právník nastínil divokou představu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.