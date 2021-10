„Ať mi to třetí pohlaví ukážou. Nebo snad raději ne“. Okamura rozbalil Jarmark přímo pod okny Bakalových novinářů

reklama

Hnutí SPD si pro svůj závěrečný předvolební mítink vybralo Prahu. Setkání s politiky včetně možnosti nakoupit levně potraviny v rámci projektu SPD „Český jarmark“ se konalo v Karlíně, přímo naproti sídlu vydavatelství Economia Zdeňka Bakaly.

Podle informací redakce ale v umístění mítinku nebyl záměr, hnutí mělo problém sehnat k pronájmu odpovídající prostor v Praze, za čímž prý mohla stát snaha politické konkurence v čele pražského magistrátu.

Stále přicházející občané na jarmarku čile nakupovali, prodejci sotva stíhali doplňovat některé zboží do stánků. K dostání byly brambory, cibule, jablka, čerstvé vepřové i drůbeží maso, vejce či mléčné produkty.

Lídr SPD Tomio Okamura byl na místě dlouho před oficiálním začátkem akce, debatoval s příznivci a prakticky celou dobu byl v obležení lidí, kteří šéfa SPD buď žádali o společnou fotku, nebo autogram do volebních novin. Podobně mezi byli lidem k dispozici i další kandidáti včetně lídra pražské kandidátky Josefa Nerušila. Dorazil i europoslanec Ivan David nebo lídr SPD v Ústeckém kraji Jaroslav Foldyna.

Pivo uvařené přímo pro SPD v Novopackém pivovaru mezi příchozími popíjel například i šéf Mladých sociálních demokratů Lukáš Ulrych. Dorazilo i několik zvědavců, kteří o sobě každému prohlašovali, že nejsou voliči hnutí. Například muž oděný pouze do trenýrek a županu nebo recesista v „převleku“ za islámského muže. Akce se však, aspoň během jejího hlavního průběhu, obešla bez jakýchkoli incidentů či narušení, což si šéf hnutí Okamura pochvaloval. Stejné to podle jeho slov bylo i na všech předcházejících mítincích.

Akci oficiálně zahájil zpěvák Petr Kolář, který živě zazpíval hymnu SPD. Následoval místopředseda SPD Radim Fiala, který vyzdvihl podporu českých zemědělců a potravinářů. „Už dávno nejsme soběstační, a pokud to nezastavíme, nebudeme ani potravinově bezpečná země. Když přijde nějaká další pandemie či něco podobného, všechny okolní státy budou svou produkcí krmit své občany a my budeme mít smůlu. Na to nelze spoléhat. Podobné je to s vodou, na polích máme kukuřici, řepku a solární panely a voda logicky mizí,“ varoval Fiala.

Po něm už nastoupil celostátní lídr hnutí SPD Tomio Okamura, který v podrobném projevu probral všechny priority volebního programu SPD. „Následující volby za pět dní rozhodnou o tom, jestli tady budou vládnout Piráti a další promigrantské strany, jestli budeme platit eurem a budeme tu mít protičeskou garnituru,“ uvedl.

„Piráti nedávno přišli s návrhem, aby se z občanských průkazů vymazalo, zda je jeho držitel muž nebo žena, protože prý existují i další pohlaví. Tak ať mi to třetí pohlaví ukážou! No, anebo možná ať mi nic neukazují, bůhví co by na mě vyskočilo. Navrhují takové blbosti! Tohle nepřipustíme,“ burácel šéf SPD.

Zopakoval, že hnutí nechce žádné islámské migranty. „Chceme bezpečnou Českou republiku, kde český občan je na prvním místě. Copak se můžeme v Saúdské Arábii svléknout do plavek, dát si u toho pivo nebo postavit křesťanský kostel? Ani omylem. Když nemůžeme my tam, nemohou ani oni tady. Ať panuje rovnoprávnost,“ nastínil Tomio Okamura.

Varoval také, že dosluhující vláda Andreje Babiše chystá hned po volbách zpřísnění covidových opatření. „Proslýchá se o to už delší dobu, dokonce to prý plánují a ministr zdravotnictví to připravuje, že hned po volbách schválí nové zákazy a opatření. To opravdu ne! Odmítáme i povinné očkování a jakákoli omezení pro naše děti ve školách. Kdo se chce nechat očkovat, žádný problém, je to v pořádku, ale nelze nikoho nutit. Nikdo nesmí být diskriminován. Nechceme už žádnou další covidovou hysterii. Probruselská vláda tady zavádí covidovou totalitu, navzdory desítkám soudních rozsudků,“ kritizoval.

„Potřebujeme ve Sněmovně posílit a získat víc hlasů než minule, aby bez nás nemohla žádná nová vláda vzniknout. Jedině tak můžeme zajistit efektivní plnění našeho programu a nadiktovat si podmínky, bez kterých vládu nepodpoříme,“ vyzýval k volbě SPD.

Okamura naopak odrazoval od volby Trikolóry či Volného bloku. „Tyhle strany mají hluboko pod pět procent a neexistuje žádná šance, že se do Parlamentu dostanou. Kdo je bude volit, dá ve skutečnosti hlas Pirátům a dalším podobným stranám. Důvod je jednoduchý. Hlasy pro strany, které nepřekročí pět procent, nepropadnou nikam do prázdna, ale rozpočítají se všem subjektům, které pět procent překročí. Takže když dáte hlas třeba Trikolóře, ve skutečnosti podpoříte Piráty,“ konstatoval Tomio Okamura na mítinku.

Z pódia pak ke shromážděným promluvily i další tváře SPD. Mezi jinými třeba europoslanec Ivan David, poslanec a čtyřka pražské kandidátky Jiří Kobza či středočeský lídr Radek Rozvoral.

Slovo dostal i ústecký lídr Jaroslav Foldyna, který vyzval k ochraně občanských svobod. „Ti takzvaní liberální demokraté zpochybňují všechny tradiční formy života a vám chtějí zakázat zpochybňování jejich názorů. Kriminalizují názory, blokují lidi na sociálních sítích a chtějí vás stíhat. Nenechme si ukrást svobodu. Demokracie je o diskusi, jak říkal Masaryk. Oni žádnou diskusi nechtějí. Oni chtějí prosazovat jen své pravdy, což je to svinstvo, které se na nás řítí,“ varoval Foldyna.

Závěrečnou řeč hlavní části mítinku pronesl pražský lídr SPD Josef Nerušil, který ocenil množství lidí, kteří přišli SPD před volbami podpořit do pražského Karlína, „srdce pražských Pirátů“.

„Praha pod vedením Pirátů je hrůza, nedá se tu jezdit autem ani hromadnou dopravou. Je tragédie, co tady Piráti předvádějí, a je to dáno pouze jejich nekompetentností. Řekněte to všem. Pirátům nesmíme Prahu nechat!“ burcoval Nerušil.

Předvolební setkání v pražském Karlíně trvá až do podvečerních hodin, kdy si lidé stále mohou chodit nakupovat levné české potraviny a debatovat s kandidáty.

